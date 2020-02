Armstrong volt doppingdoktora kezelhette az egyik legjobb dán bringást

Bújócskázott az ellenőrökkel, higította a vérét, nem a bőr alá, hanem a vénába adta be az EPO-t. Újabb részletek a doppingbotrányról.

A Pekingben aranyérmes Alex Schwazer az EPO miatt Londonban nem is indulhatott.

Az Astana Pro Team országúti kerékpároscsapat egyik legjobb versenyzője, a 34 éves dán Jakob Fuglsang kapcsolatban állhatott azzal a Michele Ferrari olasz orvossal, akit korábban már többször eltiltottak a sportorvosi tevékenységtől, mert tiltott teljesítményfokozó szerekkel látott el több kerékpárost, írja a Cyclingnews.

A hírt elsőként a dán Politiken című lap, a dán állami televízió, és a norvég VG napilap szellőztette meg, akik hozzájutottak a tiszta kerékpározásért felelős szervezet, a Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) egy 24 oldalas jelentéséhez, amiből kiderül, hogy tanúvallomások és híresztelések szerint Fuglsang kapcsolatban állt Ferrarival. A dokumentum szerint nem csak Fuglsang, hanem az Astana egy másik kerékpárosa, a kazah Alexey Lutsenko is részt vett az olasz doppingdoktor kezeléseiben, és a jelentés szerint legalább egyszer mindhárman találkoztak a francia Riviérán.

A CADF információi konkrétan azt mutatják, hogy a Ferrari ott volt a tavalyi Katalán körversenyen, az Astana luganói edzőtáborában, és egyszer Moancóban vayy Nizzában találkozott Fuglsanggal és Lutsenkóval

– írja a dán újság. A megjelent vádakra az Astana egy közleményben reagált, ebben visszautasítják, hogy bármelyik versenyzőjük is kapcsolatban állt volna Ferrarival. Felvették a kapcsolatot a Nemzetközi Kerékpáros Szövetséggel (UCI), és a CADF-fel is, hogy tisztázzák az ügyet, addig viszont egyik versenyzőjükkel szemben sem tesznek lépéseket. Ferrari doktor nem fogadta a dán újság hívásait, és a szöveges üzeneteikre sem válaszolt. Michael Ask, a dán antidopping csoport vezetője sem kommentálta még a híreket.

Fuglsang 2013-ban csatlakozott az Astanához, azóta pedig a kazah csapat egyik legeredményesebbje lett. A tavalyi éve kimagasló volt, megnyerte a Liége-Bastogne-Liége tavaszi klasszikust, az egyhetes Andalúz körversenyt, és a Critérium du Dauphinét. A Tour de France-on a 16. szakaszon bukott, és a kilencedik helyről volt kénytelen feladni a versenyt. A Vuelta a Espanán a 16. szakaszt megnyerte, és emellett még számtalan dobogós helyezést is elért 2019-ben.

Michele Ferrarit az amerikai doppingellenes ügynökség (USADA) örök életre eltiltotta a sporttól, miután kiderült, hogy meghatározó szerepe volt a Lance Armstrong tökélyre fejlesztett doppinggépezetében, amivel csapatai, az US Postal és a Discovery hét éven át uralták a Tour de France-okat.