Egy ország erre várt: Hamupipőke a halhatatlanság ellen! Melyikük győz?

Alsó tagozatos és óvodás volt a két irányító, amikor legutóbb címvédés volt

A Super Bowl-érában hét csapat tudta megvédeni a bajnoki címét, a Green Bay Packers nyerte az első kettőt, a Miami Dolphins a hetediket és a nyolcadikat, a Pittsburgh Steelers egyedüli duplázóként a kilencedik és a tizedik után a 13. és a 14. Super Bowlon is csúcsra ért.

A most is döntős San Francisco 49ers a 23. és a 24. nagydöntőt húzta be, aztán a Dallas Cowboys a 27. és a 28. fináléban nyert, mielőtt a Denver Broncos a 32. és a 33. Super Bowlon ért a csúcsra.

Legutóbb a New England Patriotsnak jött ez össze, miután a 38. után a 39. Super Bowlban is nyert, utóbbit 2005. február 6-án játszották.

A két mostani kezdő irányító közül Patrick Mahomes ekkor még csak kilencéves volt, Brock Purdy pedig alig töltötte be az ötöt.

Azóta a Seattle Seahawks (–Broncos 43–8, –Patriots 24–28), a Patriots (–Falcons 34–28 – hosszabbítás után, –Eagles 33–41) és a Chiefs (–49ers 31–20, –Buccaneers 9–31) jutott címvédőként a fináléba, de mindhárom alkalommal alulmaradt az előző kiírás bajnoka. Érdekesség, ahogyan a legutóbbi címvédés (Patriots), ez a három meccs is Tom Bradyhez kapcsolódik, hiszen a Seattle és a Kansas City duplázását is az ő csapata (Patriots, Buccaneers) akadályozta meg, a köztesben pedig az ő csapata maradt alul (Patriots).

Most újra itt az esély, Patrick Mahomesék öt év alatt negyedszer játszhatnak nagydöntőt, eddig 2–1 a mérlegük.

A Chiefs edzője pedig a rossz oldalon! Shanahan történelmi tettre készül, ahogyan a 49ers futója is

Andy Reid vezette 2005 februárjában a Patriotscal szemben alulmaradó Eaglest, most pedig ő lehet az, aki a Super Bowl-éra leghosszabb címvédés nélküli sorozatát (18 év) megtöri. Az előbb említettük, hogy a legutóbbi öt évből negyedszer is döntőzhet, előtte pedig 49 éven át hiába próbálkozott a Chiefs, szóval a nagy szériák megszakításában van még némi rutinja.

Az ellenfelet edző Kyle Shanahan abban az évben első idényét töltötte segédedzőként az NFL-ben, még a Tampa Bay Buccaneersnél. Azok után, hogy édesapja, Mike Shanahan az 1997-es és az 1998-as idény végén is bajnok lett a Denver Broncost vezetve, Kyle sikerével az NFL történetének első apa-fia SB-győztes edződuójává válhatnának.

Neki amúgy már a harmadik fináléja lesz, bár az elsőre még támadó koordinátorként készülhetett az Atlanta Falconsszal, amikor is a Patriots minden idők legnagyobb fordítását bemutatva 3–28-ról nyert 34–28-ra hosszabbítás után. Főedzőként a második Super Bowlja lesz, az elsőn a 49ers 20–10-re vezetett a negyedik negyedben, de a Chiefs 31–20-ra fordított...

További érdekesség, hogy a 49ers ligaelit futója, Christian McCaffrey édesapja, Ed elkapóként tagja volt a Broncos két bajnoki címének Shanahan édesapjának irányításával, sőt, a máig utolsó 49ers Super Bowl-siker során is együtt dolgoztak, akkor Mike Shanahan még támadó koordinátorként tevékenykedett. Ez azt is jelenti, hogy a Shanahan–McCaffrey kapcsolat két generáció során is bajnoki címeket szerezhet!

A kiváló futó érdemeit önmagában is ki kell emelni, Terrell Davis mellett ő a liga történetében az egyetlen játékos, aki az alapszakaszban és a rájátszásban is legalább 110 yardot átlagol meccsenként (a legalább 75 alapszakasz- és legalább 5 playoff-meccsen pályára lépők közül.

