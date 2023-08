Lengyel kémkommandó dobta fel Halász Bencét!

Drámai módon zajlottak az események vasárnap a kalapácsvetés döntője közben a budapesti atlétikai világbajnokságon. Sokáig Halász Bence vezetett, aztán ketten is túldobták a magyar atlétát, akinek közben a zsűri megsemmisítette a jónak látszó harmadik dobását. Kiderült: egyes országok ma már titkosszolgálati módszereket is alkalmaznak...

Sokáig senki sem tudta, hogy miért, milyen alapon óvták meg, majd vették el Halász Bence harmadik, 81,02 méteres hatalmas dobását a kalapácsvetés vasárnapi döntőjében a budapesti világbajnokságon.

A helyszínen szurkoló nézők és az újságírók is bizonytalanságban voltak, senki sem tudta, mi történt. Pláne, amikor kiderült, hogy Bence első, 80,82 méteres kísérlete is óvás alatt van. De még a televíziós kommentátoroknak sem volt fogalmuk róla, mi az ördög van a háttérben, mi lesz az óvás sorsa.

Aztán persze Halász első dobását meghagyták érvényesnek, a harmadikat megsemmisítették, még szerencse, hogy ennek nem volt befolyása a helyezésekre, a kiskunhalasi, de ma már szombathelyi dobó mindenképpen bronzérmes lett volna.

No de ki vagy mi óvott? A rejtélyre a Magyar Nemzet derített fényt, amelynek cikkéből kiderült, hogy a lengyeleknek van egy „kémkommandójuk”!

A „kommandónak” az a feladata, hogy a nézőtérről a létező legmodernebb optikai eszközökkel minden kísérletet rögzítsenek,

és ha szabálytalanságot észlelnek – már természetesen nem akkor, amikor Wojciech Nowicki vagy Pawel Fajdek az elkövető... –, azonnal jelentsék a zsűrinek.

Van, aki ezt spiclimódszerként értékeli, én nem tartozom ezek közé – mondta az Indexnek Németh Zsolt, Halász Bence edzője. – Természetesen nem fair play-díjas megoldás, de semmi más nem történik, mint hogy élnek a szabályok adta lehetőségekkel. Ma már a zsűri elfogadja a külső felvételeket is, nemcsak azokat, amelyeket ők maguk készítenek.

Érdekes tovább boncolgatni ezt a kérdést, mert meglepő, bár logikus következtetésre jutunk.

Nem ártana, ha a magyar szövetség is alkalmazna egy ilyen csoportot, hiszen egy esetleges szabálytalan dobás, amit nem észlel a zsűri, alapvetően befolyásolhatja az adott verseny eredményét. Ahogy elnézem, az atlétikában is megjelent a VAR, még ha nem is ez a neve. Már nem lehet felhőtlenül örülni egy nagy dobás után, hiába minősítette a helyszínen szabályosnak a zsűri, mert elképzelhető, hogy egy külső videófelvétel alapján kiderítik a szabálysértést.

Szóba került az is, mennyire volt meglepő Ethan Katzberg világbajnoki győzelme. Egy biztos, a laikusnak is szembetűnő volt, micsoda észvesztő sebességgel pörög a majd kétméteres kanadai srác.

„Minket nem lepett meg Katzberg jó szereplése, ha a győzelmére nem is gondoltunk – mondta az edző. – Végtére is harmadik volt a világranglistán. Az igaz, hogy 2023 előtt sehol sem volt, most pedig hirtelen két métert javult. De ha elnézzük a technikáját, nem szabad csodálkoznunk. Úgy dob, ahogy annak idején, a hetvenes-nyolcvanas években a szovjet kalapácsvetők, Jurij Szedih, aki a mai napig tartja a világcsúcsot 86,74 méterrel, vagy éppen Anatolij Bondarcsuk. Nota bene, Katzbergnek éppen Bondarcsuk az egyik edzője, ő formálja a kanadai srác stílusát. Hogy a jövőben is meg tudja-e ismételni a mostani eredményét, azt most még nem tudjuk.”

Németh Zsolt felhívta a figyelmünket arra az érdekes körülményre, hogy Halász Bencének vasárnap a remek sorozata közben volt egy 80,59 méteres dobása is.

Emlékszik, mennyivel lett Londonban olimpiai bajnok Pars Krisztián? 80,59-cel...

A szervezők hétfőn közölték: hétfő este 17:40-kor ünnepélyes eredményhirdetésen veheti át az érmét Halász Bence kalapácsvető a Nemzeti Atlétikai Központ parkjában felállított Medál Plázában.

(Borítókép: Halász Bence 2023. augusztus 20-án. Fotó: Pawel Kopczynski / Reuters)