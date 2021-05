A szurkolók a határokat feszegetik, küszöbön az anarchia?

Ahogy arról beszámoltunk, vasárnap több száz Manchester United-szurkoló gyűlt össze az Old Traffordnál, majd a biztonsági kapukon átjutva elfoglalták a stadiont is. A rajongók azért demonstrálnak a Glazerek ellen, mert szerintük elárulták őket azzal, hogy csatlakoztak az Európai Szuperligához (ahonnan aztán kiléptek), valamint a klub stratégiáját is ellenzik, úgy érzik, a tulajdonosok nem a csapat sikerét, hanem a profitmaximalizálást tartják a legfontosabbnak.

Végül a Liverpool elleni bajnokit elhalasztották, a Premier League hivatalos közleményt adott ki, melyben elhatárolódott a szurkolók megmozdulásától, mondván, a drukkereknek megvan a lehetőségük véleményük kinyílvánítására. Hogy ez mennyire nincs így, azt a vasárnapi történések is megmutatták.

Az Index Sportcast eheti adásában beszélgettünk többek között arról, hogy

mit tehetnek még a szurkolók,

hová vezetnek a demonstrációk, van-e hatásuk,

kit é s hogyan lehet felelősségre vonni,

valamint a feszültségek lehetséges feloldásáról.

