Hamilton önkéntes karaténba vonult

Justin és Sophie Gregoire Trudeau is karanténban van, a kormányfő tesztje ugyanakkor egyelőre negatív.

Az Ausztrál GP után törölték a Bahreini és a Vietnámi Nagydíjat is, legkorábban május végén indulhat el az F1-szezon.

A hatszoros Forma-1 világbajnok Lewis Hamilton önkéntes karanténba vonult, mert egy olyan eseményen vett részt, ami után ketten is koronavírusok lettek. A pilóta Twitteren tudatta, jól van, tünetmentes.

Hamilton jelenleg Ausztráliában, Melbourne-ben tartózkodik, ahol a tervezett F1-futam miatt utazott, de múlt péntek óta önkéntes karanténban van. A brit pilóta azután döntött így, hogy egy március 5-i, londoni esemény másik két vendége, a színész Idris Elba, és a kanadai miniszterelnök felesége, Justin Trudeau is megfertőzödött koronavírussal.

Hamilton most azt írta, teljesen egészséges, naponta kétszer edz. Beszélt az orvosával is egy esetleges teszt elvégzéséről is, de azt írta, hogy mivel limitált a tesztek száma, másoknak nagyobb szüksége van rá, mint neki, aki semmilyen tünetet nem mutatott bő két héttel az esemény után.