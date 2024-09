Bilincsben vezették el a világhírű sportolót a krakkói reptéren

Zsan Belenyuk olimpiai és világbajnok ukrán kötöttfogású birkózó, parlamenti képviselő az elsők között számolt be arról, hogy Uszikot bilincsben vezették el az őrizetbe vétele után. Az esetről videót is közölt Belenyuk, írta meg a KárpátHír.

A történtekre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is reagált. Telegram-csatornáján azt írta, hogy Olekszandr Uszikot az ukrán külügyminisztérium közbenjárására szabadon engedték. Elárulta, hogy telefonon tudott beszélni az ökölvívóval, amíg őrizetben volt.

Felháborított az állampolgárunkkal és bajnokunkkal szembeni ilyen bánásmód

– tette hozzá az államfő.

Egyelőre nem világos, hogy miért vették őrizetbe a 37 éves Uszikot, Lengyelország kül- és belügyminisztériuma nem válaszolt azonnal a Reuters megkeresésére.

„Barátaim, minden rendben van. Félreértés történt, amit gyorsan orvosoltunk. Köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem. Tisztelet jár a lengyel rendfenntartóknak, ők csak a munkájukat végezték” – írta közösségi oldalán Uszik.

A bokszoló felesége, aki egy elmosódott fotót posztolt az egyenruhás rendőrökkel körülvett férjéről, egy angol nyelvű Instagram-bejegyzésben azt írta, hogy hálás, amiért a férjét szabadon engedték egy félreértés után, írja a The Guardian.

Az ESPN úgy tudja, hogy Uszikot azután vették őrizetbe, hogy megpróbált felszállni a spanyolországi Valenciába tartó repülőgépre.

Uszik idén májusban a nehézsúly vitathatatlan világbajnoka lett, miután megosztott pontozással legyőzte a brit Tyson Furyt a szaúd-arábiai Rijádban, és így a WBA, a WBO és az IBF koronája mellé a WBC-ét is megszerezte.

Fury a vereség után azt mondta, hogy a pontozóbírók Ukrajna iránt érzett szimpátiája áll amögött, hogy elveszítette a veretlenségét.

A 35 éves Fury mérlegébe 34 győzelem és egy döntetlen mellé került be immár egy vereség is, míg a 37 esztendős Uszik 22. ringfellépésén is győztesként jutott túl.

Anyagilag ugyanakkor Fury járt jobban: garantált díja 69 millió dollár volt, Usziké pedig 34 millió, de mindkettőjük bevétele még nőni fog a televíziós közvetítésekből befolyó pénzeknek köszönhetően, írja az MTI.