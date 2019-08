Laza és könnyed - ez tűnt fel azonnal Kimi Räikkönenről, amikor leült beszélgetni a magyar újságírókkal a Hungaroringen, az Alfa Romeo mobilépületében.

Sokkal nyitottabbnak tűnt, mint a Ferrarinál volt bármikor, pedig a médiaérdeklődés nem látszott kisebbnek körülötte, 15-20 újságíró csoportosult plusz a fotósok, szóval nem sok levegő jutott neki, de szemmel láthatóan sokkal kevésbé zavarta, mint korábban.

Feltűnt az is, mintha szálkásabb, fittebb lenne, de állította, fizikailag ugyanolyan. "Nem, nem hinném, hogy vékonyabb lennék, ugyanannyi kiló vagyok, mit egy éve ilyenkor, úgyhogy semmi változás. Az étrendemben sem" - nyomatékosította hanyagul.

Auto, ez ugyanaz, nálatok is autót jelent, ugye?

A Magyar GP mindig a finnekről is szól, ide jön el a legtöbb finn szurkoló, azt szokták mondani, ez Räikkönennek és Valtteri Bottasnak olyan hazai futam.

"Sokan mondják, de azért nem Finnországban vagyunk

- lőtte le gyorsan a hasonlítást Räikkönen. - Szeretünk ide jönni, a drukkerek is szeretnek, és itt valahogy mindenki vidámabb, mint általában, mert innen már nyaralni megyünk, jön a nyári szünet."

A tudomány egy része szerint a magyar és a finn rokonnyelvek, a 2007-es világbajnok is hallott már erről. "Auto, ez ugyanaz, nálatok is autót jelent, ugye? Mást nem ismerek" - mosolyogva zárta rövidre az újabb témát, miközben a kollégák még pár szót igyekeztek megtanítani neki, láthatóan lepattant róla a dolog.

A Hungaroringen ebben a három-négy napban rengeteg drukkert látni Kimi for President-feliratos zászlókkal, azt jelenti, Kimit elnöknek! Így 40 felé már gondolkodhat az F1 utáni folytatáson, de vállalna-e ilyen pozíciót?

Elnök? Végül is valamit csak kell csinálnom az után is, hogy itt befejeztem. Az a baj, hogy az elnöknek nálunk nincs elég hatalma, először is ezen kéne változtatni. Liberty? Nem hinném. Ott szerintem több a politika, mint a mi elnökünknél

- utal rá, hogy az F1-tulajdonos Liberty Media elnöke, a Forma-1-et irányító Chase Carey nagyobb politikai nyomás alatt lehet, mint a finn államelnök.

Räikkönen két év ralizás után tért vissza a Forma-1-be 2012-ben, és mint mondta, valamit majd csinálnia kell az F1 után is, így nem zárta ki azt sem, ha itt végez, ralizni fog. A Toyotánál talán könnyebben lehetőséget is kaphatna, a korábbi négyszeres világbajnok finn, Tommi Makinen a csapatfőnök. "Ha lesz időm, szívesen kipróbálnám a kocsijukat, de most ebben a projektben vagyok benne. Hiányzik kissé a rali, ha majd úgy alakul, folytatom."

Jelenlegi szerződése egyébként lehet, hogy párhuzamosan sem tiltja a ralizást, bár ezt pontosan valószínűleg az Alfa Romeo részéről tudnák megmondani. "Még meg sem néztem, mi van benne (a szerződésben), de úgy ültem le itt tárgyalni, hogy ha bármivel problémájuk van, akkor nem fogunk aláírni. Tisztában vagyunk vele mindannyian, hogy alakulhatnak szerencsétlenül a dolgok" - reagált Räikkönen.

Nem igazán érdekel a csúcs, nem ezért vagyok itt

2021-ben a Forma-1-be új szabályok jönnek, ami akkor is érdekelheti, ha 41-42 évesen már nem valószínű, hogy az F1-ben látjuk. Mint mondta, "így vagy úgy mindenkit érdekelnek", szerinte a legfontosabb, hogy

"még semmi nem dőlt el, a GPDA (F1-pilótaszakszervezet) próbál segíteni az új szabályok kialakításában, mert mi, versenyzők tudjuk a legjobban, hogyan lehetne serkenteni a versenyzést a Forma-1-ben".

Ahhoz viszont nem kell, hogy 2021-ig maradjon, már egy év múlva ilyenkor ő lehet az a pilóta, aki a legtöbb F1-versenyen állt rajthoz. Rubens Barrichello a csúcstartó 326 GP-vel, Räikkönen 305-nél jár, és ha minden igaz, van még épp 30 nagydíj előtte.

Nem igazán érdekel a csúcs, nem ezért vagyok itt. Ha csak ezt akarnám, lenne jobb dolgom is, amivel elüssem az időt. De az tény, hogy szerződésem van jövőre is

- érzékeltette, Barrichello erősen aggódhat a trónjáért.

A beszélgetés végeztével ugyanúgy pattant fel, és viharzott el, mint a ferraris időkben, de valahogy az egész ember nyugodtabb volt, és jobban viselte a felhajtást. Még a napszemüvegét is feltolta, pedig korábban anélkül a szemén szinte meg sem szólalt.

(Borítókép: Kimi Räikkönen az Alfa Romeo finn versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj első napján a mogyoródi Hungaroringen 2019. augusztus 1-jén. Fotó: Balogh Zoltán)