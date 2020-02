A Renault és a McLaren feljelentheti a pink Mercedest

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A német Auto Bild (AB) értesülései szerint a Forma-1-es McLaren és Renault istálló nehezen fogadja el, hogy közvetlen riválisuk, a Racing Point klónozta a világbajnok Mercedes autóját, amellyel a tesztek eddigi állása szerint nagyot lépett előre.

A Racing Point nem is tagadta, hogy az RP20-ast a tavalyi W10-es Mercedes alapján tervezték, ráadásul évek óta tartó együttműködésük miatt több alkatrészt is kaptak a gyári Mercedes csapattól. A Racing Point motorokat is a Mercedestől vesz, míg a kasztnit a németek szélcsatornájában fejlesztették.

A Haas - ami korábban a Ferrarit másolta - és a Red Bull nem csinált nagy ügyet a klónozásból, ám a két másik csapatnak szúrja a szemét a dolog. Úgy tudni, hivatalosan óvnának a Racing Point ellen a Melbourne-i nyitófutamon. A szabályok szerint minden csapatnak saját tervezésű autóval kell indulnia, az ellenfelek szerint ezen a ponton a Racing Point támadható.

"Mi kimaradunk belőle, de a McLaren és a Renault nem fogja elhallgatni a véleményét az ügyben" - idézte az AB Helmut Marko Red Bull-tanácsadót, aki különösen járatos a Forma-1 belügyeiben.