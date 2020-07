Személyes és politikai konfliktus állhat az egri pólóbalhé hátterében

Májusban bejelentette Szécsi Zoltán klubelnök, hogy fizetésképtelenné vált az Egri Vízilabda Klub.

A kormány tíz nap alatt megmentette az egri pólót, 300 milliós forint támogatást adtak.

Szécsi ezután videóban mondott köszönetet Orbánnak, és felfedte a titkot, hogy mi vezetett idáig.

A NAV-büntetés, a számlatartozás és a tao-visszafizetés már tavaly augusztusban is felmerült, akkor Szécsi a kormánypárti polgármestertől kért segítséget.

Miután a polgármesternek címzett levele nálunk landolt, elkezdtünk nyomozni. Megkeresésünkre lefolytattak egy belső vizsgálatot, amely mindent rendben talált.

Most kiderült, hogy már akkor is bajban volt a klub, a csődtől egy városi cég mentette meg Szécsiéket.

Az ügyvezető folyamatosan hárítja a felelősséget: Mirkóczki Ádám polgármestert és elődjét, Bárány Attilát nevezte meg felelősnek.

Nyilatkozataiban ugyanakkor jó pár ellentmondás van, és ez egész történet mögött valójában politikai és személyi konfliktusok állnak.

Május 11-én jelentette be az ügyvezető Szécsi Zoltán, hogy fizetésképtelenné vált az Egri Vízilabda Kft. a korábbi vezetőség által kötött szerződések és az éves városi támogatás elmaradása miatt. Napokig úgy tűnt, hogy vége a 110 éves vízilabdaklubnak, Szécsi is arról beszélt, hogy már csak a csoda segíthet rajtuk.

Alig tíz nappal a drámai bejelentés után aztán megérkezett a csoda Egerbe, a kormány 300 millió forintos mentőövvel segítette ki a klubot.

Szerencsénkre miniszterelnök úr, Magyarország kormánya és Dr. Szabó Tünde államtitkár asszony azonnal a segítségünkre siettek. Minden egri vízilabdás, pólót kedvelő szurkoló, és valamennyi munkatársunk nevében köszönöm nekik, hogy az egri vízilabdát megmentették.

Ezt pár nappal a kormányzati segítség után mondta Szécsi a klub Facebook-oldalán megosztott videóban.

Arról is beszélt a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, hogy az elmúlt másfél évben sorra kerültek felszínre a gazdasági problémák a klubnál, amit elődje, Bárány Attila hagyott hátra. Amikor 2018 októberében átvette a klubot, állítása szerint

55 millió forint forrás hiányzott a klub taoprogramjából,

45 millió forint számlatartozása volt a klubnak,

egy adóvizsgálat 30 millió forintnyi visszafizetendő áfát és 60 millió forintnyi bírságot állapított meg, valamint a

2011-es taoprogram után 40 millió forintot kellett visszafizetniük az Emminek.

Április végén már nem volt elég pénz, de Szécsi ezt nem említette

Szécsi két felelőst nevezett meg a kialakult helyzetért: Bárány Attilát, a klub korábbi elnökét, és Mirkóczki Ádámot, Eger polgármesterét.

Az októberben megválasztott polgármester értetlenül állt Szécsi bejelentése előtt, megkeresésünkre azt mondta, hogy ő is csak a sajtóból értesült a csődről. Azért is csodálkozott, mert április 28-án Szécsi bent járt a polgármester egyik munkatársánál, és akkor még egy szóval sem említette a gazdasági nehézségeket, a jövőbeli fejlesztésekről beszélgettek. Ez azért is furcsa, mert a NAV-büntetés a klubvezető állítása szerint április 27-én érkezett a klubhoz, és a klub március 31-i hatállyal mondta fel a játékosok szerződését.

Szécsi kérdésünkre azt írta, hogy április végén még volt valamennyi pénz a kft. számláján, de az áprilisi bérek kifizetésére már nem lett volna elég, azt május 10-ig kellett volna teljesíteni.

Hozzátette, ez a helyzet azért állt elő, mert a városi támogatásról addig még nem született polgármesteri döntés. „Ez Habis László polgármester úr idejében rendre 68 millió forint volt, melynek első 34 millió forintja minden év április 15-ig beérkezett, a másik 34 millió forint is beérkezett tavaly június 15-ig. Idén 60 millió forintos városi támogatást ítélt meg Mirkóczki Ádám polgármester úr, azonban a szerződés aláírása még nem történt meg.”

