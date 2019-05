Semenya nem adja fel, de elég esélytelenül fut majd

Caster Semenya kényszerűségből háromezer méteren fut majd a Prefontaine Classic nevű Gyémánt Liga-versenyen.

A dél-afrikai futónő a nemzetközi Sportdöntőbíróság által is elfogadott szabály szerint, csak akkor versenyezhetne 400 méter és egy mérföld (1609 m) közötti távokon, ha gyógyszerrel csökkentené természetesen magas tesztoszteronszintjét.

Semenya korábban azt mondta, hogy ő úgy fut, ahogy született, nem fog gyógyszert szedni. Erre van is lehetősége, csak nem az említett távokon. Egy tudományos kutatás szerint a mérföld fölötti távokon már elhanyagolható a hiperandrogenizmus által nyújtott hormonális fölény. A dél-afrikai futó, ha nem akar kiesni teljesen a versenyzésből, arra kényszerül, hogy neki nem fekvő hosszabb távokon induljon. Semenya alapvetően 800-as (ezen a távon nyert olimpiát és világbajnokságot is), de 400-on is 1500-on is versenyzett már, kevesebb sikerrel.

A eugene-i versenyre ügynöke kérésére hívták meg 3000 méterre, ahol olyan ellenfelei lesznek, mint az ötezer méteren olimpiai bajnok Hellen Obiri, a 1500-on és 3000-en is fedettpályás világbajnok Genzebe Didbaba vagy az ötezren Európa-bajnok Sifan Hassen. Ebben a mezőnyben még az érem is meglepetés lenne tőle.

Semenya utoljára május 3-án futhatott gyógyszermentesen, akkor nagy fölénnyel meg is nyerte a dohai Gyémánt Liga 800 méterét.