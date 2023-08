Meghalt a király, éljen a király: a brit Kerr lelökte Ingebrigtsent a trónról

Jakob Ingebrigtsen idén július 16-án futotta Chorzówban 3:27,14 perces Európa-csúcsát, ami még mindig elég messze van El-Gerúzs kerek 3:26,00-os űridejétől. Meg aztán világcsúcsokat nem világbajnokságokon szoktak döntögetni, ahol, ugye, nincs nyúl, mert mindenki önmagáért fut.

Ettől függetlenül nagyon vártuk, hogy megszorítja-e valaki Ingebrigtsent 1500-on. Érdekes módon a norvégnak szerdán spórolnia kellett az erejével, mert másnap, csütörtökön már az 5000 méter előfutama várt rá, amelynek a döntőjét vasárnap, a vb zárónapján rendezik.

Csak a miheztartás végett: Ingebrigtsen még csak szeptember 19-én tölti be a 23-at, de már olimpiai és világbajnok, továbbá négyszeres szabadtéri és fedettpályás Európa-bajnok. Nagy szívfájdalma, hogy tavaly Eugene-ben, a vb-n 1500-on kikapott a brit Jake Wightmantől. Wightman most lábadozik a sérüléséből, így nem állt rajthoz Budapesten, elmaradt a visszavágó. Mindenesetre azt nyilatkozta, nem lesz könnyű legyőzni Ingebrigtsent.

Ehhez mi annyit tennénk hozzá: a lehetetlennel határos.

Mindenesetre a norvég az előfutamban kiintegetett a közönségnek, őszintén szólva kissé nagyképűnek tűnt a versenyzése. És a nagyképűség megbosszulta magát, de ne siessünk annyira!

Nem kellett sokáig várni a délután első magyar indulójára, Wagner-Gyürkés Viktóriára az 5000 m első előfutamában. A 19 éves lett Agate Caune érdekes taktikát választott: jó száz méterrel elfutott a mezőnytől, lesz, ami lesz alapon. Amire kevesen számítottak, Caune nem akart elfáradni, és 3000 méternél már 150 méterre nőtt az előnye. Persze csodák nincsenek, a végén a kenyaiak lehajrázták, de így is negyedik lett a lett, és mivel helyezéssel nyolcan jutottak a döntőbe, ez neki vastagon sikerült, mi több, 15:00,48 perces hatalmas egyéni csúccsal. Wágner-Gyürkésnek már kevésbé, 15:29,42-vel, legjobbjától alaposan elmaradva, a 16. helyen ért célba.

De vissza Caunéhoz: a lett lány nem akárki, idén nyáron Jeruzsálemben az U20-as Európa-bajnokságon a 3000-et és az 5000-et is megnyerte, hasonló öngyilkos taktikával.

A női kalapácsvetés selejtezőjében Gyurátz Réka a 36 fős mezőnyben 66,81 méteres dobással a 33. lett, és nem jutott tovább.

Fél nyolckor elkezdődött a női rúdugrás döntője is, magyar versenyző nélkül, hiszen Klekner Helgának, bár egyéni csúcsot javított, nem sikerült bekerülnie.

A női rúdugrók szépen haladtak, a 465 centis magasságon még nyolcan átlendültek! A következő szinttel, a 475 centivel ellenben már meggyűlt a bajuk a hölgyeknek, elsőre csak a finn Wilma Murto, az aktuális Európa-bajnok vitte át. Másodjára a szlovén Tina Sutejnek is sikerült, majd az ausztrál Nina Kennedynek is, miközben az amerikai Katie Moon, Tokió olimpiai és Eugene világbajnoka kihagyta ezt a magasságot. Harmadikra a brit Molly Caudery és a svájci Angelica Moser is abszolválta a 475-öt, így hatan maradtak versenyben. Micsoda színvonal! Tavaly Eugene-ben összesen hárman ugrottak magasabbat ennél!

Aztán a 480 Sutejnek elsőre sikerült, és ez már valószínű érmet ígért a szlovén lánynak. Csakhogy Kennedy is elsőre átlendült a 480-on! Katie Moon, a címvédő (akkor még Nageotte néven), aki kihagyta a 475-öt, viszont hibázott! Murto nem lacafacázott, ezt is elsőre átvitte! Következett Moon, miközben a 100 méter gát első elődöntőjének versenyzőit mutatták be. Mindez nem zavarta az amerikait, másodszorra teljesítette a 480-at, így még négyen állták a sarat! Illetve lehet, hogy öten, mert Caudery második kísérletét nem vette igénybe, hagyott kettőt a 485-re.

A 100 gát első elődöntőjét az amerikai Kendra Harrison nyerte 12,33 másodperccel a bahamai Charlton (12,49) előtt, ők mentek a döntőbe egyenes ágon, a svájci Ditaji Kambundji 12,50-nel lett harmadik.

Kozák Luca a második futamban készülődött, a 3-as pályán, de másodikként, mert az 1-es üresen maradt. Hatalmas tapsot kapott a debreceni lány, mosolyogva integetett a közönségnek.

Aztán káprázatosan futott a 0,7 méter/szekundumos ellenszélben, végig versenyben volt, és végül saját országos csúcsától alig 4 századdal elmaradva, 12,73-mal negyedik lett. Nem jutott tovább, de már csak szélcsendben is meglett volna az országos csúcs, hát még, ha egy kis hátszél fúj!

A második futamban az első négy sorrendje egyébként ez volt: 1. Tobi Amusan (nigériai) 12,56 mp, 2. Ackera Nugent (jamaicai) 12, 60, 3. Nadine Visser (holland) 12,62, 4. Kozák Luca 12,73.

