Amint arról beszámoltunk, a Magyar Nagydíj időmérőjén végletekig szoros csatában mindössze három ezredmásodperccel, de legyőzte a nagy esélyes Max Verstappent a Mercedesben ülő Lewis Hamilton. A Formula–1 hétszeres világbajnoka ezzel a 2023-as szezonban először indulhat az első rajtkockából.

Hamilton: 2007 óta hiszek a győzelemben!

„De furcsán érzem magam, szinte már elfelejtettem, milyen középen ülni...” – kezdte viccesen értékelését a 38 éves klasszis, aki legutóbb még 2021-ben Dzsiddában, a Szaúdi Nagydíjon nyerte meg az időmérőt. „Hihetetlen érzés újra az első helyen lenni, mindig is bíztam benne, hogy újra eljön majd ez a nap, csak abban nem voltam biztos, hogy mikor. De a csapat fantasztikus munkát végzett, már a harmadik szabadedzésen is érezhető volt, hogy eltaláltuk a beállításokat, az időmérőn, főleg a Q3-ban pedig tényleg minden tökéletesen működött” – fogalmazott a kvalifikáció utáni sajtótájékoztatón Hamilton, aki pályafutása 104. rajtelsőségét szerezte meg szombaton.

A hétszeres világbajnok elárulta, bár a pénteki napon csak „szenvedtek” a pályán, a szimulációknak és az elemzéseknek köszönhetően megérte „gyötrődniük”.

Ez a részsiker sokkal több egy szimpla pole pozíciónál. Kőkemény volt az elmúlt másfél évünk, de az időmérőn elért mostani győzelmünk azt bizonyítja, hogy jó úton járunk, kellő erőt kell adnia a folytatásra. Úgy ünnepeltem, mire kiszálltam az autóból, elment a hangom.

Habár a brit pilóta versenykörülmények között még mindig a Red Bullt és riválisát, Max Verstappent tartja a leggyorsabbnak, úgy érzi, egyre csökken a szakadék az istállók között, ez pedig még izgalmakat tartogathat a szezon második felére. Arra a felvetésre, hogy ennek ellenére bízik-e a győzelemben, meglehetősen egyszerű, de annál lényegre törőbb választ adott:

„2007 ÓTA MINDEN EGYES FUTAMON SEMMI MÁSBAN NEM BÍZOM!”

A Mercedes öröme ugyanakkor nem lehet felhőtlen, mert a rutinos brit csapattársa, George Russell mindössze a 18. rajtkockából indulhat majd holnap.

Verstappen: Egyelőre csalódás a magyarországi csomagunk

A világbajnoki címvédő holland nem futott hibátlan kvalifikációt, és a második etapban az egyik mért körét törölték is, mert lecsúszott az ötös kanyar ívéről, majd négy kerékkel elhagyta a pályát. A harmadik szakaszban pedig újabb problémába ütközött... „Az egész hétvégén problémásnak érzem az autó egyensúlyát, és bár a Q3-ban volt egy erős harmadik szektorom, amivel az élre ugrottam, tovább nem tudtam javulni, Lewis pedig az utolsó utáni pillanatban elém került.”

Mindig a tökéletességre törekszem, vagy ahhoz nagyon közeli teljesítményre, így nyilván csalódott vagyok, mert szerettem volna az élről rajtolni. Főleg, mert a riválisokkal nagyon közel vagyunk egymáshoz, a Hungaroring pedig technikás pálya, ahol nagy koncentráció és tökéletes manőver kell az előzésekhez. Az eddigi teljesítményünkhöz mérve kissé csalódás az a fejlesztési csomag, amellyel Magyarországra érkeztünk, ennek ellenére bizakodó vagyok, mert így is versenyképesek vagyunk, és a győzelemért szállunk harcba a holnapi futamon.

Norris, a frusztráltan boldog versenyző

A McLaren pilótája a közepes keverékeken megnyerte a Q2-t, és bár nagyon közel volt pályafutása második pole pozíciójához, végül meg kellett elégednie a harmadik hellyel. „Egyrészt boldog vagyok, hiszen a második sor eleje önmagában jó teljesítmény, másrészt viszont frusztrált is, mert Lewishoz és Maxhez is nagyon közel voltam” – utalt arra a 23 éves versenyző, hogy csupán 85 századmásodperccel maradt el Hamilton győztes idejétől.