Mirkóczki lapunknak azt mondta, két okból nem utalta át az önkormányzat áprilisban a támogatást a klubnak. Egyrészt a járvány miatt még nem lehetett tudni, hogy mekkorák lesznek az egri költségvetés veszteségei, így nem utaltak senkinek se támogatást. „Nemcsak a vízilabda nem kapott pénzt, hanem egyetlen egri sportklub sem” – tette hozzá a polgármester. Másrészt Szécsiék még a tavalyi támogatással sem tudtak elszámolni, nem záradékolták a számlákat, és addig törvényileg sem utalhat az önkormányzat. Ezt később az önkormányzat felszólítására pótolta a klub.

Még a választás előtt bedőlt volna a klub

Bár Szécsi állítása szerint a városi támogatás elmaradása mellett az áprilisban kiszabott NAV-bírság okozta a fizetésképtelenséget, több forrásból is úgy értesültünk, hogy már tavaly augusztusban gyülekeztek a viharfelhők az egri klub felett.

úgy értesültünk, hogy SZÉCSI azzal kereste meg augusztusban HABIS LÁSZLÓt, a város akkori KORMÁNYPÁRTI POLGÁRMESTERÉt, hogy még a hónap végén csődbe megy a klub, HA NEM SEGÍT nekik AZ ÖNKORMÁNYZAT.

Augusztusban kell a kluboknak elszámolniuk az év első felében elköltött taopénzekkel. Akkor tudják meghosszabbítani a programot, ha bemutatják az addigi számlákat, és igazolják, hogy a maradék összeg ott van a klub számláján. Úgy tudjuk, az volt a baj, hogy augusztusban már korántsem volt elég pénz a kft. és a klub számláin.

Alig két hónappal jártunk az önkormányzati választások előtt, Habis kampányának pedig katasztrofális lett volna, ha csődbe megy a város legsikeresebb sportklubja. Miután Habis kérdőre vonta Szécsit a kialakult helyzet miatt, a klubvezető egy hosszas levélben hárította a felelősséget.

A felvetésedet, miszerint slendriánul vettem át az Egri Vízilabda Klub – Egri Vízilabda Kft. kettőst, vissza kell utasítanom. Bárány Úr mindenki másnak előadott segítőkészsége sajnos hazugságokban és értelmezhetetlen rébuszokban öltött testet, ezért a saját átvilágítás mellett kellett döntenünk

– írta a polgármesternek címzett levélben Szécsi. Azzal folytatta, hogy a belső vizsgálat során súlyos szabálytalanságokat találtak. „Nagyon szívesen kiteregettem volna a szennyest már novembertől folyamatosan, ahogy kiderültek a dolgok, de az végzetes lett volna a taogyűjtés időszakában. Az átvilágítást nehezítették apró, ügyes dolgok, de idővel kezd teljessé válni a kép. ”

Arra is kitért, hogy egy évi 80 millió forintos szponzor belépésével hosszabb távon is stabil pályára lehetne szerinte állítani a klubot, és pár év alatt le tudnák dolgozni a hiányt. Viszont ennél sürgősebb megoldásra volt akkor szükség, ezért átmeneti likviditást kért az önkormányzattól. Hogy a postaládánkban landolt levelet valóban elküldte-e Szécsi a polgármesternek, a mai napig nem tudjuk. Tavaly hetekig nyomoztunk utána.

A vizsgálat mindent rendben talált

Ha elküldte, ha nem, még augusztusban megérkezett a várostól a gyors segítség. Az önkormányzati tulajdonú Eger Termál Kft. 85 millió forint kölcsönt adott a klubnak, amit az év végéig vissza is fizettek Szécsiék. Ezzel egy időben belső vizsgálatot folytatott a klub, amely eredményeit szeptember 4-én osztották meg a sajtóval. Ebben Szécsi

tagadta, hogy a klubátadás után 55 millió forint hiányzott a taós alszámlákról.

