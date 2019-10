Szőnyi Ferenc a világon elsőként csinálta meg kétszer a 20-szoros Ironmant

Szőnyi Ferenc a Himalája után most Dél-Amerika legmagasabb csúcsát hódítja meg. Futva.

New Orleansban sem tudták legyőzni a komáromi ultratriatlonistát, aki nejlonzsákból fabrikált szélálló ruhát.

Igen! Megcsináltam! Második helyen teljesítettem a húszszoros Ironman távját! Én vagyok az egyetlen ember a világon, aki 2 alkalommal is teljesítette ezt az eszelős dupla decaironmant!

– írta Facebook-oldalán Szőnyi Ferenc, miután célba ért a 76 kilométer úszásból, 3600 kilométer kerékpározásból és 844 kilométer futásból álló versenyen Mexikóban. Szőnyi még október 5-én állt rajthoz, végül 523 óra, vagyis kevesebb mint 22 nap alatt teljesítette a távot, ezzel lett második. Korábban 2010-ben teljesítette a versenyt, akkor nyert is.

Szőnyi napi 2-3 óra alvással teljesítette a húszszoros Ironmant, a több mint három hét alatt összesen hét kilót fogyott.

A nagyközönség leginkább a Himalájában megrendezett, a világ legkeményebb ultrafutó versenyének tartott The Hell Race kapcsán jegyezte meg Szőnyi Ferenc nevét. A 480 kilométeres futóversenyt kétszer is – két egymást követő évben – egyedüliként teljesítette, másodjára ráadásul négy órával meg is javította eredményét, emlékeztet Szőnyi korábbi szuperteljesítményére az MTI.