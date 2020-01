28 évesen már nem bírja a teste, visszavonul az NFL legjobb védője

Egy éven belül a harmadik NFL-szupersztár vonul vissza a 30. születésnapja előtt, Rob Gronkowski és Andrew Luck után most a 28 éves védősztár Luke Kuechly döntött úgy, hogy nem folytatja a játékot, mert a teste már nem bírja.

Most jött el az ideje, hogy távozzak. Szomorúsággal tölt el a dolog, mert imádom ezt a játékot, kisgyerek korom óta játszottam, ez a legkedvesebb dolog az életemben. Az élmények, amiket szereztem a pályán ennek a csapatnak a színeiben, sosem hagynak el. A szívemben tudom, hogy jól döntök. Gyerekkorom óta tudom, hogy csak egyféleképpen lehet játszani ezt a játékot – gyorsan, erősen, keményen. De most már nem vagyok benne biztos, hogy képes vagyok erre

– közölte a Carolina Panthers videójában a láthatóan elérzékenyült Kuechly.

Kuechly az elmúlt évtized egyik, ha nem legjobb védőjátékosa volt. A Boston College csapatától 2012-ben, az első kör kilencedik választási jogával draftolt linebacker sebességével, játékintelligenciájával, remek helyezkedésével és kemény stílusával azonnal letette a névjegyét az NFL-ben.

2012-ben az újonc védőjének választották, nyolc szezonjából sorban hétszer bekerült a Pro Bowl-csapatba, ez egyedül újoncként nem történt meg vele. Ötször került be a szakma által választott, az év legjobb csapatának is tekinthető All-Pro keret első, kétszer a második sorába, 2013-ban az év védőjátékosa lett. A különböző szavazások mellett a pályán is tarolt: 2012 óta 1092 szerelést mutatott be, ezzel első volt az egész ligában, a 18 interceptionje és 43 kivédekezett passza pedig posztján, a linebackerek között a legjobb mutató az elmúlt nyolc évből.

A Carolina Panthers a 2020-as szezont új edzővel kezdi meg, Kuechly ezt már nem várja meg. Karrierje csúcspontja a csapatot nézve az volt, amikor a 2015-ös szezon végén bejutottak a Super Bowlba, de ott kikaptak a Denver Broncostól 24-10-re.

Kuechly korai visszavonulása két dolgot jelent. Egyrészt, mivel a Hírességek Csarnokába 5 évvel visszavonulásuk után kerülhetnek be a játékosok, Kuechly lehet a legfiatalabb, aki halhatatlan lesz, az elmúlt nyolc évben mutatott teljesítményével ugyanis egyértelműen rászolgált erre. Másrészt viszont folytatódik a trend, hogy egyre több NFL-sztár vonul vissza 30 évesen, vagy még annál is fiatalabban, hogy megőrizze a maradék egészségét.

Pár korábbi, inkább kivételnek tekinthető esettől eltekintve a sorozatot 2014-ben Chris Borland kezdte 24 évesen, akkor egy csapattársa, Patrick Willis 30 évesen távozott. 2015-ben az elkapó Calvin Johnson vonult vissza 30 évesen, 2017-ben a védő Kam Chanchellor, 2018-ban az elkapó Doug Baldwin hagyta ott az NFL-t, szintén 30 évesen. Ugyancsak a 2018-as szezon után távozott a sztárirányító Andrew Luck (29) és a liga legjobb tight endje, Rob Gornkowski (29) is.