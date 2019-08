Ilyen pech nincs is: negyedszer esett le Kubica tükre

Egyértelműen kijelenthető, hogy a 2019-es F1-szezon nem a Williams csapaté, még úgy is, hogy egy évvel korábban csak egy ponttal szerezte többet a nyári szünetig, mint idén – igaz, az idei egy pont a két Alfa Romeo németországi büntetésének köszönhető.

Bárhogy is küzd Robert Kubica és George Russell, nem sokra jutnak az FW42 kódnévre keresztel autóval, igaz, Russell most hétvégén meglepően jó eredményt ért el, és bár pontokat nem szerzett, de Lance Strollt és Antonio Giovinazzit is megelőzte a Magyar Nagydíj leintésénél.

Russell két, csapattársa, Kubica három kör hátránnyal zárta a futamot – és itt jön képbe egy lengyel F1-rajongó videója, amin az látható, ahogy a célegyenes végéhez közeledve Kubica Williamséből egész egyszerűen kiesik a bal visszapillantótükör. Már pedig a lekörözéseknél elég fontos, hogy hátrafelé is jól lásson a pilóta, hogy tudja, merről érkezik és merre tart a gyorsabb ellenfél.

A videóhoz fűzött kommentár szerint ez már a negyedik alkalom, hogy a szezonban hasonló történt Kubicával, ami nem lehet véletlen, még úgy sem, hogy ennek több oka is lehet: Kubica többet, vagy másképp használja a kerékvetőket, mint Russell, esetleg a Williams érzékenyebb a vibrációra. Az biztos, hogy a barcelonai, szezon előtti teszteken egyszer Russell-lel is előfordult a tükörelhagyás, ám a problémát a jelek szerint ezidáig nem sikerült megoldani.