Patrick Mahomes sisakja betört a -20 fokban, aztán győzelemre vezette csapatát

A rájátszást nyitó Houston–Cleveland-mérkőzés elő félidejében igazi pisztolypárbaj alakult ki, egymást követték a nagy játékok és a pontszerző akciók. Aztán a harmadik negyedben a Browns veterán irányítója, Joe Flacco (akit szezon közben az utcáról rángattak be, tulajdonképpen ő volt a franchise negyedik számú karmestere ebben a szezonban) kétszer is eladta a labdát, amivel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés.

A túloldalon a fantasztikus újoncidényt produkáló C. J. Stroud (az alapszakaszban a legjobb irányítók közé tartozott a statisztikák alapján) most sem nagyon akart hibázni, 21 passzából 16 volt sikeres, a mérkőzést 274 passzolt yarddal és három hatpontos átadással (touchdown) zárta. Mellette a Texas védelme is remekelt, a kettő együtt sok volt a rossz napot kifogó clevelandieknek.

AIR IT OUT 🔥 pic.twitter.com/NjLQxykfDa — Houston Texans (@HoustonTexans) January 13, 2024

Pár órával később az NFL történetének negyedik leghidegebb meccsét rendezték Kansas Cityben, a kezdőrúgás előtt -20 Celsius fokos hőmérsékletet mutattak a hőmérők. Hihetetlen, de a Chiefs vezetőedzőjének, Andy Reidnek még a bajsza is megfagyott!

Andy Reid frozen mustache update: pic.twitter.com/ipkzpwKcoo — NFL (@NFL) January 14, 2024

A hazai csapat egyébként magabiztosan nyert, amihez hozzájártul, hogy a Miami több kulcsjátékosa is hiányzott, a védelem és a támadósor sem találta a ritmust a nagy hidegben. A fogvacogtató időjárás következtében Patrick Mahomes sisakja egyébként be is tört egy ütközés után, mutatjuk is az esetet.

A piece of Patrick Mahomes' helmet came flying off. 😮 pic.twitter.com/m2bFObIhnq — Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) January 14, 2024

A kétszeres Super Bowl-győztes irányító egyébként egész jól játszott, 262 passzolt yarddal és egy TD-vel zárta a meccset, illetve futott még 41 yardot, tehát a lábaival is veszélyt okozott.

NFL

Rájátszás, 1. forduló (AFC)

Kansas City Chiefs (3. kiemelt)–Miami Dolphins (6. kiemelt) 26–7

Houston Texans (4. kiemelt)–Cleveland Browns (5. kiemelt) 45–14

A további menetrend

hétfő 22.30: Buffalo Bills (2.)–Pittsburgh Steelers (7.)

pihenőhéten: Baltimore Ravens (1.)

NFC

vasárnap 22.30: Dallas Cowboys (2.)–Green Bay Packers (7.)

hétfő 2.00: Detroit Lions (3.)–Los Angeles Rams (6.)

kedd 2.00: Tampa Bay Buccaneers (4.)–Philadelphia Eagles (5.)

pihenőhéten: San Fransico 49ers (1.)