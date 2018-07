Csődöt jelentett a Force India

Az elmúlt legalább két-három évben folyamatosan téma volt a Force India csapat anyagai helyzete, bár úgy tűnt, hogy a rózsaszín színeket hozó szponzor, a BWT tavalyi belépésével némileg stabilizálódott a csapat pénzügyi háttere, igaz, a tulajdonos Vijay Mallya adócsalás miatti elhúzódó bírósági ügye nem segített nekik.

A német Auto Motor und Sport most arról írt, hogy a csapat egy nappal a Német Nagydíj után be is adta a csődeljárási kérelmet, igaz, ezt kontrollált vezetés alatt tették, hiszen már konkrét vevőjelöltjeik is vannak, akik közül az egyik már a héten átveheti az irányítást sikeres megegyezés esetén.

Péntek este hivatalosan is csődöt jelentett az istálló, abban a tudatban, hogy komoly vevő van, aki azonnal lecsapna a lehetőségre, és Forma-1-es csapatot vásárolna.

Sőt, négy is vannak: egy amerikai üzletember, egy New York-i befektetői csoport, a mostani főszponzor BWT, illetve a Williams-pilóta Lance Stroll apja, Lawrence Stroll.

Őrült időszak jöhet a pilótapiacon

A bizonytalan helyzet miatt – amit erősít a Ferrari élén történt hirtelen váltás is – egyelőre kivár a pilótapiac, legalább a Magyar Nagydíj végéig, de inkább az azt követő nyári szünet utánig.

Amennyiben Stroll veszi meg a Force Indiát, az egészen új szintet nyitna a Forma-1-ben, eddig ugyanis a gazdag családdal és/vagy támogatókkal rendelkező pilótáknak csak ülést vettek, ez lenne az első alkalom a modern érában, amikor csapatot vennének külön egy pilótának. Stroll természetesen a pénzével együtt fiát is áttenné a Williamsből, méghozzá valószínűleg Esteban Ocon helyére, akiért a Renault és a McLaren versenyez.

A Renault-nak Carlos Sainz helyére kellene biztos ember, a Red Bull ugyanis szeptember közepéig hívhatja vissza Renault-hoz kölcsönadott spanyolt, csakhogy a francia csapat nem akar addig várni, ezért lépéskényszerben van. Ocon mellett a két McLaren-pilótát, Fernando Alonsót és Stoffel Vandoorne-t nézték ki maguknak.

A McLaren a Renault-éhoz hasonló problémával áll szemben, Alonso ugyanis bármeddig elhúzhatja a döntését, hogy marad-e a Forma-1-ben, és ha igen, kihez ír alá. Ha távozna, az ő helyére szereznék meg Ocont vagy Sainzot.

Sergio Pérez sorsa attól függ, ki veszi át a Force Indiát, ugyanis számára nem megfelelő tulajdonos esetén válthat, jó eséllyel a Haashoz. Stoffel Vandoorne helye sem biztos a McLarennél, ő távozás esetén annál a Williamsnél köthet ki, amiből a Mercedes jövőre a Ferrari-Sauber-együttműködés mintájára próbál fiókcsapatot csinálni.

A Ferrari-elnök Sergio Marchionne váratlan halála a boxutcai pletykák alapján megnövelte annak az esélyét, hogy Kimi Räikkönen még egy évet maradjon a Ferrarinál, holott eddig szinte biztosnak tűnt, hogy Charles Leclerc megy a helyére a Sauberből. Ha a finn mégis marad Sebastian Vettel mellett, akkor Leclerc a Haasba kerülhet, ami a Sauberben hagyna egy üres helyet.