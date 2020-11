Lewis Hamilton megszerezte hetedik világbajnoki címét

Egészen különleges időmérőt hozott a szombati nap, a hideg időjárás és az eső alaposan átírta az erőviszonyokat. A pole pozícióból a Racing Point kanadai versenyzője, Lance Stroll indulhatott, mellőle a Red Bull pilótája, Max Verstappen, a harmadik helyről pedig Stroll csapattársa, Sergio Pérez.

A két Mercedes egész szombaton küszködött a körülményekkel, amelyek vasárnapra sem javultak.

A rajt előtt nagyjából egy órával ismét leszakadt az ég Isztambul mellett, ami újabb káoszt vetített előre. Ráadásul már a bemelegítés sem ment zökkenőmentesen, Antonio Giovinazzi lekoccolta a gumifalat, George Russell pedig a bokszutca falához csapta oda a Williamset.

A rajtnál a második helyről rajtoló Verstappan iszonyatosan beragadt, a két Racing Point viszont szépen eljött, akárcsak Lewis Hamilton, aki feljött mögéjük a harmadik pozícióba. Legnagyobb világbajnoki riválisa, Valtteri Bottas kicsúszott az első kanyarban és visszaesett a 17. helyre.

Aztán Hamilton is elhagyta a pályát, így Sebastian Vettel, Verstappen és Alex Albon is elment mellette. Az élen Stroll jelentős előnyt épített ki Pérez előtt, akit tisztes távolból követett Vettel. A pálya elkezdett száradni, egyre többen váltottak átmeneti abroncsokra. A Red Bullok azonban sokáig kinnmaradtak esőgumikon, aminek köszönhetően rengeteg időt vesztettek.

Az intereken Hamilton volt a leggyorsabb, aki folyamatosan támadta Vettelt.

A kerékcserék után Stroll, Pérez, Verstappen, Vettel, Hamilton, Albon, Ricciardo, Sainz, Leclerc, Magnussen volt az első tíz sorrendje.

Giovinazzi kiesése után virtuális biztonsági autó "jött be" a pályára, ami rendesen összerázta a mezőnyt, az újraindítás után Albon meg is előzte Hamiltont, miután utóbbi elfékezte magát Vettel üldözésekor.

Verstappen is óriási csatát vívott Pérezzel, majd a 18. körben a hátsó egyenesben elvesztette a tapadását és többször is megforgott a pályán, emiatt jócskán visszaesett. Bottas is megpördült, nagyon szenvedett a finn, aki nem tudott a pontszerző helyek közelébe férkőzni.

Az élmezőnyben a két Racing Pointnak és Albonnak is elkezdtek fogyni a gumijai, ennek köszönhetően Vettel és Hamilton is rohamosan zárkózott rájuk. Aztán a német kerékcseréjét elrontotta a Ferrari, Albon pedig megpördült,

Hamilton ezzel már a képzeletbeli dobogón találta magát.

A száradó pálya és a DRS engedélyezése miatt egyre közelebb került egymáshoz az első hármas, majd Stroll kiállt friss interekért, Hamilton pedig elment Pérez mellett és 21 körrel a vége előtt átvette a vezetést.

Strollon az új gumik sem segítettek, sőt, inkább csak ártottak neki, sorrendben a két Ferrari, Albon és Sainz is lehagyta.

A 46. körben aztán Hamilton lekörözte Bottast, ami tökéletesen összefoglalta ezt a futamot és nagyjából az egész szezont is. A hetedik vb-címére pályázó brit pilóta magabiztos előnyt épített ki az élen Pérez előtt, akit Leclerc üldözött, a monacói azonban hibázott és rengeteg időt veszített. Verstappen és Kimi Räikkönen is össze-vissza csúszkált.

Hamilton is gumikopásra panaszkodott, de végül nem jött ki az utolsó körökben. Közben Stroll is szenvedett, a rosszul időzített kiállás miatt visszaesett a kilencedik helyre.

Az utolsó kört Hamilton tetemes előnnyel kezdte meg, amit meg is tartott a kockás zászlóig, így pályafutása 94. futamgyőzelmével együtt megszerezte hetedik világbajnoki címét és ezzel beérte Michael Schumachert az örökranglista élén.

Az utolsó kanyarokban hatalmas csata alakult ki a 2-3-4. helyeken, végül Pérez megtartotta a második pozíciót, a harmadikra Vettel ért be, megelőzve csapattársát, Charles Leclerc-t az utolsó kanyarokban. A négyszeres világbajnok németnek ez az idei első pódiuma.

Hamilton WINS the Turkish Grand Prix!



TOP TEN

Hamilton

Perez

Vettel

Leclerc

Sainz

Verstappen

Albon

Norris

Stroll

Ricciardo#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/08SLGo4s7f — Formula 1 (@F1) November 15, 2020

A futam legnagyobb vesztese (Bottas mellett) egyértelműen Lance Stroll, aki rendkívül sokáig vezetett, de egy rosszul időzített kerékcsere megfosztotta első F1-es győzelmétől.

A világbajnokság két hét múlva Bahreinben folytatódik.