Sokan azt mondták, hogy a technikás kanyarjai miatt lassabb magyar pálya nem fekszik majd nekünk, ehhez képest még én is meglepődtem, itt is mennyire gyorsak vagyunk, de szeretem az effajta meglepetéseket. Sajnos Lewis a Mercedesével általában remekül rajtol, talán a legjobban a mezőnyben, így nehéz lesz »ráesni« az első kanyarban, de hátha Max beragad, és akkor az ideális ívről lehet esélyem megelőzni őt

– mondta nevetve Norris, némileg előretekintve a holnapi futamra.

A három leggyorsabb pilótának az új időmérő-formátummal kapcsolatban vegyes érzései voltak: abban mindannyian egyetértettek, hogy a fenntarthatóság jegyében jó dolog, hogy kevesebb garnitúrát „pazarolnak” el egy hétvégén – emiatt viszont spórolni kell az abroncsokkal, ami pedig gyakorlatilag értelmetlenné teszi a pénteki szabadedzéseket.

„Itt voltak tegnap a főlelátón több tízezren, és nem hiszem, hogy azért fizettek komoly pénzeket, hogy az élmezőny csak néhány kört tegyen meg, és a bokszutcában üljön az autójában. Én, mondjuk, a Q3-ban és a Q2-ben is szívesen használnék lágy keverékeket, nekem az eddigi, hagyományos időmérős formával semmi problémám nem volt, de ez csak az én véleményem, alkalmazkodnunk kell ahhoz, amit az FIA előír” – mondta a rá jellemző őszinteséggel Verstappen, Hamilton és Norris kósza mosolyának kíséretében.

Ricciardónak fekszik az ismerkedős fázis

Kellemes meglepetést okozott rajongóinak és saját magának is Csou Kuan-jü, aki a harmadik sorból rajtolhat majd a 38. Magyar Nagydíjon. A kínai versenyző ráadásul a Q1-ben kemény keveréken a legjobb időt autózta.

Jól éreztem magamat az autóban, még akkor is kényelmes érzésem volt, amikor abszolúte a határon kellett mennem, ez pedig különösen jó élmény. Hozzá kell tennünk azt is, ez a pálya sokkal jobban fekszik a csomagunknak, mint Silverstone, ott sok volt a tempós, nyújtott kanyar, ez egy sokkal nagyobb leszorítóerőt igénylő, technikásabb pálya, ami valahogy jobban fekszik a mostani fejlesztésű autónknak.

A kínai versenyző arról is beszélt, milyen céljai lehetnek a versenyen.

„A gumikezelés szempontjából biztató lehet, hogy jók voltunk a kemény keveréken, de nagyon más egy jó kört menni és aztán megfelelően beosztani az abroncsokat a verseny egészén. A Red Bull egész idényben más dimenzió, és kérdés, mit tud majd holnap a körülöttünk lévő autók közül a Mercedes és a McLaren. Bízom abban, hogy a többiekkel jó csatákban lehet részünk, még akkor is, ha nem szabad túlzásba vinnünk és túlerőltetnünk a dolgot. A cél ugyanis az, hogy a középmezőnyben minél előrébb végezzünk, és minél több pontot vigyünk haza” – tette hozzá az Alfa Romeo fiatalja, aki két hellyel (igaz, alig több mint hat századmásodperccel) megelőzte rutinos csapattársát, Valteri Bottast is.

Sergio Pérez ezúttal sem zárt túl jó időmérőt, igaz, most legalább bejutott a harmadik etapba. A kilencedik hellyel kapcsolatban úgy fogalmazott, érzi magában és az autóban is a kellő erőt ahhoz, hogy innen is harcba szálljon a dobogós helyekért.

