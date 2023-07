Szombaton 16.00 órától rendezték a 38. Magyar Nagydíj időmérő edzését. Az új időmérős szabályok miatt a szokottnál is jobban kellett taktikáznia a csapatoknak és vigyázni a gumikra – végül ez a Mercedesnek és LEwis Hamiltonnak sikerült a legjobban, a brit indulhat az első rajtkockából a vasárnapi futamon.

A három szabadedzésből az újonnan a Hungaroringen bevezetett gumihasználati szabályok miatt messzemenő következtetéseket nehéz lett volna levonni. Az FIA döntése értelmében ugyanis az eddigi 13 helyett két garnitúrával kevesebbet, vagyis csak 11-et használhatnak a versenyzők, míg a Q1-ben kötelezően a kemény, a Q2-ben a közepes, a Q3-ban pedig a lágy keverékeket kellett feltenniük.

A tények kedvéért az első gyakorláson George Russell, a másodikon Charles Leclerc, a harmadikon pedig Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, a csapatok azonban inkább a versenyszimulációkra és a beállítások tesztelésére használták a szabadedzéseket.

Q1

A kemény keverékeket a versenyhétvégén spórolás miatt volt olyan istálló, amely ki sem próbálta a magyar aszfaltcsíkon. Valtteri Bottas nem tartozott közéjük, az Alfa Romeón pedig a jelek szerint tökéletesen működtek az abroncsok, nagy meglepetésre ugyanis a finn 1:18.775-ös idejénél az élmenők sem tudtak jobbat.

Az utolsó tíz percre már kellő gumitörmelék került a pályára, így egyre jobb volt a tapadás, Max Verstappen át is vette a vezetést Bottastól, miközben a középmezőnyben a Daniel Ricciardo is ment egy biztató időt. A két Ferrari is bejött az első ötbe, a Mercedesek viszont az utolsó körök előtt kieső helyen tanyáztak.

Hamilton végül bejött hetediknek, a forgalomba kerülő Russell viszont ráfázott a mogyoródi forróságban, hogy az utolsó utáni pillanatban próbált bejutni a legjobb 15 közé, így a tavalyi pole pozíció után már a Q3-ban búcsúzni kényszerült.

Rajta kívül a két Williams, Sargent és Albon, valamint Cunoda és Magnussen esett ki a Q3-ban, amelyet nagy meglepetésre végül csak egy Alfa Romeo, ám nem Bottas, hanem Csou nyert meg, 1:18.143-mal.

#F1 🇭🇺 #HungarianGP ⏱️ #Q1 🏁



Fin del primer corte y con sorpresas! #Zhou el mas rapido!



Albon Tsunoda Russell Magnussen y Sargeant Out ! ❌ pic.twitter.com/45VnPQxVMj — 🏁 Vivo F1 (@vivof1) July 22, 2023

Q2

Jöhettek a közepes keverékű gumik, amelyeken egyből jelentősen jobb időket produkáltak a még versenyben lévő pilóták. A két Red Bull ugrott az élre Verstappen-Pérez sorrendben, ám az utóbbi versenyeken magára találó McLaren nagyot villantott és Norris, valamint Piastri is az oszták istálló elé került.

Pályaelhagyás miatt közben a holland címvédő leggyorsabb körét elvették és így járt az Aston Martinos Lance Stroll is. Verstappen azonban nem akart Russell sorsára jutni, így még a hajrában várható tűzijáték előtt kihajtott a pályára és bár Norrist végül nem tudta megelőzni, senkitől sem zavartatva így is felugrott a második helyre. Amelyet nem sokkal később Hamilton elvett tőle – ennek azonban aligha tulajdonított komoly jelentőséget, annak talán már annál inkább, hogy csapattársa, Sergio Pérez öt futam után végre bejutott a Q3-ba, méghozzá nyolcaddiként.

Nagy meglepetésre a két Alfa Romeo is, Bottas a negyedik, Csou a kilencedik lett, Carlos Sainz viszont kiesett a Ferrarival. Ahogyan Ocon, Stroll, Gasly és Ricciardo is, aki visszatérését követően a 13. pozíciót szerezte meg – elsőre ez abszolút vállalható teljesítmény volt az ausztráltól.

Q3

Az utolsó bő tíz percre végre jöhettek a szombati időjárási körülményekre és a 43 fokos aszfaltra leginkább alkalmas lágy abroncsok. Pérez kezdte a mért köröket, Norris pedig a hétvégén elsőként ment be 1:17 alá, Verstappen azonban egy bődületes harmadik szektorral 1:16.612-vel állt az élre. Hamilton ott volt a holland nyomában, bő egy tizeddel utána jött be a második helyre a Mercedesszel, míg a harmadik Norrist Alonso és Pérez követte.

Az utolsó gyors körben hárman, Verstappen, Norris és Hamiltonnak volt reális esélye a pole pozícióra. A holland nem tudott javítani, Norris viszont igen így feljött a második helyre. A tyúkokat azonban este számolják:

az időmérő utolsó mért körét teljesítő Hamilton előhúzott valamit a régiből és 1:16.609-cel, három ezreddel megelőzte Verstappent és megszerezte az első rajtkockát!

A hétszeres világbajnok karrierje során 104. alkalommal rajtolhat az élről, negyedik helyre a másik McLarennel Oscar Piastri, az ötödikre pedig a kvalifikáción nagyszerűen teljesítő Csou került oda.

(Borítókép: Lewis Hamilton a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzésén a mogyoródi Hungaroringen 2023. július 22-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)