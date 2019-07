A világ leggyorsabbja kétszázon vágott oda a Gyulai Memorialon

Az atlétikai verseny ügyességi számokkal indult, a női távolugrással és a női súlylökéssel kezdődött a program, mindkét számban olyan magyarokkal, akik a dobogóra is esélyesek voltak. Súlylökésben a vb-3. Márton Anitával kellett számolni, még úgyis, hogy idén nem igazán jöttek össze a versenyei.

Márton a második sorozatban 18 méter fölé került, amivel a második helyre került, a harmadik körben javított, 18,38 métert dobott, ami egyértelmű előrelépés az elmúlt hetek rosszul sikerült versenyei után. Eredményét azonban hárman is túlszárnyalták, a jamaicai vb-2. Daniel Thomas-Dodd 18,97-tel nyerte a számot.

Női távolugrásban a legnagyobb név a szám kétszeres bajnoka, Tianna Bartoletta volt, de egymás után három rontott ugrása volt, így kiesett a versenyből. de így is bivalyerős volt a mezőny, a fedettpályás világbajnok és Európa-bajnok Ivana Spanovic és a vb-ezüstérmes brit Sarah Proctor is versenyben van. Négy magyar is indult távolban, az U20-as Eb-re készülő Lesti Diána és Endrész Klaudia, a hétpróbában nemrég új országos csúcsot felállító Krizsán Xénia, valamint a szám magyar bajnoka, Nguyen Alexandra.

Nguyen jól kezdett, 6,46 méterrel az első sorozat végén a második helyen állt, a második körben még nagyobbat ugrott, 670 centiméterrel egyéni csúcsot ért el, két centivel maradt csak el a világbajnoki szinttől. Ezzel vezetett is a versenyben.

A harmadik körben Spanovic túlugrotta, 6,80 volt a legjobb eredmény, de ez sem sokáig, az orosz Jelena Szokolova egyetlen centivel túlszárnyalta, és végül a 6,81-gyel győzött is. Nguyen stabilan ugrott, mind az öt sikeres ugrása 640 fölött volt, végül a 6,70-tel a harmadik helyen végzett. Endrész 6,31-gyel 7., Krizsán 6,22-vel 8., Lesti 6,19-cel 10. lett.

„Ennyire jól még nem versenyeztem. A jó ugrók motiválják az embert, talán a fedettpályás Eb-n volt hasonló mezőny, de ez egy más szint. Általában nem foglalkozok az ellenfelekkel, nem feszélyez a légkör, szerettem mindig a nagy versenyeket. Nyilván foglalkoztat a vb-szint, nagyon szeretném, ha meglenne ez a két cenit. A mezőny feltöltésével is kijuthatok, de inkább ugorjak nagyobbat. Annak is nagyon örülök, hogy jó lett az átlagom, de még a belépett ugrásomra is azt mondták, hogy jó volt. Ez egy nagy magyar verseny, jól akartunk szerepelni, de nem mondanám, hogy csúcsformában lennék" – mondta Nguyen.

A diszkoszvetőknél is parádés volt a mezőny, több világbajnokkal és minden idők negyedik legjobbjával, 71,86-tal bíró svéd Daniel Stahllal. Ettől az eredménytől most elmaradt, de 68,77-tel azért megszerezte a győzelmet. A sprintszámok után lassan meg kell szoknunk, hogy Jamaica a dobásokban is egyre sikeresebb, a női súlylökés után férfi diszkoszban is lett érmük, Fedric Dacres 67,67-tel lett második. A legjobb magyar, a versenycsúcsot tartó Kővágó Zoltán a nyolcadik lett 61,71-gyel, bő egy méterrel előzte meg tanítványát, Huszák Jánost.

Tavaly a magasugrás volt a Gyulai Memorial legizgalmasabb száma, hiszen Mutaz-Essza Barsim a világcsúccsal is megpróbálkozott. A csendesen induló szám a végére megint közönségkedvenc lett, 224 centiméter után vált izgalmassá a küzdelem, és 228-on is hárman átjutottak, jöttek is a szurkolóknak a szaltók a matracon. 228 után már csak az orosz Ilja Ivanyjuk maradt versenyben, de ő aztán mindent kihozott magából, a világ idei legjobb eredményével, 233 centiméterrel győzött.

