Átalakítanák a spái versenypálya legveszélyesebb kanyarját

A Forma–2-es autóversenyző, Anthoine Hubert hétvégi halálos balesete után elindult a vizsgálat. Animáción is rekonstruálták a történteket. Elkerülhető volt, hogy a pilóta belehaljon? Változtatni kell a pályákon? Vagy az autókon?

Juan Correa továbbra is az intenzíven marad.

Sóderágyra cserélhetik a bukótér borítását a spái versenypályán a Raidillon kanyar utáni részen, ám a döntést nem a Forma-2-pilóta Anthoine Hubert hétvégi halálos balesete miatt hozták, igaz, el sem választható attól. Hubert tragédiája inkább csak gyorsítana a folyamaton, hogy adott esetben akár már 2022 előtt eltűnjön az aszfalt a bukótérről.

Erről a belgiumi versenypálya elnök-vezérigazgatója, Nathalie Maillet beszélt a belga sajtónak, hozzátéve, hogy a felelősségteljes döntéshez meg kell várniuk a baleset kivizsgálásának eredményét is.

Az Eau Rouge és Raidillon kanyarok utáni bukótér borításának megváltoztatása azután került napirendre, hogy kiderült, 2022-től újra rendeznek nemzetközi motorversenyeket Spában a 24 órás motorverseny visszatérésével, ez pedig a jövőben a MotoGP visszatérése előtt is megnyithatja a kaput. Ahhoz viszont, hogy motorokkal is biztonságosan versenyezhessenek a pályán, több sóderágy kell, részben a pálya legveszélyesebb kanyarjában is.

Maillet azt is elmondta, hogy a kanyar ívéhez nem nyúlnának, a változtatás egyedül a bukóteret érinti. Arról viszont egyelőre nincs elképzelés, hogy a sóderágy milyen mély és milyen hosszú lenne, illetve hogy a kanyar külső ívén végig sóder lenne-e, vagy csak részlegesen váltanák ki a mostani aszfaltborítást.

A 22 éves Anthoine Hubert egy több kocsiból álló balesetbe keveredett a Forma-2 múlt szombati futamán a Raidillon kanyarban. Hubert autója a gumifalról visszapattanva épp merőlegesen állt a pályán, amikor Juan-Manuel Correa kocsija nagyjából 250-300 km/h-s sebességgel belehajtott. A balesetben Hubert életét vesztette, Correát azóta is intenzíven ápolják.