Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a minisztérium nyomban felvette a kapcsolatot a német hatóságokkal és a német vasúttársasággal, így a vonat folytathatta útját. „A folyamatos megkeresések hatására valamit sikerült gyorsítani az ellenőrzésen, ami így is 1,5 óráig tartott, ami nehezen elfogadható és nehezen tudható be valamilyen baráti, konstruktív együttműködésnek” – jegyezte meg a tárcavezető.

A magyar diplomaták közbenjárására a vasúttársaság illetékesei megadták a prioritást a különvonatnak, így a jelenlegi várakozások szerint valamikor 17:48 és 18:00 óra között fut be a vonat a leverkuseni pályaudvarra. Ha ez így történik, akkor a magyar szurkolók már a kezdő sípszókor ott lehetnek a stadionban, segítségükre a városba rendelt magyar konzulok sietnek, tájékoztatott Szijjártó Péter. „Zajlik a versenyfutás az idővel, reméljük, ezt a versenyt mi nyerjük” – tette hozzá.

Schiffer András eközben a közösségi oldalán adott hangot nemtetszésének.

„Mennyiben baráti ország az, ahol két évvel ezelőtt a nemzeti válogatott, most pedig a bajnokcsapat szurkolóit vegzálják a hatóságok?” – tette fel a kérdést az egykori politikus.

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a Twitter-oldalán fejtette ki véleményét az akcióról.

„Most biztos csak vicceltek velem: német rendőrök tartóztatták fel két órán keresztül a Ferencváros szurkolóit szállító vonatot. Azt állították, hogy a vonat veszélyt jelent Németországra. És még a nyugati »barátaink« oktatnak ki minket a »demokráciáról és a jogállamiságról«...” – írta.