A vizsgálat szerint senki sem tudott arról, hogy a NAV valaha is vizsgálatot folytatott volna a klubnál, és cáfolták azt is, hogy vissza kéne fizetnie a klubnak 40 millió forintot a 2011-es taoprogram miatt.

Azt is megállapították, hogy a klub minden szerződése szabályos volt, és azokat szabályosan teljesítették.

A közlemény azzal zárult, hogy a klub

működése mind az előző vezetés alatt, mind a jelenlegi vezetés során gazdaságilag is szabályosan történik, a klub eredményei pedig önmagukért beszélnek.

Aztán kiderül, még sincs minden rendben

Szécsi állítása szerint alig pár héttel a vizsgálat lezárása után értesült a klub, hogy a 2011-es taoprogram után 40 millió forintot kell visszafizetniük az Emminek. Ezzel újabb ellentmondásba keveredett az ügyvezető.

A májusi videójában ugyanis arról beszélt, hogy a visszafizetési kötelezettséget még elődje, Bárány Attila vette át 2018 júliusában. Több szempontból is sántít a történet.

Ha a visszafizetési kötelezettséget valóban Bárány kapta meg 2018 júliusában, nem világos, hogy a 2019. augusztusi belső vizsgálat miért tagadta le.

Ha tavaly szeptemberben értesült róla Szécsi, nem világos, miért állít mást a 2020 májusi videóban.

Bárány kérdésünkre azt írta, az elszámolás lezárása és utóellenőrzése még folyamatban volt a távozásakor. A visszafizetéshez információink szerint ismét külső segítséget kapott a klub.

Az Emmi 40 millió forintot utalt a klubnak, hogy decemberig be tudja fizetni a pénzt az emminek.

Megkeresésünkre elismerte a támogatást a minisztérium, de azt írták, az nem a visszafizetési kötelezettség teljesítésére szolgált. Az összeg viszont forintra megegyezik.

2019. évben 40 millió forint támogatásban részesült az Egri Vízilabda Klub, melyet a működési és utánpótlás-nevelési feladatokkal közvetlenül összefüggő költségeire kapott. Az elszámolását határidőben benyújtotta, jelenleg az elszámolás ellenőrzése zajlik

- írták.

Egy reklámszerződés vezetett a csődközeli állapothoz

Bár a tavaly augusztusi belső vizsgálat szerint minden szerződés szabályos volt, és NAV-vizsgálatról se tudott senki, idén tavasszal azzal szembesült Szécsi, hogy két ügyben is vizsgálatot folytat a NAV. Az egyik ügyben Szécsi elmondása szerint még nem született döntés, a másik ügyben idén április végén kapta meg a klub a jogerős NAV-határozatot.

Összesen 90 millió forintot kellett befizetniük, és a klubvezető szerint ez okozta a fizetésképtelenséget.

Szécsi az Indexnek elismerte, hogy a NAV egy korábbi szerződés miatt büntette meg a klubot. Amatőr sportolói szerződéssel foglalkoztatta a klub az egyik elismert játékosát, aki bevétele nagy részét egy külsős reklámcégtől kapta.

Az Indexnek nyilatkozók szerint a vízilabdában ez egy bevett hagyomány volt, több klub is ilyen konstrukcióval foglalkoztatta a reklámértékkel bíró játékosokat. Ez úgy néz ki, hogy a cég rendelkezik a játékos reklámjogával, és a céggel van szerződésben a klub. A klub a játékos reklámjogáért fizet a cégnek, a játékos pedig a cégtől kapja a pénzt.

A baj az volt, hogy ez a cég nem fizette be az áfát, viszont erről nem szólt a klubnak, amely lehívta az áfát. Ezt a 30 millió forintos összeget kellett most visszafizetniük Szécsiéknek a NAV-nak, és ezenfelül még kaptak 60 millió forint büntetést. „Korábban nem volt ezzel probléma semmilyen ellenőrzés során. A vizsgálat a távozásom után indult. Számlakifizetések előtt mindig ellenőriztük a partner céget, amit ebben az esetben is megtettünk.

Nem volt információnk arról, hogy bármi szabálytalanság történt

– írta az Indexnek Bárány.

