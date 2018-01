Force India: új autó mellé új név is jön

De nem a korábban emlegetett Force One-ra. A rózsaszín festésen is erősítenek.

Február 25-én, a barcelonai teszt kezdete előtti napon, Barcelonában tartja 2018-as bemutatóját a Force India, amely a kocsival együtt új nevét is leleplezi majd. A csapat nem csinált titkot a névváltás lehetőségéről, amely már 2017-ben felmerült, sőt, azt is bevallották, hogy szponzori nyomásra cserélik le az India megjelölést a csapat nevében.

Az új névről viszont csak annyit tudni, hogy nem Force One lesz, azt ugyanis a Formula One a névhasonlóság miatt megvétózta. A mostani névváltás is a Forma-1 bizottságának jóváhagyásával történhet meg, ez még hiányzik, tudta meg az Auto Motor und Sport, valószínűleg ezért nincs még pletyka róla.

A Force India 2018-as autója is változhat, könnyen lehet, hogy a tavaly a BWT-szponzor miatt felvett rózsaszín festésen is erősítenek, vagy legalább csavarnak egyet, legalábbis a csapattulajdonos Vijay Mallya (amennyiben ez tényleg az ő Instagramja) Sean Bull dizájner terveit osztotta meg a minap, amiken nem teljesen rózsaszínűek a kocsik.

A Force India február 25-i bemutatója mellett négy csapat jelentette már be, mikor láthatjuk a 2018-as autóját, míg a Renault-bemutató időpontja egyelőre csak sajtóhírekben jelent meg.