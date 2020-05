Tolódhat a Magyar Nagydíj, biztosan két brit futam lesz

A silverstone-i versenypálya vezetése bejelentette pénteken, hogy megállapodtak a Forma-1 képviselőivel, így már biztosan két nagydíjat rendeznek majd Nagy-Britanniában. A dátum még nem hivatalos, de valószínűleg július 26-án és augusztus 2-án rendeznék a két verseny, ami azt jelenti, hogy tolódhat a Magyar Nagydíj is, hiszen eredetileg az lett volna augusztus 2-án.

Az korábban eldőlt, hogy legjobb esetben is csak zárt kapus futamokat rendeznek Silverstone-ban, a versenyek megtartását viszont még a brit kormánynak is engedélyeznie kell majd, és a rendezéshez a Boris Johnson által bejelentett 14 napos karantén kérdését is tisztázni kell.

Azzal, hogy a Brit Nagydíjat eltolták az eredetileg tervezett július 19-i időpontról, a karanténintézkedés szempontjából is fontos pihenőt csináltak a hivatalosan még be nem jelentett két ausztriai és a két brit futam között.

Szintén pénteki jó hír, hogy a belga kormány engedélyezte a zárt kapus Belga Nagydíj megtartását, amit augusztus 30-án, szintén zárt kapuk között tartanának meg. A Magyar Nagydíjat – amire ugyancsak nem mehetnek majd ki a nézők – augusztus 2. és augusztus 30. között helyezték így el.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a duplázó helyszíneken hogy zajlik majd a futamok elnevezése, és névileg lesz-e különbség a két Brit Nagydíj között.

A 2020-as Forma-1-es szezon, amiből eddig három futamot töröltek, hetet pedig elhalasztottak, jelen állás szerint július 5-én indul majd a zárt kapus Osztrák Nagydíjjal.