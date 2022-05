Két szoros és két sima szett után Fucsovics búcsúzott egyéniben a Roland Garrostól

Fucsovics Márton úgy vágott neki a 2014-es US Open-győztes Čilić elleni meccsnek, hogy korábban még egyszer sem tudta legyőzni. 2017-ben Bázelben, egy évvel később Indian Wellsben is kétszettes sikert aratott az olimpiai ezüstérmes horvát.

Az már viszonylag hamar egyértelmű lett, hogy a világranglista 23. helyén álló játékosnak ezúttal jóval nehezebb dolga lesz Fucsovics ellen. A magyar teniszező koncentráltan kezdett, az első adogatását magabiztosan hozta, majd 1:1 után rögvest négy labdája is volt 33 esztendős ellenfele brékeléséhez – a horvát azonban kivédekezve ezeket fordított a játékon belül, és megőrizte az adogatóelőnyét. Ideig-óráig…

Merthogy 3:3 után Fucsovics előtt ismét adódott egy bréklabda, ezt pedig egy tenyeres nyerővel 4:3-as előnyre is váltotta. A nyíregyházi játékos a következő gémben biztosította is a fórt, végül pedig 6:4-gyel megnyerte az első szettet.



A rövid szünet után Čilić ismét bizonytalankodva tért vissza a salakra, egy ki nem kényszerített hiba után kettős hibát ütve csillantotta fel az újabb brék esélyét Fucsovics előtt, csakhogy ezután zsinórban négy labdamenetet nyerve megszerezze a vezetést a második szettben.

Ezúttal Fucsovics bizonytalanodott el, aki bréklabdáról hozta vissza az adogatását. A folytatásban mindketten hozták a kezdésüket – egészen 5:4-es Čilić-vezetésig, ekkor Fucsovics hibázott, és a horvát második brék-, egyúttal játszmalabdáját egy hosszú keresztütéssel a vonalon túlra küldve elbukta a második szettet (4:6, 6:4).

A három GS-döntővel büszkélkedő horvát nem tette meg azt a szívességet, hogy a harmadik játszmát is dekoncentráltan kezdje, pillanatok alatt kiszerválta Fucsovicsot, majd a következő játékban rögvest brékelte is őt.

A harmadik gémet semmire hozta Čilić, így pillanatok alatt 3:0-s előnyre tett szert.

Lélektanilag fontosnak tűnő pillanatok következtek, s bár a magyar játékos a következő két adogatását hozni tudta – igaz, közben három bréklabdát is hárítania kellett –, a meccs ezen szakaszában látványosan megnyilvánult a két teniszező közti ütőerő-különbség.

A horvát elkapta a fonalat, sorra ütötte a nyerőket, 85 százalék fölé tornászta az első nyitásából megnyert labdák arányát, nem mellékesen nagyszerűen használta ki Fucsovics adogatóhibáit, és az első két szettben látottakhoz képest jóval jobb arányban, majdnem hetven százalékban nyerte a magyar teniszező megismételt szerváiból induló labdameneteket. Mindössze 39 perc alatt 6:2-re hozta is a szettet, ezzel elhúzva (4:6, 6:4, 6:2).



Fucsovics nem tudott megnyugodni, játéka egyre több ki nem kényszerített hibát hozott, s ahogy ezek száma nőtt, úgy nyílt az olló is egyre nagyobbra a két játékos között. Čilić kétszer is elvette az adogatását, ezzel 4:0-ra meglépett, és alig negyedóra alatt lezárta a meccs érdemi részét. Ekkor már csak az volt a kérdés, hány gém kell még a horvátnak, hogy lezárja a találkozót, biztosítva helyét a francia nyílt teniszbajnokság 3. fordulójában.

Fucsovics még szinte a semmiből visszabrékelte egyszer rutinosabb riválisát, de sajnos ezzel is csak annyit ért el, hogy 5:3-nál vágjanak neki a gémnek, amelyben már a mérkőzésért adogathatott Čilić. Azt ásszal kezdte; a mérkőzésen már a tizenkettedikkel, innen pedig nem volt megállás, 40:0 semminél az első játszmalabdáját győzelemre váltotta.

Ezzel Egyéniben nem maradt versenyben magyar az idei Garroson.

A TÖBBI PÁLYÁN

A nőknél közben újabb meglepetés született az egyéni versenyben, ezúttal a nyolcadik helyen kiemelt Karolina Plíšková esett ki már a második fordulóban.

A tavaly wimbledoni döntős cseh játékost ráadásul a világranglistán mindössze 227. francia Léolia Jeanjean búcsúztatta, aki ezzel 1988 óta a legalacsonyabban rangsorolt női versenyzőként nyert meccset egy aktuális top 10-es ellen a Roland Garroson. Akkor a mindössze 16 esztendős Conchita Martínez verte az ausztrál Lori McNeilt – emelte ki az MTI.

Plíšková csütörtöki búcsújával a nőknél már csak négyen vannak versenyben az első tíz kiemelt közül.

Gálfi Dalma, oldalán Anna Kalinszkajával bejutott a második fordulóba a női párosok tornáján. A kettős az Anna-Lena Friedsam, Tatjana Maria német duót búcsúztatta csütörtökön két játszmában, 1 óra 9 perc alatt. Ugyanez már nem jött össze Udvardy Pannának, a német Vivian Heisen párjaként három szettben (6:4, 4:6, 6:0-ra) alulmaradt a Doj Miszaki, Ajla Tomljanovic japán;ausztrál kettőssel szemben.



ROLAND GARROS

Férfi egyéni, 2. forduló

Marin Čilić–Fucsovics Márton 4:6, 6:4, 6:2 6:3

(Borítókép: Adam Pretty / Getty Images)