A 8. (+1.) visszavágó jön, a Chiefs beérheti a Packers és a Giants duóját, a 49ers pedig az élre állhat

A Chiefs összességében a hatodik fináléjára készülhet, az első Super Bowlban a Packerstől 35–10-re kikapott, a negyedikben a Minnesota Vikingst 23–7-re megverte, így a negyedik elsőségére hajt a gárda (3–2). Egy újabb bajnoki címmel beérné az örökranglista holtversenyben ötödik helyén álló Packers–Giants-kettőst (4–1, 4–1).

A 49ers még gyakoribb vendég a finálékban, a San Franciscónak ez már a nyolcadik jelenése lesz. A kezdés remek volt, az 1981-es, az 1984-es, az 1988-as, az 1989-es és az 1994-es idény fináléját is megnyerte a kaliforniai együttes, a legutóbbi kettőt viszont elveszítette. 2013 februárjában a Baltimore Ravens 34–31-re kerekedett felül, négy évvel ezelőtt pedig, ahogyan már említettük feljebb, a Chiefs 31–20-ra győzött (5–2). A gárdát időközben beérte a Dallas Cowboys (5–3), a Pittsburgh Steelers (6–2) és a New England Patriots (6–5) pedig meg is előzte. Egy újabb sikerrel viszont holtversenyben visszavenné az első helyet.

A Super Bowl-éra bajnokcsapatai

6 – Boston/New England Patriots (6–5), Pittsburgh Steelers (6–2)

5 – Dallas Cowboys (5–3), San Francisco 49ers (5–2)

(5–2) 4 – Green Bay Packers (4–1), New York Giants (4–1)

3 – Denver Broncos (3–5), Oakland/Los Angeles/Las Vegas Raiders (3–2), Washington Redskins/Football Team/Commanders (3–2), Kansas City Chiefs (3–2)

(3–2) 2 – St. Louis/Los Angeles Rams (2–3), Miami Dolphins (2–3), Baltimore/Indianapolis Colts (2–2), Tampa Bay Buccaneers (2–0), Baltimore Ravens (2–0)

1 – Philadelphia Eagles (1–3), Seattle Seahawks (1–2), Chicago Bears (1–1), New Orleans Saints (1–0), New York Jets (1–0)

Ez egyben azt is jelenti, hogy egy újabb visszavágóra kerül sor a Super Bowlon!

Ebben a rekordot a Pittsburgh Steelers és a Dallas Cowboys tartja, a két gárda háromszor is összecsapott egymással a fináléban, előbbi nyerte a 10. és a 13., utóbbi a 30. Super Bowlt.

A duplázásból ez a hetedik lesz, a Miami Dolphins és a Washington Redskins, valamint a New England Patriots és a Philadelphia Eagles testvériesen elosztotta a sikereket, a 49ers–Bengals, a Cowboys–Bills, a Giants–Patriots és a Patriots–Rams közötti párharcokban viszont előbbi nyert mindkétszer.

A visszavágókból ez tehát a nyolcadik, párharcból már a kilencedik lesz, lévén a Steelers és a Cowboys kétszer is ismételt.

A Chiefs tehát az ötödik gárda lehet, amelyik mindkét fináléját megnyeri egy klubbal szemben, ez esetben a 49ers másodikként csatlakozna a Patriotshoz, amely 2–0-ra és 0–2-re is hozott Super Bowl-visszavágót.

Mahomes Brady nyomdokába léphet újabb sikerével

Mahomes olyan tettet hajthat végre, amire korábban csak négyen voltak képesek

Ha a Chiefs nyer, Patrick Mahomes 28 éves korára a harmadik Super Bowl-győzelmét arathatja. Hogy ezt perspektívába helyezzük, előtte csupán négy irányító volt, akinek ez valaha a teljes karrierje során összejött.

A rekordot a már többször is említett Brady tartja héttel, őt még a „halhatatlanok” közé beválasztott Terry Bradshaw, Joe Montana (4-4) és Troy Aikman (3) is csak tisztes távból figyelheti.

