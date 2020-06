Mugello, Imola, Hockenheim: bővítené az F1 az európai etapot

A hét első felében hivatalosan is bejelentették a koronavírus-járvány miatt alaposan megtépázott 2020-as F1-naptár első szakaszát, a német Auto Motor und Sport (AMuS) viszont arról ír, hogy további futamokkal bővülhet az eddig 8 futamot jelentő európai etap.

A szezon a jelenlegi tervek szerint két Osztrák Nagydíjjal – pontosabban egy Osztrák és egy Stájer Nagydíjjal – indul majd július 5-én és július 12-én, majd július 19-én rendezik a Magyar Nagydíjat. Utána két futam jön Silverstone-ban, majd Barcelona, Spa és Monza jelentené az európai szakasz végét.

Csakhogy a háttérben nagyban dolgoznak azon, hogy még két európai futamot beszorítsanak a versenynaptárba – feltehetőleg a bizonytalan ázsiai és amerikai helyzet miatt, amelyek újabb futamok törléséhez vezethetnek. A német lap szerint így merült fel

Hockenheim, Mugello és Imola mint helyszín, de a Szocsiban duplázás ötlete is előkerült.

A hockenheimi pálya vezetése már korábban is jelezte, hogy ha gond van a versenynaptár összerakásával, szívesen lennének beugró helyszín, igény esetén akár két futamot is be tudnak vállalni a jelen helyzetben, ha már nem kerültek be a 2020-as versenynaptárba eredetileg.

A másik két, ötletszinten felmerült olasz helyszín, Mugello és Imola közül valószínűleg egy pályázhat a rendezésre a monzai futam miatt, hiszen nem akarnának három versenyt is Olaszországban tartani a szervezők. A leginkább az Ayrton Senna 1994-es halálos balesete miatt ismert imolai pálya különlegessége, hogy az óramutató járásával ellentétes irányban halad rajta a mezőny. A Forma-1 utoljára 2006-ban versenyzett itt, azóta komoly felújításon esett át a 4909 méter hosszú pálya, amin a garázsokat is teljesen újjáépítették.

A Ferrari tulajdonában álló mugellói pálya a hosszú, 1,1 km hosszú célegyenesével lett a száguldás szerelmeseinek kedvence. Az 5245 méteres pályán az elmúlt években a MotoGP és a DTM versenyzett rendszeresen. Forma-1-es futamot még nem rendeztek itt a Ferrari privát tesztjein kívül 2012-ben volt itt az F1 mezőnye kollektív tesztelésre (a HRT csapat kivételével), de pár kör alatt elnyerte a pilóták tetszését. Mark Webber azt mondta, hogy itt 10 kör is olyan kielégítő, mint 1000 kör Abu-Dzabiban, Sebastian Vettel pedig azon sajnálkozott, hogy nincs F1-futam a nagy sebességű kanyarokkal tűzdelt pályán.

Dupla Szocsi?

Ha az eddig bejelentett 8 európai futamot megtoldják még kettővel, már 10-nél járunk. Igény esetén Bahrein is vállalja, hogy egymást követő hétvégéken két futamot rendezzenek, Abu-Dzabi pedig ragaszkodik ahhoz, hogy egy futammal ők zárják a szezont. Ez összesen 13 futam még vészesetben is, ha se Ázsiában, se Amerikában nem mehet a Forma-1.

Az AMuS információi szerint kieshet a versenynaptárból Azerbajdzsán, a MotoGP-futamát már törlő Japán, és a városi futamot rendező Szingapúr is, ahol csak az eredeti, szeptember 20-i időpont jöhetne szóba. A vietnámi szervezők állítólag jelezték, hogy nem lelkesednek egy őszi futamért, ha már 2021 tavaszán, pár hónappal később ismét visszatér a mezőny, az amerikai járvány és beutazási helyzet pedig megjósolhatatlan, főleg, hogy Austinban egyelőre semmilyen versenyt vagy koncertet nem tartottak meg idén, és még az IndyCar naptárából is törölték a pályát. Ezért merült fel, hogy Szocsiban két futamot is rendeznének, amivel 15-re nőne a futamok száma – ez is kulcsfontosságú, mert ennyi futam megrendezése esetén már nem kell visszafizetni a tévétársaságoknak a közvetítési díjakból.