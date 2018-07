Vizsgálták Hamilton győzelmet érő manőverét, de megúszta, megtarthatta a futamgyőzelmét

Szerencsés esetek összejátszása kellett Lewis Hamiltonnak ahhoz, hogy a 14. helyről megnyerje a Német Nagydíjat, ezzel pályafutása során először nyerjen úgy, hogy nem a legjobb hat hely egyikéből kezdi a futamot.

Az egyik ilyen eset természetesen az volt, hogy Sebastian Vettel az élen haladva, magabiztos előnyben kicsúszott, a másik pedig az, amikor Hamilton az ösztöneire hallgatva az utolsó pillanatban mégsem ment ki a boxutcába, és a füvön áthajtva inkább a pályán maradt a biztonsági autó mögött – így ő állt az élre, ahonnan már nem is mozdult el a leintésig.

A csapatrádióból is hallani, hogy elég nagy volt a káosz, Hamilton alapvetően eléggé későn kanyarodott ki a boxutca bejáratát jelentő sávba, láthatóan habozott, hogy akkor mi is következzen. Elindul befelé, azt kérdezve, hogy Räikkönen kint marad-e a pályán, mire gyorsan azt mondják szinte egyszerre, hogy maradjon kint, illetve hogy "Be, be, be, be, be, be, be, be” (ININININININININININ), addigra már rég a célvonal felé tartott a célegyenesben, hirtelen nem is tudta, mit mondjon, úgyhogy csak annyi jött ki a száján, hogy "Hey man", vagyis kb. "Hé haver", majd hozzátette, hogy már a bejáratnál volt.

A kavarodás után elnézést kértek tőle, Hamilton pedig egyből azt kérdezte, hogy bajban vannak-e a kavarodás miatt, de azt mondták neki, hogy nincs vész.

A káosz után végül kiderült, Hamiltonnak lett igaza, hiszen ennek köszönhetően tudott nyerni, ekkor ugyanis még a garázs előtt várakozott a csapattársa, az előle kiálló Valtteri Bottas is, tehát emiatt duplán időt vesztett volna a kiállással.

Elég későn, de elkezdték vizsgálni

Felmerül, hogy miért nem büntették Hamiltont a pályaelhagyás miatt, főleg, hogy Kimi Räikkönen 5 másodperces büntetést kapott két éve az Európa Nagydíjon, amikor hasonlóan átlépte négy kerékkel a boxutca-bevezető sáv záróvonalát, csakhogy akkor külön szóltak a pilótáknak, hogy ez tilos, és büntetni fogják, hiszen rettentő nagy sebességgel mennek az egyenesekben, és veszélyes lehet egy ilyen manőver.

Hamilton esetében ez a versenyen nem merült fel, másra sem volt veszélyes (ha élesen vágott volna ki valaki elé, biztosan büntették volna), és előnyre sem tett szert, mert lassítania kellett az ideális ívhez képest. Később viszont kiderült, hogy a versenybírók behívták Hamiltont, és vizsgálják a győzelmet érő manővert, vagyis veszélyben van az angol futamgyőzelme, hiszen "a boxutca bejáratát és a pályát elválasztó záróvonalat tilos átlépni", márpedig Hamilton pont ezt tette.

A biztonsági autó után a csapat őrült módjára hajtotta Hamiltont, akkor úgy tűnt, az eső miatt, de lehet, hogy a szabálytalanságért várt 5 másodperces büntetés miatt. Hamilton a leintésnél 4,5 másodperccel előzte meg csapattársát, Valtteri Bottast, ennyin múlhat a győzelme – feltéve, hogy nem a Magyar Nagydíjra kap rajtbüntetést, amennyiben szabálytalannak találják.

A versenyigazgató szerint bármi lehet

A versenyigazgató Charlie Whiting annyit mondott az esetről, hogy nem az adott futamra kiadott előzetes szabályokat sértette meg Hamilton, mint tette azt két éve Räikkönen, hanem a sportszabályzatot. Ám mivel elindult a boxba, majd mégsem hajtott ki, bármekkora büntetést kaphat, figyelmeztetést, 5, de akár 10 másodpercet, de akár az is lehet, hogy megússza.

Erről a szabályról van szó FIA Nemzetközi Sportszabályzat, L-függelék, 4. fejezet, 4. bekezdés d) „A vis maior esetét kivéve (a felügyelők elbírálása alapján), a boxutcát és a versenypályát elválasztó vonalak átlépése a boxbejárat felé haladó autóval bármilyen irányból tilos.”

75 perc izzasztás után maradt Hamiltoné a győzelem

75 percnyi meghallgatás után Lewis Hamilton mosolyogva távozott a stewardoktól, és annyit mondott az újságíróknak, hogy nem fogják elvenni a győzelmét. Ezt percekkel később a hivatalos határozat is megerősítette, amiben egy figyelmeztetés szerepelt csak Hamiltonnak. Az indoklás szerint

a csapat és a pilóta elismerte, hogy hibáztak, és hogy zűrzavar volt a biztonsági autó mögött, nem tudtak hirtelen dönteni, kerékcsere legyen, vagy maradjon-e kint a pályán,

az a biztonsági autó mögött történt,

senkire nem jelentett veszélyt a manőver, és az irányváltás a lehető legbiztonságosabban történt.

Vagyis a leintéskor fennálló végeredmény maradt érvényben a Német Nagydíjon.