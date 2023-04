A Formula–1-es Magyar Nagydíjnak otthont adó helyszín jövőjéről és perspektíváiról is beszéltek a szervezők a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága és a Hungaroring Sport Zrt. közös sajtótájékoztatóján, amelyet kedden a mogyoródi létesítményben rendeztek.

Az eseményen Wéber Gábor moderátor felvezetése után elsőként dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár kapott szót.

„A Hungaroring és a Magyar Nagydíj kiemelten fontos az országnak, túlmutat magán az autósporton. Rengeteg tárgyalás folyt a jövőjéről. A joggyakorlás átkerült a Nemzeti Sportügynökséghez, ezzel összhangban a kormány döntött arról, hogy a Hungaroring régóta húzódó fejlesztése megvalósulhat. Két okból fontos ez, egyrészt az 1986-os kezdeti állapot még mindig sok szempontból tükröződik, a Hungaroring felújításra szorul. A jelenleg érvényes szerződés 2026-ig szól az F1 jogtulajdonosával, amely feltételül szabta a 2027 és 2032 közötti hosszabbítás kapcsán a fejlesztéseket. A kormány arról döntött, hogy ezek megvalósuljanak. A háttérmunka megkezdődött” – mondta Schmidt Ádám.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette rengeteg olyan infrastrukturális terület van, amely már rég nem felel meg a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elvárásainak.

„Ez a pillanat mindannyiunk számára értékes és ünnepi. A személyes beszélgetésekkor mindig elmondtam, hogy lesz ebből valami, sokan már nem hittek benne, de most már mutathatunk olyat, amire van építési engedélyünk. A Hungaroringet 1985. október elsejétől, nyolc hónap alatt építették fel, a közműállapot és infrastruktúra nem felel meg az FIA mostani követelményeinek. Hogy csak pár példát mondjak, a négyszer tizenkét méteres mélygarázsok helyett hétszer huszonegy méteresek kellenének, de a főépület sem felel már meg a jelenlegi elvárásoknak. Amikor 2010. szeptember elsején átvettem az irányítást, teljesen máshogy nézett ki. Azóta öt miniszter alatt voltunk, most úgy érzem, remélhetőleg olyan működési formához érünk, ami az F1-gyel kompatibilisebb, gyorsabb döntéseket hozhat” – kezdte Gyulay Zsolt.

Kiemelte, olyan fejlesztéseket vezetnének be, amelyek az F1 megnövekedett igényeinek is megfelelnek. Hozzátette, nehéz körülmények között vették át a Hungaroring igazgatását, az akkori 300 milliós hiányhoz képest az elmúlt 12 évből 11-szer nyereséggel zártak, idén 1 milliárd fölöttivel.

„Az elmúlt tizenkét év sikertörténet a Hungaroring történetében. Az állam jobban odafigyelt ránk, jobban támogatott. Hogy viszonyítást mutassak, az 1986 és 2010 közötti időszakban negyvenegy nemzetközi eseményt rendeztek meg itt, a 2011 és 2022 közötti periódusban pedig már ötvenkilencet.”

A fejlesztéssel együtt új, modernebb működési forma is megvalósulhat, ami nagyon fontos a jövő szempontjából.

Elkezdődött az a fejlesztés, ami nélkülözhetetlen lesz a nagyobb változásokhoz. Közműfejlesztés lesz, a 3. és 5. kanyar alatt csőátvezetés, az 5. és 12. kanyarok között új vízvezeték. Összesen 6 kilométer hosszan lesz víz- és villanyvezeték-korszerűsítés, ami

40-50 évig ellátja az igényeket.

Áprilisig elkészülhetnek egyes munkálatok, a többi majd az idei nagydíj után kezdődik.

„Harmincnyolc éve megszakítás nélkül rendezünk versenyt, ami Monza után a második leghosszabb aktív széria, a három hivatalos teszthelyszín egyike vagyunk, idén is három csapat tesztel nálunk.”

