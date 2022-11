Tom Brady a válás után sporttörténelmet írt – a végén jött a dráma!

Ami az NFL történetében 2021 februárjáig egyszer sem fordult elő, a legutóbbi két évben kétszer is megtörtént, nevezetesen, hogy a Tampa Bay Buccaneers és a Los Angeles Rams is saját pályáján nyert Super Bowlt.

Ezúttal Tampában találkozott egymással a két gárda, amelynek legutóbbi három meccsét a Kosok nyerték meg, és most is jobban kezdtek, hiszen Cooper Kupp 69 yardos TD-jével fordítottak a hazai mezőnygólt követően – más kérdés, hogy konkrétan ennyit írhattunk fel a Los Angeles-iek első félidei támadójátékához, ezen kívül csak puntok voltak.

Tom Bradyék sem remekeltek, a válása óta első meccsét játszó irányító sem volt igazán pontos, a társak is folyamatosan ejtették el a labdákat, arról nem is beszélve, hogy a vak is látta, hogy első kísérletre mindig futójáték érkezik, így pedig csak mezőnygól-helyzetekig jutott a házigazda, ezekből pedig egyet még rontott is a szünet előtt (6–7).

A folytatás is a 3–4-es mérleggel érkező címvédő szempontjából alakult jobban, két mezőnygóllal növelte előnyét, a záró felvonásra így 13–6-os előnnyel érkezett.

A végjátékban előbb egy mezőnygóllal szépített a Buccaneers, majd 44 másodperccel a vége előtt, időkérés nélkül újra próbálkozhattak Bradyék a folytatással.

Az utolsó másodpercekben Cade Otton elkapásával végül ez összejött, így a Tampa Bay 16–13-ra nyert, és megszakította hárommeccses vereségszériáját.

Tom Brady a 69. győztes támadósorát vezette, amivel vezeti a liga örökrangsorát, de még ennél is fontosabb, hogy 164 yardra volt szüksége ahhoz, hogy a liga történetében elsőként elérje a 100 ezer passzolt yardot (rájátszást is beleértve). Ez a negyedik negyed közepén összejött, a végére pedig 280-ig jutott, így bőven túl is teljesítette ezt.

A Kalózok ezúttal sem voltak túlságosan meggyőzők, de 4–5-ös mérlegük ellenére visszavették a vezetést a csoportjukban.

(Borítókép: Kevin Sabitus/Getty Images)