Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az Alfa Romeo és Kimi Räikkönen nyerte a Forma-1-es tesztidény második napját Barcelonában, a finn pilóta az utolsó órában állt az élre, miután majdnem egész nap Sergio Perez és a Pink Mercedesként becézett Racing Point autó vezetett.

Perez legjobbját a hajrában sikerült megdöntenie Räikkönennek a leglágyabb gumikon, így az időből túl sok következtetést levonni nem érdemes, Hamilton szerdán három fokozattal keményebb gumin ment jobbat. De az Alfának biztosan jól jön, hogy a nevével kezdődik az időlista. Räikkönené lett a tesztek első leállása is, az Alfa Romeo a pályán parkolt le 17 perccel a kockás zászló előtt, a körözést bő 10 percre félbe kellett szakítani.

Harmadikként Daniel Ricciardo és gyári Renault-ja zárt, pedig ő csak délelőtt vezette az autót, délutánra átadta azt csapattársának, Esteban Oconnak, aki más programot végzett, és 12. lett.

Räikkönenhez hasonlóan a negyedik helyezett, Red Bull-os Alex Albon és az ötödik, Alpha Tauri-s Pierre Gasly is csütörtökön ült autóba először a teszten, pozitívan kezdtek, egy másodperc körül lemaradva végeztek a napi nyerteshez képest.

10 Galéria: Barcelonai teszt, 2. nap Fotó: Lluis Gene / AFP

Sebastian Vettel egy nap után meggyógyult, délután kapta meg a Ferrarit, amellyel a hatodik időt jegyezte. Csapattársa, Charles Leclerc ebéd előtt dolgozott, nyolcadikként fejezte be. Utóbbi elmondta, teljesen más ütemben haladnak, mint a mezőny nagy része, így a köridőikkel egyelőre nem érdemes foglalkozni. A két Ferrari közé az ismét kiválóan szereplő George Russell ékelődött be, a hetedik hely és az időeredmény is nagyszerű a tavaly csak kínlódó Williamsnek.

A Mercedesek csak a 9. és a 13., utolsó pozíciót foglalták el a második napon, mégis mindenki róluk beszélt. A csapat ugyanis kipróbált egy különleges kerékszabályozó rendszert, a DAS-t, amit a pilóta a kormány segítségével menet közben üzemeltet.

A mclarenes Lando Norrisról és a Haas-versenyző Romain Grosjeanról kell még szólnunk, mindketten ma kapcsolódtak be a tesztelésbe, a 10. és a 11. helyen.

Pénteken a gyakorlás folytatódik, illetve végződik a felkészülés első, háromnapos etapja.