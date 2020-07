Hosszú Katinka sokkoló világcsúcsát a düh táplálta

Hosszú Katinka élete legnagyobb úszását a 2016-os olimpiai döntőre tartogatta, és 27 évesen, negyedik olimpiáján szerezte meg első aranyérmét. A világcsúcs és a kivívott fölénye a legnagyobb úszók közé emelte az akkor már ötszörös világbajnokot.

Hosszú Katinka édesapja, Hosszú István sokszoros válogatott kosárlabdázó volt, édesanyja, Bakos Barbara matematika tanár. Nagyapja, Bakos László úszóedző volt, az ő hatására kezdett el úszni Baján, volt ugyan egy kosárpalánk a kertjükben, de Katinkát inkább az egyéni sportágak érdekelték.

Már kijutott a 2004-es olimpiára is, ahol 200 gyorson versenyzett, és 31. lett, de fontos tapasztalatokkal gazdagodott. A 2005-ös ifjúsági Európa-bajnokságon mutatta meg először a kvalitásait, akkor Pass Ferenc irányította az edzéseit: 200 gyorson és 400 vegyesen aranyérmes lett, és a 4x100-as gyorsváltó tagjaként is.

Egy év múlva már a felnőttek között versenyzett az Eb-n, és 400 vegyesen éremért harcolhatott volna, de kizárták. Kétszáz vegyesen egy tized hiányzott a döntőbe jutáshoz. A 2007-es világbajnokságon sem lett döntős, két másodperc hiányzott neki ehhez a 400 vegyesen. 4:46-os idővel ért célba, ami csalódásnak számított, mert körülbelül hat másodperccel úszott már ennél jobbat.

A 2008-as pekingi olimpián is lemaradt a döntőről, a 4:37,55-ös eredménynél egy teljes másodperccel kellett volna jobbat úsznia. A tehetségét senki sem vitatta, de 19 évesen úgy tűnt, teljesen más szemléletre lesz szüksége, és a hozzáállását is kritizálták.

Felvették az amerikai USC egyetemre, az egyetem egyik sztárja, a kolozsvári felmenőkkel rendelkező olimpiai bajnok, Rebecca Soni várta a reptéren, és kicsit meglepődve látta, milyen kevés cuccal érkezik. Dave Salo edző csoportjába került, de a beilleszkedés nem ment könnyen magyar úszónak, a legtöbbször az édesanyja segítette át a holtpontokon.

Salo rendszeres munkára fogta, sokat úsztak, és húzták egymást előre, az addig kevéssé szorgalmas Hosszú keményen beleállt a munkába, lefogyott 10 kilót, és 2009-ben kisebb meglepetésre világbajnok lett 400 vegyesen, ami addig egyetlen más magyarnak versenyzőnőnek sem sikerült.

A 2010-es Európa-bajnokságra már sztárként érkezett haza, és ugyan 400 vegyesen legyőzték, de kétszázon javított, és a 200 pillangót is megnyerte. Amerikában jól úszott 2011-ben is, a sanghaji vb-n viszont hatodik lett 400 vegyesen. A 2012-es olimpián mindent feltett egy éremre, de negyedik lett, totál elmerevedett a hajrára, a nagy álom nem sikerült.

Hosszú viszont érmeket és aranyakat nyerni, ezért elkezdett együtt dolgozni Shane Tusuppal, akivel 2012. októberében kezdték el a közös munkát, majd közelebb kerültek egymáshoz.

„Tisztán itt van előttem a kép, amikor Shane-nel pacsizunk egyet az uszodába érve. Dubajban voltunk, ott volt először közös versenyünk. Az illatokra, fényekre is emlékszem. Sok vívódás és keresgélés után jutottunk el odáig, hogy akkor próbáljuk meg együtt. Nem volt ez annyira nyilvánvaló, hogy ő lesz az edzőm. A magyar programban nem hittem igazán, mert az amerikaival lettem először sikeres. Az árnyoldalát ugyanakkor annak is láttam, hiszen Dave Salo felkészített 2009-re, de utána már másokra figyelt. Az első gondolatunk az volt, hogy jó lenne Phelps edzője, Bob Bowman csapatához tartozni. Aztán eszünkbe jutott, hogy annak megint az lehet a vége, hogy nem jut elég figyelem rám a fontos időszakban, hiszen mégiscsak magyar vagyok” - mondta egy korábbi cikkünkben.

Hosszú volt a listájuk, folyamatosan húzogatták ki a neveket, még az ausztrál olimpiai bajnok, Stephanie Rice edzőjét is kiszemelték.

Aztán ültek egymással szemben, és arra jutottak, megpróbálják együtt.

Shane Tusup ingatlanokkal akart foglalkozni, de a pszichológiai tanulmányait sem hanyagolta. Aztán egycsapásra edző lett. Hosszú Katinkát Tusup ébresztette rá, mi a valódi hit és mi a valódi tudatosság, és meg is lett az eredménye, mert a 2013-as világbajnokságon két arannyal (200 és 400 vegyes) jelentkeztek. A vb után férjhez ment hozzá.

