Kikaptak, de bizarr szabály miatt övék lett a világrekord

A hétvégén megdőlt a 400 méteres síkfutás fedettpályás világcsúcsa, erről be is számoltunk, de a 4x400-as váltóknál is új világrekord született az amerikai egyetemi bajnokságon. Meglehetősen bizarr helyzet állt elő, a bajnokságon második Texas A&M csapata lett az új rekorder.

A 4x400-on az első három célba érkező csapat jobb időt ért el, mint egy héttel korábban a világbajnokságon világrekordot döntő lengyel válogatott. A University of Southern California 3:00,77-tel nyerte a versenyt, pont egy másodperccel jobb ez az idő, mint a lengyeleké volt. A második helyen befutó Texas A&M 3:01,39-et ért el, míg a harmadik University of Florida 3:01,43-at.

De hiába volt a leggyorsabb a USC, nem lehetett világrekorder a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fura szabálya miatt. Váltóban csak úgy lehet csúcsot javítani, ha minden tag ugyanazt az országot képviseli. A USC-vel az a gond, hogy a másodikként futó Rai Benjamin antiguai nemzetiségű. Benjamin ugyan már kérvényezte az amerikai állampolgárságot, de egyelőre nem kapta meg azt. Azért sem, mert az IAAF korlátozza az országváltásokat. Benjamin áldozat, mert az országváltásokat elsősorban a kelet-afrikai hosszútávfutók tömeges honosítása miatt tiltották be.

A USC biztosan nem lehet világrekorder, de minden idők legjobb eredménye akkor is az ő egyetemi csapatuké. Egyébként már a vb előtt, februárban jobb időt (3:01,98) futottak Benjaminék, mint a lengyelek. Az IAAF honlapján viszont még mindig a Egyesült Államok válogatottjának 2014-ben elért 3:02,13-as ideje szerepel világrekordként. Eszerint még sem a USC, illetve a Texas A&M, sem Lengyelország csúcsát nem hitelesítették.