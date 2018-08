Lance Armstrong meglátogatta Jan Ullrichot az elvonón

Kétszeres gyilkos is lehet az NFL-sztár, elhunyt a valaha volt legjobb jobbhátvéd. Sportszerda.

Ha más doppinggal megbukók megtarthatták Tour-győzelmeiket, akkor az amerikai bringásnak is járna.

Hétszer is. És ellenfelei sem gondolhatnak mást.

Pszichiátriára került Jan Ullrich, az 1997-es Tour de France győztese, aki augusztus elején megvert egy prostituáltat. A drog- és alkoholproblémáktól szenvedő német kerékpárost egykori legnagyobb riválisa, Lance Armstrong is meglátogatta.

Ullrich a múlt héten került be a Betty-Ford Klinikára, ott folyik a kezelése, mindennap alkohol- és drogtesztet végeztetnek vele, írja a Focus a Bildre hivatkozva. A kerékpáros azt mondta, már most sokkal jobban van, nincsenek elvonási tünetei, biztonságban érzi magát a klinikán, végre csak magára kell figyelnie.

Az Ullrich-hal sokat csatázó, de mindig nyerő Armstrong hétvégén látogatta meg a németet. "Amikor hirtelen itt termett, az nagyon menő dolog volt" – mondta Ullrich, aki azt is elárulta, hogy Armstrong ajánlott neki egy coloradói klinikát is, ahol a maradék méreganyagokat is el tudják távolítani a szervezetéből.

A találkozóról Armstrong is posztolt az Instagramon, azt írta, különleges ellenfele volt Ullrich, mert mindig ráijesztett és emiatt kellett kihoznia a legjobbat magából. Azt mondta, nem hagyhatta ki a lehetőséget, hogy Németországba jöjjön miatta. Arra kér mindenkit, hogy gondoljon

A kerékpáros karrierje befejezése után többször került már bajba drogügyei (kokaint és amfetaminokat szedett), gyorshajtásai és autóbalesetei miatt. Ullrich ráadásul ADHD-ban (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) is szenved, ezzel magyarázza, hogy folyton tele van energiával, és például extrém gyorshajtásban vezeti ezt le. Ullrich arról is beszélt, hogy ha a gyerekeivel telefonozik, akkor nincs szüksége drogokra.

A mostani ügyében emberölési kísérlettel is megvádolhatják, de enyhítést kaphat, ha bebizonyítják, hogy a benne lévő drogok és alkohol miatt pánikrohama volt.