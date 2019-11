Élete első maratonján majdnem megdöntötte a New York-i pályacsúcsot

Tizennyolc év után nyertek újra, az első két helyet vitték el. Szívós brit futó indította be a végjátékot.

Sporttudósok is betiltatnák azt a Nike cipőmodellt, amiben Kipchoge áttörte az álomhatárt. Tényleg olyan előnyt ad a bizarr megjelenésű cipő, ami már nem fair? Ma már szinte minden elitfutó ezt választja.

A férfiaknál és a nőknél is a félmaraton világcsúcstartója nyerte a New York Marathont. A nőknél Joyciline Jepkosgei életében először futott maratont, és kis híján a pályacsúcsot is megdöntötte. A férfiaknál Geoffrey Kamworor bírta legjobban az utolsó kilométereket.

A nőknél a kenyai Mary Keitany számított abszolút favoritnak, övé volt a legjobb egyéni csúcs, a legutóbbi öt New York Maratonból négyet megnyert, egyszer pedig második lett. Erős kihívójának az etióp Ruti Aga és a félmaraton világcsúcstartója, Joyciline Jepkosgei tűnt, utóbbi még úgyis, hogy korábban sohasem teljesített maratont.

Az esélyek elég hamar beigazolódtak, az élboly elég jó iramot diktált, 20 kilométernél már csak öten voltak elől. Ekkor szakadt le az amerikaiak favoritja, Des Linden. 25-nél már csak Aga, Jepkosgei és Keitany volt versenyben az első helyért. Közülük a két kenyai volt a legerősebb, de ők sem hagyták a legvégére a döntést, Jepkosgei szépen lassan felőrölte Keitanyt, 38 kilométer után meglépett tőle. Ezután meg is zuhant a címvédő, már csak az volt a kérdés, hogy Jepkosgei megdöntheti-e Margaret Okayo 2:22:31-es pályacsúcsát. Az utolsó kilométereken is elég jó iramot diktált, de hét másodperccel végül elmaradt ettől a rekordtól. A második helyet megőrizte Keitany, hatodik dobogója hat éven belül, a harmadik pedig Aga lett.

Joyciline Jepkosgei nyerte a nőknél a New York Marathont

A férfiaknál a verseny előtt arról beszéltek, hogy megdőlhet a 2011-ben felállított pályacsúcs. Geoffrey Mutai 2 óra 5 perces 6 másodperces ideje azonban szinte egy pillanatig sem volt veszélyben, hiába állt jó nevekből a mezőny. A favoritok között előzetesen a címvédő Lelisa Desisát, a legjobb egyéni csúccsal bíró Tamirat Tolát, a tavalyi második Shura Kitatát és a szeptemberben félmaraton-világcsúcsot futó Geoffrey Kamworort lehetett említeni.

Az elég hamar kiderült, hogy Desisa nem duplázik, az etióp nem sokkal 10 kilométer után kiszállt a versenyből. Az október 5-én még a katari hőségben világbajnoki címet szerző futó valószínűleg nem tudott regenerálódni a szűk egy hónap alatt. Az iram pedig nem volt erős a verseny első felében, 2 óra 10 perces idő nézett ki belőle. Ennek megfelelően elég sokan, körülbelül 15-en maradtak az élbolyban. A lejtőkön Kitata lódult meg néha, aztán 23 kilométernél az ausztrál Brett Robinson tudott meglógni 70-80 méterrel, túl sokáig azonban nem volt meg az előnye, összezárt a boly. A következő, már jelentős iramváltás, 30 kilométernél érkezett, ötfősre szűkült az élmezőny. Kamworor, Kitata, Tola, a kenyai Albert Korir, és a meglehetősen ismeretlen Girma Bekele Gebre diktálta a tempót.

Kamworor a New York Marathon céljában

Ezután egyre sűrűbben jöttek az iramváltások, Kitata szakadt le először, majd Tola és Bekele Gebre is lemaradt, Korir és Kamworor párharcára redukálódott a verseny. A félmaraton világrekordere, nem várt ki a hajrára, 38 kilométernél elég könnyedén megtörte ritmusával Korirt. Az utolsó kilométereken remek tempót diktált, 2:08:13-mal nyerte meg második New York Marathonját. A második helyre Korir jött be, aki néhány másodperccel megelőzte Girma Bekelét.