A lengyel sprinterek megrengették a világot

A birminghami fedettpályás atlétikai világbajnokság zárónapja kétségkívül a lengyeleké volt. Négy számban is dobogóra álltak, míg az utolsó futószámban aranyat nyertek, ráadásul óriási világcsúcsot is futott férfi 4x400-as váltójuk.

Az első három futó után az Egyesült Államok vezetett, és az utolsó száz méterig is megvolt vezetés, de Vernon Norwood mögül elsöprő lendülettel érkezett a lengyel Jakub Krzewina. Az amerikai még húzódott is kifelé, hogy hosszabb táv futására kényszerítse ellenfelét, de a lengyelt ez sem zavarta, első helyre hozta be a váltót. Lengyelország ideje 3:01,77 lett, 36 századdal jobb a korábbi világcsúcsnál, amit még 2014-ben állított fel az Egyesült Államok váltója. Egyébként Norwood is a korábbi csúcson belül hozta be csapatát. A harmadik helyen Belgium végzett, egyetlen századdal előzte meg a negyedik Trinidad és Tobagót.

A női 4x400-as váltót az Egyesült Államok nyerte Jamaica és Lengyelország előtt. A végeredmény azonban nem ez lett, mert a zsűri rossz váltás miatt kizárta Jamaicát. A lengyelek így egy helyet előre léptek, ahogy a britek is. Utóbbiaké lett a bronzérem.

A nap egyetlen magyar indulója Baji Balázs volt, aki a 60 méteres gátfutás elődöntőjében szerepelt. Baji az egyik gátnál hibázott, így futamában harmadik lett. Egyenes ágon így nem is juthatott be a döntőbe, és később kiderült, a futott ideje sem elég erős hozzá. Összesítésben így a tizedik helyen végzett.

Eredmények:

férfiak:

1500 m:

1. Samuel Tefera (Etiópia) 3:58.19 perc

2. Marcin Lewandowski (Lengyelország) 3:58.39

3. Abdelaati Iguider (Marokkó) 3:58.43



3000 m, világbajnok:

1. Yomif Kejelcha (Etiópia) 8:14.41 perc

2. Selemon Barega (Etiópia) 8:15.59

3. Bethwell Kiprotich Birgen (Kenya) 8:15.70



4x400 m váltó:

1. Lengyelország (Karol Zalewski, Rafal Omelko, Lukasz Krawczuk, Jakub Krzewina) 3:01.77 perc - világrekord

2. Egyesült Államok 3:01.97

3. Belgium 3:02.51



60 m gát:

1. Andrew Pozzi (Nagy-Britannia) 7.46 másodperc

2. Jarret Eaton (Egyesült Államok) 7.47

3. Aurel Manga (Franciaország) 7.54



rúdugrás:

1. Renaud Lavillenie (Franciaország) 5,90 méter

2. Sam Kendricks (Egyesült Államok) 5,85

3. Piotr Lisek (Lengyelország) 5,85



nők:

800 m:

1. Francine Niyonsaba (Burundi) 1:58.31 perc

2. Ajee Wilson (Egyesült Államok) 1:58.99

3. Shelayna Oskan-Clarke (Nagy-Britannia) 1:59.81



4x400 m váltó:

1. Egyesült Államok (Quanera Hayes, Georganne Moline, Shakima Wimbley, Courtney Okolo) 3:23.85 perc

2. Lengyelország 3:26.09

3. Ukrajna 3:31.32



távolugrás:

1. Ivana Spanovic (Szerbia) 6,96 méter

2. Brittney Reese (Egyesült Államok) 6,89

3. Sosthene Moguenara-Taroum (Németország) 6,85