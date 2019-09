Óriási sebességgel bukott a magyar bajnok a kerékpár-vb időfutamán

Valter Attila a szezon legjobb magyar bringása, aki a hegyeken Tour de France-menőket is vert már. Menő profi csapat vitte el, most a Tour de Hongrie-n szeretne sárga trikós lenni.

Magyar sikerrel kezdődött a Gemenc Nagydíj bringaversenyt, ami a vb-hez is pontokat ad.

Hatalmasat bukott Valter Attila az országúti kerékpáros világbajnokság U23-as időfutamán. Az esőzés miatt bokáig állt a víz a yorkshire-i utakon, nem sok esélye volt kivédeni az esést.

Az U23-as korosztálynak egy 30,3 kilométeres időfutamot kellett teljesíteni Yorkshire-ban. Több korábbi futamon induló bringás fel is hívta a figyelmet, hogy még víz nélkül is elég veszélyes lehet a pálya.

Az idén a felnőtt időfutam országos bajnokságot megnyerő Valternek nem volt szerencséje, szakadó esőben kellett versenyeznie, és egy átfolyásnál, ami inkább már medenceszerű volt, elvesztette uralmát bringája felett.

„Volt már néhány extrém napon idén és tavaly is, ez de valami egészen más volt. Szinte egy úszómedencébe mentem bele. Egy gödör annyira tele volt vízzel, hogy nem is érzékeltem, hogy gödör van ott. Nagyon nagy sebességgel buktam, szerencsém volt, hogy egy darabban értem be a célba" – nyilatkozta Valter a Cycling Pro Net videójában. Megkérdezték tőle, hogy mit kellett volna tenniük a szervezőknek. Úgy véli, hogy törölni nem kellett volna a számot, de valamelyest lehetett volna rövidíteni a pályát, amt elég szűk és nem túl jó állapotú utakon vezettek.

Valter a bukás után vissza tudott ülni a kerékpárjára, be is fejezte a futamot, ahol az 54. lett, 5 perc 40 másodpercet kapott a győztes Mikkel Bjergtől. A mezőnyben Peák Barnabás volt a másik magyar induló, 2:46-os hátránnyal a 26. lett. Mindkét magyar bringást nevezték a szombati U23-as mezőnyversenybe is.