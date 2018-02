A hét közepén jelentette be az F1 marketingfőnöke, hogy nem alkalmaznak többé gridgörlöket a sorozat versenyein és betétfutamain sem.

A volt háromszoros világbajnok, a Mercedes istálló egyik főnöke felszólalt a döntés ellen az osztrák Der Standardnak adott interjújában, keményen bírálta az új F1-tulajdonos, az amerikai Liberty Media embereit.

Ez a döntés a nők ellen van. Férfiak döntöttek a nők feje fölött. Nem használ a Forma-1-nek, különösen nem a nőknek. Tényleg ennyire hülyék? Vagy megőrültek? Remélem, vissza lehet fordítani ezt a döntést.

Az üzletember azt emelte ki, hogy gridgörlként dolgozni ugyanolyan munkalehetőség az F1-ben, mint más területen dolgozni, ahol szintén vannak nők.

"Azzal, hogy ebben a pozícióban is alkalmazzuk a nőket, nem zárjuk ki őket más pozíciókból. A nők vezető posztokat is elfoglalnak, és nagyon jól csinálják, a megfelelő irányba haladunk. Az egyik nem zárja ki a másikat. Nem akarom visszatartani a nőket, ösztönözni akarom őket" (hogy más posztokat is vállaljanak).

A Williamset nő vezeti, Claire Williams, az alapító Frank Williams lánya, a sajtóreferensek között rengeteg nő van az F1-ben. A csapatközpontokban felszolgálóként, illetve a konyhán szinte csak nők vannak, de dolgoznak fizioterapeuták, mérnökök, sőt van női szerelő is.

Niki Lauda

Lauda hazájában, Ausztriában a Forma-1-es futamukon pár éve férfiakat is alkalmaztak a startnál, szerinte ez is lehetne követendő példa.

"Semmi bajom nem lenne vele, ha fiúk is lennének a rajtnál a lányok mellett. Miért ne? A gridgörlök mindig is a Forma-1-hez tartoztak, és továbbra is a Forma-1-hez kell tartozniuk.