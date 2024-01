Csodásból csalódás – az óriási feltámadó ellen

Az Eagles drámai végjátékban maradt alul a tavaly februári Super Bowlon a Kansas City Chiefsszel szemben, de a 2023-as idény előtti felvezetőnkben már arról írhattunk, hogy a holt szezonbeli mozgásokkal talán még jobbá is vált a pennsylvaniai gárda.

Hiszen távozott a döntő kezdőjéből Isaac Seumalo támadófalember vagy éppen Miles Sanders futó a támadók részéről, illetve Linval Joseph vagy Javon Hargrave a védőfalból, esetleg T. J. Edwards a linebackersorból. Mindenhová érkezett legalábbis potens pótlás, legyen szó második körös másodéves Cam Jurgensről, a Detroittól megszerzett D'Andre Swiftről, aki 1263 támadóyardjával a Pro Bowlra is meghívást kapott, vagy az év újonca címre is esélyes (sőt, favorit) Jalen Carterről, vagy Zach Cunninghamről és az első körös Nolan Smithről.

A szép remények szép játékot nem feltétlenül, jó eredményeket viszont gazdagon hoztak az év kezdeti szakaszában, Jalen Hurtsön sem látszott, hogy az ötéves, 255 millió dolláros szerződése jóllakottá tette volna, a csapat pedig egy kissé meglepő, Jetstől elszenvedett vereséget leszámítva sorra nyert, a Chiefs és a Bills ellen egyaránt 17–7-es félidei hátrányból.

A gárda így 10–1-re javította mérlegét, és a liga első számú csapataként menetelt, mígnem beköszöntött a december, és a 49ers elleni 6–0-s első negyed óta mintha nem is ugyanaz a csapat lenne az Eagles, mint november végéig volt. A San Francisco 42–19-re kiütötte Philadelphiában a riválisát, amely lendületből Dallasban is beleszaladt egy hatalmas maflásba (33–13), majd a végjátékban a Seattle is megverte (20–17), ahogyan az utolsó két körben a Cardinals (35–31) és a köztes időszakban egyedül legyőzött Giants (27–10) is, így az utolsó hat meccs mérlege 1–5, az idényé 11–6 lett, amivel az ötödik kiemelést szerezte meg a gárda.

Ráadásul a valójában tét nélküli szezonzárón Jalen Hurts ujja és A. J. Brown térde is megsérült, így elmondható, hogy rosszabb időben be sem üthetett volna a Super Bowl utáni másnaposság.

A rájátszás első körében így az NFC leggyengébb mérlegével záró csoportgyőztese otthonába utazhat, amely a finoman szólva is hektikus idényt futó Tampa Bay Buccaneers lett.

A Tom Brady visszavonulása után Baker Mayfieldre (4044 yard, 28 TD/11 interception) váltó együttes ugyanis a korai pihenőhét előtt 3–1-es mérleggel állt (hogy, hogy nem az Eagles elleni volt az egyetlen zakó!), ezt követően viszont decemberig 1–6 volt az eredménysora, 4–7-tel pedig igencsak távol került a playofftól. Az Eaglesszel ellentétben viszont a Buccaneers épp ebben az időszakban javult fel, és 5–1-gyel 9–8-ra javult, megnyerve a csoportját.

Összejött az álompárharc

Az elmúlt hetekben egyre inkább körvonalazódott a november közepi pihenőre 3–6-tal érkező, azóta viszont csak a Baltimore Ravens elleni hosszabbításos meccset elveszítő Rams (10–7) a vasárnap esti főműsöridős meccsen az NFC Északi csoportját első alkalommal megnyerő Lions otthonába látogat.

Az esemény pikantériája a 2021 márciusi csere, amikor Matthew Stafford a detroiti szenvedés után Los Angelesbe került, Jared Goff pedig két első és egy harmadik körös választási joggal együtt fordított utat járt be.

Igazából lehet azt mondani, hogy mindkét csapat jól járt, hiszen a Rams rögvest bajnoki címet szerzett, megannyi szenvedés után Stafford is felért végre a csúcsra, a Lions pedig szisztematikus építkezéssel 3–10–1-ről egy évvel ezelőtt már 9–8-cal zárt, most pedig 12–5-tel, miközben Goff az idényben 4575 yardot passzolt, amivel az egész liga második legjobbjaként zárt ebben a kategóriában.

Bajban a címvédő?

A legjobb itt Tua Tagovailoa lett, akit sokan féltettek az előző idény számos agyrázkódása miatt, de ezúttal egészségesen végigjátszotta az idényt. Tyreek Hillnek ez nem sikerült, de egy meccs kihagyásával együtt is eljutott 1799 elkapott yardig, amivel a legjobb elkapóként zárt az idényben.

A Miami Dolphins (11–6) egész támadósora a sebességről szól, Hill mellett a két futó, Raheem Mostert (1012 futott+175 elkapott yard; 18+3 TD) és De'Von Achane (800+197; 8+3), valamint Jaylen Waddle (1014 elkapott yard és 4 TD) is bármikor be tud mutatni egy nagy játékot.

