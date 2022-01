Aaron Rodgersékre megint lecsapott a mumus, kiesett a Packers!

Tennessee Titans (1.)–Cincinnati Bengals (4.)

Pocsékul indult a meccs a minden sztárját, Derrick Henryt, A. J. Brownt és Julio Jonest is végre ismét soraiban tudó Titans számára, hiszen Ryan Tannehill rögvest eladta a labdát, de a védelem remekül tartotta magát, így ebből és az év támadó újonca címre legesélyesebb Ja'Marr Chase 57 yardos elkapása után is csak mezőnygólig jutott a vendégcsapat (0–6).

A második negyedben beindulni látszott a Tennessee támadójátéka, egy remek drive végén Derrick Henry futott a célterületre, egy büntetés után viszont extra pont helyett nekimentek a kétpontosnak, ami nem jött össze, így a fordítás elmaradt, a szünet előtt pedig Evan McPherson 54 yardról is eredményes volt (6–9).

A fordulást követően Joe Mixon touchdownja után már tízzel mentek a vendégek, ráadásul az ellenfél célterületének közvetlen közelében Tannehill újra eladta a labdát, így a Bengals 16–6-os előnyénél a különbség növeléséért támadhatott, de nemhogy ez nem jött össze, a negyed végére egál lett az állás! Előbb egy közeli mezőnygóllal közeledtek a hazaiak, majd Joe Burrow peches interceptionje után a tarthatatlan, 142 yardig jutó A. J. Brown remek elkapásával egyenlíteni is tudtak (16–16).

A záró felvonásban a Titans megrekedt az ellenfél 35 yardosán negyedik kísérletre, majd a végén Tannehill harmadszor is eladta a labdát, így egy utolsó másodperces, 52 yardos Evan McPherson-mezőnygóllal nyert a Bengals (16–19).

Ki kell emelni, hogy Burrow 348 passzolt yardja mellett 9(!) sacket is begyűjtött, ami egyrészt a Titans védelmének dicsérete, másrészt azért a fiatal irányító is sokszor belehibázott.

De ezen a napon, amikor a legfontosabb volt, akkor megcsinálta a fontos játékokat, így készülhet az első konferenciadöntőjére!

Green Bay Packers (1.)–San Francisco 49ers (6.)

Ahogyan várható volt, borzalmasan hideg, –10 fok várta a feleket, a széllel beszámított hőérzet pedig –18 fokot ért el – a kaliforniaiak ennél „egy picit” jobb időhöz vannak szokva.

Ez az idő viszont nem a passzjáték barátja, márpedig a futójátékokban előzetesen a vendégek tűntek jobbnak, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy Aaron Rodgers eddig mind a három alkalommal kikapott a San Franciscótól a playoffban!

Most úgy tűnt, ez a legkevésbé sem zavarja a Packerst, egy remek öt és fél perces támadás végén A. J. Dillon 6 yardos futásával touchdownnal nyitott a Green Bay, a puntháborút pedig csak labdavesztések „zavarták meg” az első félidőben. A házigazda második akciója során Fred Warner piszkálta ki a labdát Marcedes Lewis kezeiből, amikor pedig már az ellenfél célterületének közelében volt a 49ers, akkor Jimmy Garoppolo passzát Adrian Amos csípte el. Aaron Jones 75 yardos elkapásával az utolsó másodpercekben mezőnygóltávba ért a Packers, de Mason Crosby rúgását blokkolták a vendégek, így maradt a 7–0.

A második félidőt egy remek Deebo Samuel visszahordással, de csak mezőnygóllal kezdte a 49ers, amire egy 9 perces sorozat végén felelt az első kiemelt a negyedik negyed negyedik percében, ráadásul a San Francisco az ellenfél 19 yardosán nem tudta megcsinálni a negyedik és egyes szituációt.

Aki itt azt hitte, véget ért a meccs, az tévedett, a védelem ugyanis előlépett, majd a puntot is blokkolta a speciális csapatrész, Talanoa Hufanga pedig touchdownra vitte vissza a labdát. Mivel a Packers újra csak hátrafelé haladt (David Bakhtiari hiányában ötször is sackelték Rodgerst), a 49ers megkapta az esélyt a győzelemre 3:20 perccel a vége előtt, az utolsó másodpercben pedig Robbie Gould karrierje 20. mezőnygólkísérletét is értékesítette a playoffban, ezúttal 45 yardról, amivel 13–10-re a vendégek nyertek.

Érdekesség, hogy az 1999-es idény óta nem tudott bajnoki címet szerezni az a játékos, aki az alapszakasz legértékesebbje címet begyűjtötte, márpedig most borítékolható, hogy Aaron Rodgersé lesz az elismerés, így pedig aligha szakad meg az átok.

Mint ahogy az sem, hogy Rodgersnek sehogyan sem akar összejönni a 49ers ellen, azok után, hogy a 2005-ös játékosbörzén helyette Alex Smith-t választották ki 1/1-re, a San Francisco mind a négyszer felülmúlta csapatát a rájátszásban!

A végére már erősen havas körülmények között játszott meccsen Garoppolo csupán 11 jó passzig és 131 yardig jutott, futásból 106 yardot raktak hozzá a vendégek, a Packersben viszont Aaron Jones (9/129) és Davante Adams (9/90) mellett a komplett csapat két elkapást és hat yardot tudott felmutatni – és ebből az egyiknél Lewis labdát veszített.

(Borítókép: Joe Burrow-ék mennek tovább a Super Bowl felé – Andy Lyons/Getty Images)