„Szerettem volna kicsivel jobbat futni, de így sem lehetek elégedetlen, nagyon közel volt a tegnapi időm, ahogyan életem legjobbja is. Egészen csodálatos élmény volt ismét ez előtt a közönség előtt. Ma még többen is voltak érzésre, mint tegnap. Nyugodtan mondhatom, teljes eddigi pályafutásomból a legjobb három között van ez a mostani verseny. Biztos vagyok benne, hogy a következő időszakra nagy lendületet ad majd az a szeretet, amit itt kaptam” – értékelte a futását és az elmúlt napokat az atlétikai centrum interjúzónájában Kozák Luca.

„Dohában 87-es idővel lettem a 13., most jóval erősebb idővel benne volt a pakliban, hogy hátrébb legyek. Az összesített eredményt még nem is néztem meg, de a lényeg, amire szeretnék kilyukadni, az az, hogy elképesztő, mennyit erősödött a 100 méter gát mezőnye. Büszke vagyok arra, hogy ez a mezőny miattam is ilyen erős” – tette hozzá. Megjegyezte, tanulságos napokon van túl, abban pedig egészen biztos, hogy a következő napokat elemzéssel tölti majd. Ebben ráadásul a vízilabdásoktól kapott segítséget… „Tegnap többen kinn voltak a vízilabda-válogatottból, az egyikük pedig egy annyira jó videót készített a hatodik-hetedik gátnál ülve, már el is kértem a felvételt” – árulta el a kulisszatitkot.

A harmadik futamot a Puerto Ricó-i Jasmine Camacho-Quinn nyerte 12,41-gyel az amerikai Nia Ali (12,49) előtt. Nem mintha bármit is számítana, de Kozák Luca a harmadik legjobb európai lett Visser (12,62) és a lengyel Pia Skrzyszowska (12,71) mögött, összesítésben pedig a tizenharmadik. A döntőbe a következők jutottak: Harrison, Charlton, Amusan, Nugent, Camacho-Quinn, Ali, Danielle Williams és Kambundji. Kozák összesítésben ismét 13. lett.

Közben Kennedy és Moon is elsőre vitte a 485-öt, Sutej, Caudery és Murto leverte a lécet, később valamennyien búcsúztak is. Kevesebb kísérletével Murtóé lett a bronzérem, Kennedy és Moon folytatta 490 centin.

De már közben ott álltak a rajtnál a férfi 1500 méter döntőjének résztvevői, a királlyal, a norvég Jakob Ingebrigtsennel. Aki, bármennyire is hihetetlen, nem címvédő, mert tavaly Eugene-ben a hajrában kikapott a brit Jake Wightmantől, aki azonban most nincs itt, mert nem egészséges.

Kezdetben a kenyai Kipsang vezetett, de a norvég 500-nál élre állt. A tempó nem volt gyilkos, levegőben lógott a meglepetés, mert Ingebrigtsen nem tudta leszakítani a brit Josh Kerrt. Olyannyira nem, hogy a szakállas Kerr a célegyenesben az élre tört, és 27 századdal megverte a kissé fásultnak tűnő Ingebrigtsent. Akinek majdnem elúszott az ezüstérme is, mert honfitársa, Narve Gilje Nordas kis híján elkapta a célban.

Bődületes meglepetés, Kerr idei legjobbját futotta. Ingebrigtsen ugyanúgy egy brittől kapott ki, mint tavaly Eugene-ben.

A női rúdugrás közben egyszerűen nem akart befejeződni. Harmadik kísérletével Kennedy és Moon is átjutott a 490-en, és 495-ön folytatták. Csak az összehasonlítás végett: tavaly Eugene-ben Moon 485-tel lett világbajnok…

Szinte a mellékvágányon lebonyolították a női 400 méter döntőjét is, amit a dominikai Marileidy Paulino hatalmas fölénnyel, országos csúccsal nyert meg.

A rúdugróknak a 495 centi már nem ment, és mivel azonos számú kísérlete volt az ausztrálnak és az amerikainak, szép testvériesen megosztoztak az aranyérmen. Ahogy két éve az olimpián a magasugró Barsim és Tamberi... Mellesleg a 490 cm a világ idei legjobb eredményének a beállítása.

A napi programot a férfi 400 méter gát döntője zárta. Itt is egy norvég volt a csúcsfavorit, Karsten Warholm, akit igazság szerint az elődöntőben ki kellett volna zárni, mert a második gátat szabálytalanul vette. De kicsire nem adunk…

Warholm szépen felépített versenyzéssel, 250-től elhúzva magabiztosan győzött, és ezzel immár háromszoros világbajnoknak mondhatja magát olimpiai és két Európa-bajnoki aranyérme mellett.

Eredmények

Női rúdugrás: 1. Nina Kennedy és Katie Moon 490-490 cm, 3. Wilma Murto 480

Férfi 1500 m: 1. Josh Kerr (brit) 3:29,38 perc, 2. Jakob Ingebrigtsen (norvég) 3:29,65, 3. Narve Gilje Nordas (norvég) 3:29,68

Női 400 m: 1. Marileidy Paulino (dominikai) 48,76 mp, országos csúcs, 2. Natalia Kaczmarek (lengyel) 49,57, 3. Sada Williams (barbadosi) 49,60

Férfi 400 m gát: 1. Karsten Warholm (norvég) 46,89 mp, 2. Kyron McMaster (Brit Virgin-szigetek) 47,34, 3. Rai Benjamin (amerikai) 47,56