A 2015-ös vb-n megszületett élete első világcsúcsa, de két aranyat is nyert a világbajnokságon. 2015 végén szokatlanul keményen bírálta az úszószövetség vezetését, majd 2016 elején széttépte azt a szerződést, amit Gyárfás Tamás kínált neki.

Ezek után megszállottan készült, a riói olimpia favoritja lett, és még az első versenynap előtt megjelent egy cikk a New York Times-ban, amiben azt írták, hogy nem tudják, az önbizalom vagy a Shane-től való félelem hajtja-e előre. Az amerikai edző üvöltözése merőben szokatlan volt a medence partján. Hosszú ettől csak erősebb lett. Nagyon felbosszantotta az írás, saját bevallása szerint iszonyatosan dühös volt, és a mérge energiává változott. Hogy milyen energiává, azt rögtön az első nap megmutatta.

A 400 vegyes előfutamában majdnem világcsúcsot repesztett. 4:28,58-cal ért célba, és mindössze 15 századdal maradt el a kínai Je-Siven rekordjától, amit már 2013 óta üldözött. Pihenten, versenyre éhesen érkeznek az úszók, nem fáradtan állnak rajthoz, mint egy vb-n. A riói előfutamban az volt a célja, hogy ráijesszen a spanyol Mireia Belmontéra. Káprázott a szeme, amikor azt látta, hogy 4:28,58 az ideje, mert érzésre három másodperccel gyengébbet várt.

„Nem nyilatkoztam, csak arra gondoltam, hogy még nincs vége, az első lépés biztató, de a java majd este jön, a döntőben. Nem engedtem közel magamhoz a gondolatokat, a kérdéseket, hogy akkor most mennyit fogok úszni este. Sokan kombinálhatnak, jósolhatnak, ebből szerettem volna kimaradni, senkit nem meghallani, mert úszni viszont nekem kell. Elhitettem magammal, hogy a 4:26-ra is képes vagyok, és nem is olyan nagy dolog az" - mondta akkor.

Rióban este tízkor kezdődtek a döntők, Hosszú természetesen a négyes pályát kapta, és a világcsúcs motiválta. Már ötven méter után látszott, nem igazán lesz ellenfele, és a fölényes győzelme egy pillanatra sem forgott veszélyben. Olyan energiával és olyan sebességgel úszott, hogy pillanatok alatt leszakította riválisait, és csak a világcsúcsot jelentő piros vonal volt az ellenfele. Hogy pillangón és háton kimagasló, azt addig is tudtuk, de mellen olyan dinamikával úszott, ami addig nem volt jellemző rá.

Amikor az utolsó ötven méterre ráfordult, nyolc méter volt az előnye a másodikkal szemben, és három a világcsúccsal szemben. A világcsúcsot jelző piros vonal valamelyest közelített felé az utolsó métereken, de így is több mint két másodperccel volt gyorsabb az előző rekordnál. 1980-ban faragtak utoljára ekkorát a rekordon. 4:26,36-tal ért célba, a következő táblázatban jól látszik, hogyan nőtt a különbség.

Név 50 méter 100 150 200 250 300 350 Cél Je-Siven (2012, London) 28,85 1:02,19 1:37,53 2:11,73 2:50,53 3:29,75 3:59,5 4:28,43 Hosszú Katinka (2016, Rio) 28,33 1:00,91 1:35,01 2:08,39 2:45,62 3:24,5 3:55,68 4:26,36

Hosszú élete legboldogabb napjának nevezte a győzelmét. Az volt a terve, hogy a riói olimpián azt érezze, ez is csak egy verseny a sok közül, és ezért úszott korábban annyit, hogy hétköznapi rutinná váljon, ne legyen hatással rá semmi. „Egy olyan 400 vegyest szerettem volna, amit százmilliószor leúsztam már régebben. Aggódtam egy kicsit, persze, most is, érzek-e abból bármit, amit Londonban, ahová győzni mentem, de csak negyedik lettem. De nyugodt voltam, nem éreztem semmilyen feszültséget. És nyertem, mintha edzés lett volna, a négyes pályán nagy iramot diktálva" - magyarázta a verseny után.

Próbálta óvatosan átérezni a pillanat nagyságát, akkor még nem tudhatta, hogy lesz-e még ilyen az életében. Megfogadta magában még régebben, ha egyszer sikeres lesz az olimpián, utána bemegy a kajáldába, feláll egy asztalra, és ünnepelni fog, akármennyien is lesznek ott. Hajnali két óra már elmúlt, amikor megérkezett az étkezőbe, nem volt már ott senki. Shane biztatta, de nem állt fel. Kitette maga elé az asztalra az aranyat, nézegette egy kicsit, és már a 100 méteres hátúszás járt a gondolataiban.