Egy újabb vereséggel Mahomes lehetne a nyolcadik irányító, aki legalább két Super Bowlon is gratulálni kényszerül ellenfelének. Itt a legpechesebb Jim Kelly volt, aki a Bills irányítójaként egymás után négy döntőben maradt alul (0–4), Fran Tarkenton a Minnesotával zárt 0–3-mal, John Elway a Broncost irányítva bukott el három döntőt, mielőtt az utolsó kettőt megnyerte volna (2–3), Bradynek pedig hét sikerre jutott három további finálé.

Rajtuk kívül Roger Staubach (2–2), Peyton Manning (2–2), Kurt Warner (1–2) és Craig Morton (0–2) veszített el legalább két finálét.

A legtöbb Super Bowl-győzelem kezdő irányítóként

7 – Tom Brady (7–3)

4 – Terry Bradshaw (4–0), Joe Montana (4–0)

3 – Troy Aikman (3–0)

2 – John Elway (2–3), Roger Staubach (2–2), Peyton Manning (2–2), Bob Griese (2–1), Ben Roethlisberger (2–1), Patrick Mahomes (2–1), Bart Starr (2–0), Jim Plunkett (2–0), Eli Manning (2–0)

Mahomesnak valószínűleg vereség esetén sem kellene izgulnia azon, hogy egy napon bekerül-e a Hírességek Csarnokába, hiszen rajta kívül 12 irányító van, aki legalább három Super Bowlba eljuttatta együttesét, közülük 10 már Cantonban van, kettő pedig még azért nem, mert nem telt el az öt év a karrierje lezárása óta – Ben Roethlisberger 2022-ben, Tom Brady pedig 2023-ban akasztotta szögre a sisakját.

A három siker viszont bebetonozná Mahomes helyét végleg a sportág „halhatatlanjai” között.

A Chiefs irányítója a legfiatalabb, aki négy Super Bowlba is bejut (Brady csúcsát két évvel megdöntve), és Brady, valamint Aikman után a harmadik lehet, aki a harmadik iksz betöltése előtt háromszoros bajnokká válik.

További érdekességek az 58. Super Bowl előtt

Amióta a Las Vegas-i Allegiant Stadion megnyitotta kapuit (2020), a Chiefs és a 49ers sem veszített még itt mérkőzést. Előbbinek volt erre több esélye, lévén, hogy nemcsak egy konferenciában, hanem egy divízióban is szerepel a Raidersszel, így minden évben van fellépése (4–0), a San Francisco pedig a 2022-es idény 17. fordulójában szerepelt itt, amikor 37–34-re győzött hosszabbításban (1–0).

Nagyon kiérdemelte már ezt a döntőt Trent Williams. Bár a Pro Bowl napjainkra egy népszerűségi versennyé és bohóckodással silányult, azért jegyezzük meg, hogy akit legalább 11 alkalommal választanak be a legjobbak közé, az valamit csak jól csinált. A San Francisco 49ers vakoldali támadófalembere, Trent Williams pedig konkrétan a liga egyik legjobbja, amióta megérkezett a ligába, úgyhogy nagyon kiérdemelte már, hogy Super Bowlon szerepeljen. Nála több Pro Bowl-meghívóval a háta mögött csak Champ Bailey és Bruce Matthews (12-12) készülhetett anno az első nagydöntőjére, Reggie White pedig ugyancsak 11-et gyűjtött első fináléjáig.

Sztárok egymás ellen. Az egyik kulcspárbaj Travis Kelce és Fred Warner ütközete lehet. A kiválóan elkapó tight end a linebackerekkel szemben halálos fegyvere Mahomesnak, az idény során 393 yardot szerzett, amikor a második védővonalból kapott riválist a Next Gen Stats szerint. Warner ugyanakkor az egész liga legjobb linebackere, amikor a tight endekkel szembeni védekezésről van szó, 61,9-es irányítómutatót engedélyez csak a rivális passzmestereknek.

