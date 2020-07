Egyértelmű nem – a Red Bull gyorsan rácsapta az ajtót Vettel visszatérésére

Egyre bizonytalanabb a Ferraritól a szezon végén távozó Sebastian Vettel jövője a Forma–1-ben, miután eldőlt, hogy a Renault inkább Fernando Alonsót hozza vissza az F1-be. Lehetőségként felmerült, hogy Vettel esetleg visszatérne korábbi sikerei helyszínére, ám a Red Bull gyorsan jelezte, hogy nem tartanak igényt a csapattal korábban négy világbajnoki címet nyerő német pilótára.

Miután Vettel maga arról beszélt, hogy érdekelné, ha a Red Bull megkeresné, a Stájer Nagydíj eslő szabadedzése alatt megkérdezték a Red Bull csapatfőnökét, Christian Hornert, ő lát-e esélyt a nagy visszatérésre.

Egyértelmű nem

– hangzott Horner válasza az edzés közvetítése alatt.

Eközben a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko ugyanezt mondta a Sky Italiának, vagyis a csapaton belül két elég fontos döntéshozó is ugyanúgy vélekedik: nem Vettel, hanem a most szerződés alatt álló Max Verstappen és Alex Albon jelentik a csapat jövőjét.

Horner azért hozzátette, hogy bár remek éveik voltak együtt Vettellel, elkötelezettek a mostani pilótáik mellett, és nem is számoltak úgy korábban, hogy 2020-ban leigazolhatóvá válna a pilóta. „Furcsa helyzet, hogy egy négyszeres világbajnoknak ne legyen biztos a folytatás az év ezen szakaszában, csak pár lehetőség van előtte, esetleg a Racing Pointhoz mehet, vagy akár ki is hagyhat egy évet, hogy átgondolja, hogyan is tovább” – mondta Horner.