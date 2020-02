Vettel és a Ferrari volt a leggyorsabb a kicsúszások tesztnapján

Barcelonában folytatódott a Forma-1-es teszt, Vettel is meggyógyult, vezette is a Ferrarit.

Az 5. napon szerepelt először nevéhez méltóan a Ferrari a barcelonai Forma-1-es teszten, Sebastian Vettel volt a leggyorsabb az Alpha Tauri-Honda és a Racing Point-Mercedes előtt.

Vettelnek nem indult simán a napja, délelőtt volt egy elég nagy kicsúszása, de a Ferrari ki tudta magát ásni a kavicságyból, és visszajutott a depóba. Az edzést azért félbe kellett szakítani, mert az autó rengeteg sódert felhordott a pályára.

A németnél nagyobbat bukott Antonio Giovinazzi az Alfa Romeóval, ő is visszajött, ő is visszajutott a boxba, de mire odaért a kocsi hátsó szárnya szinte teljesen lefoszlott. Verstappen is megjárta azt a kavicságyat, amit Vettel, csak ő ott is ragadt, és ugyancsak piros zászlót generált. Sőt, a mercedeses Valtteri Bottas is lefutott itt a kavicsba, de ő csak átgázolt rajta, és továbbment.

Vettel még az ebédszünet előtt futotta a nyerő idejét, a leglágyabb gumin elért 1:16.841-et, amely bő egy másodperccel gyengébb Bottas múlt heti csúcsánál, senki nem tudta megjavítani a délután hat órás zárásig. Csak közelebb kerülni tudott hozzá, Pierre Gasly az Alpha-Hondával, már csak negyedóra volt hátra, amikor a francia felzárkózott. Ő is a leglágyabb gumit használta.

Harmadikként Lance Stroll végzett, alig három tizeddel maradt el Vetteltől, kettővel keményebb gumin. Pink Mercedese valóban erősnek tűnik.

Lewis Hamilton délután vette át a Mercedest Bottastól, de nem jutott messzire vele. 14 kört sikerült megtennie, mielőtt a kocsi lelassult, és megállt a pályán. A Mercedes olajnyomás-problémával indokolta a lerobbanást, és az autót már nem is küldte vissza a pályára csütörtökön, pedig még három óra volt hátra a nap végéig. Az angol így az időlista utolsó, 13. helyén végzett. Délután Hamilton okozta az egyetlen piros zászlót.

Pénteken jön a tesztek utolsó napja, utána a következő állomás Melbourne, az idénynyitó Ausztrál GP első szabadedzése lesz.