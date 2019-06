Egy atlétanőnek a terhesség a halál csókja

A rasszizmusellenes tüntetéseket indító irányító két éve nincs az NFL-ben, a Nike most előkapta egy kampányhoz, tombol is miatta a fél ország.

Elég nagy ütést vihetett be a Nike-nak a New York Timesnak nyilatkozó három futónő, a hatszoros olimpiai bajnok Allyson Felix, Alysia Montano és Kara Goucher, miután a Roland Garros salakján Serena Williams olyan felsőben jelent meg, amin a bajnok, királynő, istennő szavak mellett az anya is szerepel.

Williams is a Nike egyik kiemelt szponzoráltja, tavaly tért vissza a legjobbak közé szülés után, vele próbál javítani az imázsán a sportszergyártó. A teniszező még egy nyilatkozatban is szponzora mellé állt, ami szerinte képes változtatni korábbi politikáján.

Először a 800 méteren világbajnoki harmadik Alysia Montano kritizálta nyíltan a Nike-t egy New York Times-videóban. Montano korábban elég látványosan bizonyította, hogy nyomás alatt van, még nyolc hónapos terhesen is versenyzett. Gyerekei születése után már a visszatérését tervezte, de rá kellett ébrednie, hogy a nemi egyenlőséget és a nőket támogató reklámszlogenek mennyire hamisak. Furcsállotta, hogy míg egy sérülés védettséget jelenthet, a terhesség nem.

Amikor bejelentette, hogy várandós, a Nike közölte vele, hogy felfüggesztik a szponzorációját, de az Amerikai Olimpiai Bizottság sem fizette ezután az egészségügyi biztosítását.

Az igazi sokk visszatérésekor érte, egyszerűen fel akarták bontani a szponzori szerződését. Montano már csak kénytelen-kelletlen belevetette magát az edzésbe, újra formába lendült, országos bajnoki címet szerzett, és a 2015-ös pekingi világbajnokságra is kijutott. Ezért komoly áldozatokat hozott, a szülés után a hasfalát tartó szalaggal volt kénytelen futni, míg a kínai világbajnokságról repülőn küldte folyamatosan haza tejét gyermekének az Egyesült Államokba.

A világbajnoki ezüstérmes Kara Goucher is kényszerűségből tért vissza előbb a versenyzéshez, mint tervezte, szülése után három hónappal már félmaratonon indult, hogy újra legyen bevétele. Amikor kisgyermeke súlyos beteg lett, akkor is inkább az edzéseket választotta, hogy biztosítsa keresetét. „Úgy éreztem, hogy a kórházban kell hagynom, ki kell jönnöm és futnom kell. Ahelyett, hogy vele lettem volna, ahogy egy rendes anya tette volna. Sosem fogok ezért megbocsátani magamnak.”

Az amerikai bajnok Phoebe Wright is sarkosan fogalmazott: „Egy atlétanőnek a terhesség a halál csókja. Sosem árulnám el a Nike-nak, ha terhes lennék.”

Az amerikai sportolók profi státusza nagyban különbözik, mondjuk, egy magyarétól: nem nagyon számíthatnak fizetésre a klubjuktól, vagy állami ösztöndíjakra, gyakran maguk talpalják ki a szponzorpénzeket, például a helyi sportboltot próbálják meggyőzni, hogy támogassa őket.

amerikában Hiába tehetséges valaki, ha nem tud magának biztos anyagi hátteret felépíteni, derékba törhet a pályafutása.

Ezért is létkérdés számukra, hogy a szponzortól tényleg érkezzen a pénz, ami inkább bérjellegű, kevesen kötnek olyan dollármilliós szerződéseket, mint Serena Williams. A nők persze nem minden országban és sportágban ilyen kiszolgáltatottak.

Amikor Allyson Felix terhes lett,

a Nike 70 százalékos fizetéscsökkentést lengetett be,

a sprinter el is fogadta volna, ha a cég is enged neki. „Arra kértem a Nike-t, hogy szerződésben garantálja, nem fog büntetni, ha a szülés utáni hónapokban nem lesz a legjobb a teljesítményem. Egy új sztenderd felállítást kértem. Ha én, aki a Nike egyik legpiacképesebb sportolója vagyok, nem tudta kiharcolni ezt a védelmet, akkor ki más tudná?”

Felix úgy véli, hogy az eddigi szerződések arra utaltak, hogy azt férfiak írták, és férfiakra szabták.



Azt a Nike is elismerte, hogy több állapotos sportolónak csökkentette a fizetését, de erre joga is volt, hiszen nem hozták a futók az elvárt teljesítményt, azt pedig nem kellett vizsgálni, hogy az eredmények miért nem jöttek. Az is kiderült, hogy a cég kettős mércét alkalmazott, nem volt általános a fizetéscsökkentés, ha valaki terhesség miatt esett ki a versenyzésből. Könnyen elképzelhető, hogy a teniszező Williams nem is szembesült azzal, amivel a futónők.



Az Egyesült Államokban nem csak a Nike kötött, illetve rúgott fel hasonlóan sportolókkal szerződéseket, szinte általános volt ez a gyakorlat. Több kisebb cég, mint a Brooks, az Altra vagy a Burtona a kritikák hatására gyorsan ígéretet is tett, hogy felülírják korábbi szabályaikat.

Bár olyan bojkottot nem lengettek be, mint amikor az amerikai futballista Colin Kaepernickből reklámarcot csinált a Nike, a cég arculata sérült, a közösségi médiában is sokan fenyegetőztek azzal, hogy ezentúl semmilyen Nike terméket nem vesznek.

A Nike is lépéskényszerbe került, egy közleményében már azt ígérte, hogy azok a sportolóik, akik gyermekvállalás mellett döntenek, 12 hónapig a korábban megállapított teljesítménybért kapják, és a szerződéseikbe is garanciát építenek be. Goucher azért nincs elájulva ettől az ígérettől, akkor hiszi majd el, ha ezeket tényleg bele is írják a szerződésekbe.

(Borítókép: Alysia Montano 5 hónapos terhesen, a 800 méteres amerikai bajnokságon 2017. június 22-én, Sacramentóban. Fotó: Andy Lyons / Getty Images Hungary)