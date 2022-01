Mumusok állhatják útját az újabb Rodgers–Brady-randevúnak

A Kosok is kisebb mumusnak kezdenek számítani, hiszen Bradyék tavaly is kikaptak a Los Angeles-iektől (24–27), a Buccaneers pedig eddig kétszer találkozott A PLAYOFFBAN a Ramsszel, és úgy szenvedett kétszer vereséget, hogy összesen 20 pontot kapott! Az 1980-as idényben a Kosok 9–0-ra, 20 évvel később 11–6-ra nyertek, a legutóbbi nyolc felvonásból pedig hétszer is alulmaradt a Tampa Bay az alapszakaszban.