Valójában nem is volt hiány az átadáskor

A klub korábbi elnöke sokáig nem akart megszólalni az ügyben, mint elmondta, 2018 októberében távozott a klubtól, és novembertől már senki nem kereste. Úgy folytatták le a belső vizsgálatot az ő elnöki idejéről tavaly augusztusban, hogy még csak nem is értesítették róla. Bárány lapunknak elismerte, hogy Szécsi nyilatkozatai után jogi lépéseket tett.

Szécsi ugyanis azt állította, hogy amikor 2018 októberében átvette a klubot, 55 millió forint hiányzott a klub taoprogramjából, és 45 millió forintos számlatartozással szembesült. Bárány ezt tagadta, azt írta, az átadás-átvételi jegyzőkönyvből és a könyvelésből is egyértelműen kiderül, hogy nem volt hiány. Bizonyításul megküldte az átadási jegyzőkönyv vonatkozó részét, amiből jól látszik, hogy

72 MILLIÓ FORINT VOLT A KLUB SZÁMLÁIN SZEPTEMBER VÉGÉN, ÉS addigra MÁR KIFIZETTÉK A JÁTÉKOSOK és alkalmazottak SZEPTEMBERI BÉRÉT is.

Szécsinél rákérdeztünk erre az ellentmondásra, de nem válaszolt.

Személyes és politikai konfliktus áll a háttérben

Szécsi felelőssége eddig nyilvánosan nem merült fel, habár a klubnál többen is célozgattak rá. Ő nyilatkozataiban mindvégig Bárányra és Mirkóczkira hárította a felelősséget. Emögött személyes és politikai konfliktus áll.

Báránnyal kortársak, egy csapatban játszottak több junior-világversenyen, még olyan is volt, hogy szobatársak voltak egy-egy tornán. Aztán Bárány egy szívinfarktus után 2010-ben abbahagyta az aktív sportolói pályafutását, egy évvel később pedig kinevezték az egri klub élére.

Itt Szécsi főnöke lett. Két év múlva viharos körülmények között távozott a klubtól a háromszoros olimpiai bajnok Szécsi, a szerződésbontás miatt nyilvánosan is neheztelt Bárányra és edzőjére, Gerendás Györgyre.

Aztán 2018 februárjában mégis visszatért Szécsi Egerbe, de már nem sportolóként. Az áprilisi országgyűlési választásokra kampányoló fideszes Nyitrai Zsolt hívására a város turisztikai arca lett, és Szécsi még azt is vállalta, hogy egy kampányvideóban elmondja, ő is a Fideszre és Nyitraira szavaz. Nyitrai nyert, szeptemberben pedig Bárány távozott a klubtól, és kinevezték Szécsit a helyére.

Tavaly augusztusban már Szécsi kért segítséget a Fidesztől, Habis polgármester közbenjárásával pedig megmenekült a csődtől a klub. Nagy valószínűséggel arra számított a klubelnök, hogy októberben ismét a kormánypárti jelölt nyer, így a továbbiakban se lesz gond a városi támogatásokkal. Nem így lett, némi meglepetésre az ellenzéki közös jelölt, Mirkóczki Ádám győzött, akivel idén összerúgta a port a klubelnök. Szécsi a polgármestert hibáztatta amiatt, hogy február végén bezáratta az egri uszodát, miután a csapat az észak-olaszországi Bresciában játszott, ahol akkor már javában tombolt a koronavírus, holott erre Pintér Sándor belügyminiszter adott engedélyt.

Az egri Fidesznek is jól jött Szécsi támadása a járvány közepén, Oroján Sándor és Kovács Csatlós Tamás önkormányzati képviselők nekimentek Mirkóczkinak a városi támogatás elmaradása miatt, sajtótájékoztatón, levélben és személyesen is üzengettek a polgármesternek. Szerintük ő a felelős a klub csődjéért, habár nem a város a tulajdonosa a klubnak.

A kormány 300 milliós támogatása most megmentette a klubot az azonnali bedőléstől, kérdés, hogy a jövőben mire lesznek elegendők Szécsi politikai kapcsolatai.

Borítókép: Hosnyánszky Norbert (b), a ZF-Eger és Sedlmayer Tamás, az FTC-Telekom játékosa a férfi vízilabda Bajnokok Ligája A csoportjában játszott ZF-Eger - FTC-Telekom mérkőzésen az egri Bitskey Aladár Uszodában 2019. március 15-én. MTI/Komka Péter