Pontaszályra fel? Az alapszakaszban a Kansas City Chiefs csupán 17,3 pontot engedélyezett átlagban a riválisoknak, amivel a Baltimore mögött a második legjobb volt. A San Francisco 49ersre sem lehetett sok panasz, a 17,5 pontos átlag a harmadik legjobb volt.

Erre azért nem biztos, hogy érdemes nagy pénzt tenni, ugyanis a 49ers védelme ellen azért időnként lehetett egészen jól haladni, jól mutatja ezt a Bengals (31), a Cardinals (29) és a Ravens (33) pontszáma is, és azt se felejtsük el, hogy a Packers három negyed alatt 21, a Lions egy félidő alatt pedig 24 pontot írt fel, mielőtt jött a San Francisco fordítása.

Abban ugyanis mindenképpen van előrelépés a négy évvel ezelőtti randevúhoz képest, hogy a kaliforniai együttest hátrányban sem szabad már leírni, ez pedig a rendszer, és a kiváló támadók (McCaffrey és Williams mellett a fullback Kyle Juszczyk, a tight end George Kittle is a liga legjobbja, ahogyan az elkapó/futó hibridek között Deebo Samuel, és akkor nem beszéltünk az alanyi jogon top 10 körüli elkapóvá váló Brandon Aiyukról) mellett Brock Purdy érdeme is.

A 2022-es draft utolsó játékosaként, a 7. kör 262. választási jogával megszerzett irányító bemutatkozása óta 80,8 százalékban nyeri meg a mérkőzéseit, 9,2 yardot passzol kísérletenként (nem pontos passzonként!), 47 TD-passzára 14 interception jutott csupán, és 111,2-es irányítómutatója van. Ezzel mind vezeti a ligát ebben az időszakban a legalább 20 meccsen kezdő irányítók között!

Még egy nevet dobjunk be a támadók közül, a túloldalon a Purdy előtt 11 hellyel (7/251.) kiválasztott Isiah Pacheco lesz az első futó, aki első két évében egyaránt kezd egy Super Bowlon Tony Dorsett (1977–1978) óta. Ha a Chiefs futójátéka hatékony lesz, akkor a Packers és a Lions már megmutatta, hogy a 49ers bajba tud kerülni, a Chris Jones vezette passzsiettetés pedig pontot tehet a 49ers szezonjának a végére.

Ezt várja a szakértő

A finálét megelőzően a sportolói karrierjét nemrégiben lezáró Bencsics Márkkal természetesen a 49ers és Chiefs meccséről is beszélgettünk, véleménye szerint mi dönthet egyik vagy a másik csapat javára.

A címvédő a rájátszásban megmutatta, hogy még mindig a legkomplettebb és legkomplettebb csapat. Ami ellene szól, hogy a támadóegység még mindig hullámzó, és nem tud négy negyeden keresztül jól játszani, a 49ers védelme pedig van elég jó ahhoz, hogy a Chiefs ne szerezzen elég pontot

– vélekedett a Kansas City esélyeiről Bencsics.

„A 49ers akkor nyerhet, ha Kyle Shanahan és Brock Purdy olyan támadógépezetet mutat be, amivel minden kulcsjátékost be tud vonni, ami pedig elegendő lehet még ez ellen a Chiefs-védelem ellen is. A San Francisco kikaphat, ha Purdy nem játszik jól” – tért ki a riválisra a korábbi irányító.

Már csak egy kérdés maradt: akkor ki nyer végül?

Szerintem nyerni fog a Chiefs. Ahogyan a Lions és a Packers, úgy a Chiefs is átfuthat a 49ers védelmén, mellé Travis Kelce-vel és Rashee Rice-szal, ez pont elég. Purdynek szerintem lesz megremegése, ami szerintem végzetes lehet

– tippelt Bencsics Márk.

NFL, rájátszás, Super Bowl

február 12., 0.30: Kansas City Chiefs (3.)–San Francisco 49ers (1.)

(Borítókép: A meccs végén Brock Purdy vagy Patrick Mahomes lehet a boldogabb a kézfogásnál? Fotó: Chris Unger/Getty Images)