Gyulay Zsolt hozzátette, a 2010-es évek közepén a nézőszámban volt ugyan egy hullámvölgy, az új F1-es jogtulajdonossal azonban meredek emelkedés indult, és januárra már elfogynak a jegyek – így vasárnap 100 ezren nézhetik a főfutamot.

„Ez már harmadik vagy negyedik szerződéshosszabbítás, de az indexálás 2010-ben még teljesen más volt. Próbáltunk spórolni, ahol lehet, és az eredeti konstrukciókhoz a mostanival 2027-ig 107 milliárdot spóroltunk meg. Mivel az amerikai tulajdonosváltás óta ugrásszerű fejlődés indult meg, azzal, hogy már tavaly elkezdődtek az új tárgyalások, jóval kedvezőbb helyzetben vagyunk, mint ha most kezdtük volna, mert egy év alatt is alaposan megnőttek a költségek.”

A 2032-es hosszabbításhoz egy ötéves opciós jog is érkezik, előbbivel Európában a legtovább a Magyar Nagydíj jövője lehet biztos, utóbbival világszinten is a legjobban állna a Hungaroring.

A szerződés nagyjából már végleges formában van, de pár részletet illetően tisztáznivaló akad még a következő hetekben. Gyulay Zsolt reményei szerint hamarosan az aláírás is megtörténik.

A vonalvezetés nem változik, lesz egy műveleti operatív központ, ahol egy 100 ezres rendezvényt le lehet bonyolítani. A paddock és a lelátó, garázsok mérete, mélysége is változik. Lesznek alagutak, a gyalogoshíd eltűnik, a kommentátorfülke is korszerűsítve lesz.

A 10 ezres fedett lelátót megújítják, az a cél, hogy kombinált pálya legyen, amelyen akár motorversenyt is lehet rendezni, mint Silverstone-ban vagy az ausztriai ringen.

„A mienk a legkisebb depó, ami létezik, ezt hosszabbítani és szélesíteni is kell. A hátsó rész szálkás parkolója helyett mélygarázs lesz. A nézőtér ötvenhatezres faszerkezete elavult, ezt is korszerűsíteni kell. A mienk a legolcsóbb jegy F1-es viszonylatban, itt nem közeledünk a Las Vegas-i, 1600 dolláros átlagos jegyárhoz, bár a korszerűsítéssel itt is emelkedést hozhat.”

A fejlesztés három fázisban valósul meg, a folyamatosságot meg kell tartani, hogy ne maradjon ki futam. Így olyan kivitelező kell, amely garantálja, hogy az adott évi F1-es versenyt meg lehessen tartani.

Schmidt Ádám az ütemezéssel kapcsolatban hozzátette:

A mostani elképzelés szerint májusban feltételes közbeszerzés indul, remények szerint az év végére meglesz az eredményhirdetés. 2024 januárjában hatályba lépne a szerződés, ezt követné az előkészületi munka. A 2024-es verseny a mostani állapotok szerint menne, majd ezt követően 2024 őszén indulna az érdemi fejlesztés, kivitelezés. A 2025-ös futamot úgy rendeznénk meg, hogy már zajlik a korszerűsítés, a 2026-os futamra pedig már az új F1-es szabályrendszerben új Hungaroringen mehetne a verseny.

Az államtitkár újságírói kérdésre elmondta, a mostani felhatalmazás arra szól, hogy megvizsgálják, átalakítható-e úgy a pálya, hogy MotoGP-re is alkalmas legyen.

Az F1-en és MotoGP-n kívül kevés az olyan verseny, amelyen jegyárat lehet realizálni, a 2023–2026 közötti időszak a lázas építkezésről szól, mert nem lehet késni és hibázni, új sorozatok legfeljebb ezt követően léphetnének életbe.

A költségekkel kapcsolatban azt válaszolta Schmidt Ádám, hogy a beruházásnak nincsen felső anyagi korlátja, a hajdúnánási motorpálya helyzetével pedig addig nem érdemes foglalkozni, amíg ki nem derül, hogy a Hungaroring alkalmas-e motorverseny megrendezésére.

(Borítókép: Borbély László / Index)