Férfi kétszáz méteren a világbajnok Ramil Guliyev és a százon ranglistavezető Christian Coleman összecsapására lehetett számítani, de elég sima lett a küzdelem. A mindig is bombaerősen kezdő Coleman hozta a formáját, már az elején előnybe került, és most az utolsó ötvenet is jól bírta. Három tizeddel verte a mezőnyt, 19,91 másodperces versenycsúccsal nyert, hat századot javított idei legjobbján. Coleman eléggé kikészült, még percekkel később is lihegett, látszott rajta, hogy nem ez az igazi távja.

Női kétszázon az egyik esélyes a világbajnoki második Ta Lou volt még úgyis, hogy idén nem versenyzett ezen a távon. Shaunae Miller-Uibo ellen azonban nem volt most esélye, a 400 olimpiai bajnoka hétfőn arról beszélt, hogy ő még csak most kezdte a gyorsasági munkát, de sokat vár tőle. Miller-Uibo sebessége meg is volt, még a végén kiengedve is versenycsúcsot futott 22,18 másodperccel, Ta Lou-nak csak a második hely jutott.

Férfi hármasugrásban két korszakos ugró, a nemrég 18 méter felett ugró Will Claye és a kétszeres olimpiai bajnok Christian Taylor voltak a legnagyobb nevek, de a többiek is klasszisok, vb-érmesek voltak. Claye az első, 17,52 méteres ugrásával megdöntötte a versenycsúcsot, de Taylor rögtön három centivel nagyobbat ugrott. A harmadik sorozatban Taylor 17,68-cat ért el, de maradt a kiélezett küzdelem, a negyedik körben Claye 17,66-tal éreztette, hogy még van benne. Az egy sorozatot kihagyó Taylor, kemény választ adott, az ötödik körben majdnem elérte a mágikus 18 métert, 17,93-at mértek neki, igaz, a megengedettnél nagyobb volt a hátszél. Ezzel azonban el is dőlt a verseny.

Női száz gáton két magyar is ott volt a mezőnyben, ha a dobogóra nem is fért sem Kerekes Gréta, sem Kozák Luca, óriási futással már kiharcolták a világbajnoki részvételt. Kozák 12,91 másodperccel a hatodik, Kerekes 12,93-as egyéni csúccsal a hetedik lett. Rajtuk kívül hat amerikai indult, a világcsúcstartó Kendra Harrison 12,60-nal meg is nyerte a futamot. „Úgy mentem be, a call roomba, hogy nem akarok semmi mást, csak hogy azt mondhassam, élveztem a futást. Technikailag jó futás volt, eljöttem a rajtból, meglepődtem, hogy mentem a mezőnnyel és a végén is tartottam. Kicsit haragszom magamra, hogy amikor leléptem az utolsó gátról kinéztem jobbra, és csak úgy bedobtam magam. A világbajnoki szintidő volt a cél. Iszonyat jó érzés, hogy hazai versenyen, a családom előtt értem ezt el. Luca és én is bizonyítottam, hogy képesek vagyunk helyt állni egy ilyen szintű mezőnyben. Tudtam, amíg Luca nem versenyzik, addig nem fogok szintet futni, mert annyira motiváljuk egymást. Most muszáj voltam futni" – mondta Kerekes a verseny után.

„Fejben sikerült összeraknom a futást, és ez hatalmas önbizalmat adott. Tudtam, hogy ha mozgás megvan, akkor 13 másodpercen belül lehetek. Úgy jöttem én így ide, hogy ma egy amerikait megcsípek, és ez sikerült is. A 8-as pályán futó (Evonne Britton) verhetőnek tűnt, jó is volt, hogy mellette futhattam" – értékelt Kozák.

A női futam után a férfi gátasok következtek, náluk az év szenzációjának számító Grant Holloway győzött.

A Gyulai Memorial zárószáma a női 2000 méteres síkfutás volt, amiben Genzebe Dibaba világcsúcskísérletet jelentett be. Az etióp futó saját, két évvel ezelőtti rekordját próbálta túlszárnyalni, de 5:23,75-ös idejétől tíz másodperccel elmaradt. De még így is a világ idei legjobb idejét futotta ezen a távon.