„Néha egy-két tizeden múlik, hogy egészen más irányt vegyenek a dolgok, de ez is a játék része – fogalmazott a Hungaroring interjúfolyosóján a mexikói, arra utalva, a negyedik helyen záró Oscar Piastritól kevesebb mint másfél tized választotta el, azzal könnyen végezhetett volna jóval előkelőbb helyen is. – Bíztam abban, hogy még erősebb lehetek, de jó érzés volt végre eljutni a Q3-ig, remélem, végre végleg a hátam mögött hagyhatom a Monacóban kezdődött rossz sorozatot. Lehetnék előrébb is, de megvan az autóban a kellő tempó ahhoz, hogy innen is a dobogóért küzdjek majd, és masszív pontokat szerezzünk a csapattal” – jelentette ki Pérez.

Ugyan nem jutott be a legjobb tíz közé, így is az időmérő egyik legnagyobb ovációjában részesült Daniel Ricciardo, aki visszatérő nagydíján a 13. helyről rajtolhat majd – ami pedig ennél is fontosabb, az az, hogy rögvest legyőzte csapattársát, Cunoda Jukit.

„Bizonyos szempontból a 13. hely irreleváns, az volt a fontos, hogy magamat le tudjam győzni, és minél jobb érzésekkel szálljak ki az autóból, ez pedig megvan. Valamilyen szinten ez az időmérő is az alkalmazkodásról szólt még számomra, rengeteget tanulok az autóról. Más érzés itt vezetni, mint egy hete tesztkörülmények között a Red Bullt volt. Hogy versenyben lehetünk-e a pontszerző helyekért? Nagyon jó lenne, de korai lenne ilyesmit kijelenteni. A leghosszabb etapom eddig talán nyolc kör volt a kocsival, a futam szintén a tanulásról fog szólni nagyrészt. Arról, hogyan tudom kihozni a legtöbbet a gumikból, hogyan menedzseljem az üzemanyagot. Mindenesetre körről körre egyre magabiztosabbnak érzem magamat a hétvégén, ez pedig jó alap ahhoz, hogy élvezetes versenyem legyen” – értékelt a nyolcszoros futamgyőztes.

A Ferrarit meglepte a McLaren ereje

Carlos Sainz meglepő Q2-es búcsúja miatt egyedüli ferrarisként jutott a legjobb tíz közé Charles Leclerc, aki úgy érzi, egyetlen kanyaron és csupán öt centin múlt, hogy jóval erősebb kvalifikációt zárjon.

Az utolsó szektor kivételével kihoztam a maximumot az autóból, ott némi tapadáshiánnyal küzdöttem a túlmelegedő gumik miatt, a célegyenes ráfordító pedig alig több mint öt centivel, de szélesre sikeredett, ami a végelszámolásnál egy-két helyet is jelenthetett.

A Ferrari versenyzője elárulta, a Red Bull, de még a Mercedes tempója sem érte váratlanul, a McLaren jó szereplésére azonban egyáltalán nem számított a hétvége előtt.

„Őszintén megvallva nagyon megleptek. Silverstone után azt gondoltuk, a gyors kanyarokban léptek nagyot előre, ehhez képest itt, teljesen más karakterisztikájú pályán is nagyon erősen szerepelnek. Dolgoznunk kell, hogy képesek legyünk hasonló fejlődési ívet bemutatni, mint ők. Ma küzdöttünk az autó teljesítményével, ám ezzel együtt bizakodom, mert jó gumikezeléssel erős futamunk lehet, csatában a dobogóért” – nyilatkozta a monacói pilóta, aki a 6. helyről startolhat majd.

A 38. Formula–1-es Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik majd. Az Index stábja az egész versenyhétvégén a helyszínről jelentkezik exkluzív tartalmakkal.

A teljes rajtsorrend

1. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes), Max Verstappen (holland, Red Bull)

2. sor:

Lando Norris (brit, McLaren), Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

3. sor:

Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo), Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

4. sor:

Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo), Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

5. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull), Nico Hülkenberg (német, Haas)

6. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari), Esteban Ocon (francia, Alpine)

7. sor:

Daniel Ricciardo (ausztrál, Alpha Tauri), Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

8. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine), Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

9. sor:

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri), George Russell (brit, Mercedes)

10. sor:

Kevin Magnussen (dán, Haas), Logan Sargeant (kanadai, Williams)

(Borítókép: Lewis Hamilton. Fotó: Kaszás Tamás / Index)