Erre pedig szükség is lehet, mert a liga egyik legjobb védelme (289,8 engedett yard a 2., ahogyan a 17,3 engedett pont is) lesz az ellenfélnél, amely a Kansas City Chiefs lesz. A címvédő az elmúlt évek lehengerlő támadójátéka után erre az idényre ebben a szegmensben alaposan visszaesett. JuJu Smith-Schuster helyére Kadarius Toney nem tudott fellépni, és bár az idény végére az újonc Rashee Rice (938 yard; 7 TD) üde színfolt volt, Travis Kelce (984+5) lassulása és a további célpontok hiánya sokszor visszaütött, 2017 óta nem volt ennyi veresége a gárdának (11–6).

Azért azt jegyezzük meg gyorsan, hogy a legfrissebb hírek szerint –18(!) fok és borzasztóan erős szél várható a meccsen, és Tagovailoa +21 fok alatt 6–13-as mérleggel áll (felett 23–4-gyel). A Chiefsé az idény egyik legjobb védelme, ez pedig mind a címvédő sikerét vetíti előre.

Patinás csapatok csúsztak a rájátszásba

A már 7–4-gyel álló Steelers szezonja úgy festett, hogy menthetetlenül kisiklik, miután egymást követően két 2–10-es csapattól (Cardinals, Patriots) is kikapott, majd a Colts is megverte, de a záró három fellépésen egyaránt győzött a Mason Rudolphra váltó gárda. Az utolsó körben a pihentető Ravens elleni siker önmagában még nem lett volna elég a hatszoros Super Bowl-győztes számára, viszont a Tennessee Titans megtette azt a szívességet, hogy a számára tét nélküli meccsen megverte a Jaguarst, amely így lecsúszott a playoffról.

A Super Bowl-éra előtti időszakot is beleszámítva 13-szoros NFL-bajnok Packers sem sokkal simábban került a kieséses szakaszba, épp a pittsburghi vereséggel lett 3–6 a mérlege november közepére, és bár ezt három sikerrel feledtették (közte a Lions és a Chiefs ellenivel!), a Giants és a Buccaneers elleni vereség után úgy festett, vége a dalnak. De 6–8-ról is volt még visszaút, a záró három kör itt is három győzelmet, a 9–8-as mérleg pedig ugyanúgy 7. kiemelést ért.

Könnyű helyzetben persze nem lesznek ezek a gárdák, hiszen két másodikként rangsorolt csapat otthonába utaznak. A Steelers a Josh Allen (4306 yard; 29 TD; 18 interception) vezette Buffalo Bills, a Packers a Dak Prescott (4516 yard, 36 TD; 9 interception) irányította Dallas Cowboys ellen lép pályára. Utóbbi együttesben játszik az év védője cím első számú esélyese, a 14 sackkel záró Micah Parsons, valamint kilenc labdalehalászást is bemutató DaRon Bland.

Végül, de nem utolsósorban (pláne, hogy ez lesz az első meccs) térjünk ki a Texans–Browns-meccsre, a Houston egy 4. és 1-et is kivédekezve verte meg újonc irányítójával, C. J. Strouddal felállva Indianapolisban a Coltsot, kiharcolva a rájátszáshelyét, a Clevelandben pedig négy irányítót is kipróbáltak az idényben, de a betonvédelem tartotta magát. No meg Joe Flacco a 2013-as önmagát idézve ugrott be a végjátékra...

Az erőnyerők

A két legjobb csapat ezen a héten még pihen, a Baltimore Ravens élt a Joe Burrow-t elveszítő Cincinnati Bengals visszaesésével, és az új célpontokat kapó Lamar Jackson MVP-teljesítménnyel vezette 13–4-es mérlegre az övéit.

Többek között a szintén remek idényt futó Brock Purdy irányította San Francisco 49erst is simán legyőzte, amely talán az egész liga legjobb támadójátékát mondhatja amúgy magáénak, olyan klasszisokkal, mint az év támadója díjra favorit Christian McCaffrey (1459 futott+564 elkapott yard; 14+7 TD), az 1342 yardot és 7 TD-t elkapó Brandon Aiyuk, a 892 yardot elkapó és 225-t futó, 12 TD-t (7+5) Deebo Samuel, valamint a liga legjobb tight endje, George Kittle (1020+6).

Az NFL rájátszásának menetrendje:

wild card kör

AFC

szombat 22.30: Houston Texans (4.)–Cleveland Browns (5.)

vasárnap 2.00: Kansas City Chiefs (3.)–Miami Dolphins (6.)

vasárnap 19.00: Buffalo Bills (2.)–Pittsburgh Steelers (7.)

NFC

vasárnap 22.30: Dallas Cowboys (2.)–Green Bay Packers (7.)

hétfő 2.00: Detroit Lions (3.)–Los Angeles Rams (6.)

kedd 2.00: Tampa Bay Buccaneers (4.)–Philadelphia Eagles (5.)

(Borítókép: Tim Nwachukwu/Getty Images)