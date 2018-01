Orosz pilóta vitte el Kubica Williams-ülését, de a lengyel sem maradt teljesen hoppon

A végletekig húzta, de január 16-án végül bejelentette a Williams a 2018-as pilótafelállását – a 19 éves kanadai Lance Stroll mellett a 22 éves orosz Szergej Szirotkin vezeti majd a csapat Forma-1-es autóit, derül ki az istálló videójából.

Ezzel az is eldőlt, hogy a Renault után a Williams sem kínált versenyszerződést a 2011-es balesete után visszatérésen dolgozó, több teszten is résztvevő Robert Kubicának. Nem ejtette viszont teljesen: percekkel Szirotkin után őt is bejelentették, mint a Williams tartalék- és fejlesztőpilótáját.

WATCH: WILLIAMS MARTINI RACING Reserve and Development Driver Announcement 👇 #WeAreRacing pic.twitter.com/vOg00qNsAI — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) January 16, 2018

Kubica így hét év után tér vissza hivatalos Forma-1-es állásba, el fog utazni az összes versenyre, és ha Strollal vagy Szirotkinnal valami történne, ő ugrik be a helyükre. (Tavaly Felipe Massa a Hungaroringen lebetegedett, az akkori tartalék, Paul Di Resta indult helyette.)

Mint a lengyel elmondta, ez a kinevezés egy újabb lépés F1-versenyzői visszatérése felé.

Szirotkin 2014-re már kapott egyszer szerződést, akkor a Saubertől, ám végül a szezon előtt visszafokozták tesztpilótának. 2016-ban a Renault-hoz került hasonló szerepkörben, majd végül a Williamsnél mutatkozhat be az F1-ben, az Autosport értesülései szerint 15 millió fontot fizet az ülésért. A lap azt is hozzáteszi, hogy Szirotkin a pénzügyi ajánlat mellett az Abu-Dzabiban végzett szezonvégi teszten mutatott eredményeivel győzhette meg a Williamset, gyorsabb volt Kubicánál.

Fotó: williamsf1.com Lance Stroll és Szergej Szirotkin

Az orosz 2015-ben és 2016-ban is harmadik helyet szerzett a GP2-ben, tavaly az F2-ben indult, 9 ponttal a 20. helyen zárt. 2017-ben több szabadedzést is kapott a Renault-tól, Oroszországban, Spanyolországban, Ausztriában és Malajziában is vezethetett pénteken.