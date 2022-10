Illés Fanni: Mindenkitől azt kaptam, ne vállaljak gyereket, mert úgyis fogyatékos lesz

Idén nyáron született meg Illés Fanni gyermeke. A paralimpiai világ- és Európa-bajnok (para)úszó a Palikék Világa by Manna Három igazság című műsorában beszélt arról, hogy a várandósság előtt, illetve a szülés után milyen nehézségekkel szembesült édesanyaként.

A sportoló úgy fogalmazott, nem tervezte a gyerekvállalást, de végül beadta a derekát edzője és párja, Szabó Álmos kedvéért.

„Volt bennem egy kis félelem. Mikor mindenkitől azt kapom, hogy ne vállaljak gyereket, mert úgyis fogyatékos lesz, vagy ne legyen gyerekem, mert úgysem tudom ellátni, akkor az ember elgondolkodik ezen, mert szíven tud ütni ez mind. Folyamatosan gondolkodtam, hogy meg tudom-e oldani, vagy nekik lesz igazuk. Egy édesanyát leírni azért, mert nincsenek lábai, az tudatlanságból fakad” – mondta a paralimpiai bajnok.

A végtaghiányosan született paraúszó gond nélkül viselte a terhességet, eleinte az edzést sem hagyta abba. Az úszónő korábban úgy nyilatkozott: nem igazán hitt abban, hogy elsőre összejöhet neki a terhesség, mert eddig az életében mindenért sokkal többet kellett küzdenie. A várandós anyuka ősszel úgy fogalmazott, igyekszik nagyon következetes és szigorú szülő lenni.

A baba egészsége iránt érdeklődő kérdésekre pedig a következő választ adta az Instagram-oldalán:

A válasz a szinte mindenkit mozgató kérdésre pedig számunkra mindig is egyértelmű volt, de azért elárulom: kezeit és lábait az apukájától örökölte.

Nem lett igazuk a károgóknak

Illés Fanni azóta bebizonyította, hogy nem volt igazuk a kritikus hangoknak. Elismerte, hogy vannak nehézségei, de örömmel jelentette, sikeresen alkalmazkodott az új kihívásokhoz.

Nekem is vannak nehéz pillanataim. Az elején a legjobban az zavart, hogy nem tudom betenni a babakocsiba és tologatni. Megtanultam, hogyan tudom magamra kötni kenguruba, és a kenguruval hogyan tudok beszállni a kerekesszékbe. Ki kellett találnunk, de amilyen nehezen indult a fejemben, olyan lazán megy. Esténként két és fél, háromórás sétákat teszünk, igyekszem úgy beállítani a bioritmusát, ahogy az én edzéseim vannak

– engedett bepillantást a magánéletébe az édesanya.

(Borítókép: Illés Fanni 2021. április 23-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)