Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Formula–1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén, ám a tréning legnagyobb meglepetését egyértelműen Nico Hülkenberg okozta, aki friss lágy gumikon két századmásodpercre meg tudta közelíteni a második-harmadik helyet elcsípő Red Bullokat. A Mercedes mellett a McLaren tempója is ígéretes, míg a középmezőnyben a két Ferrari és a két Aston Martin tűnik hasonlóan erősnek.

A két testvércsapat, a Red Bull és az AlphaTauri összeépített, gigászi motorhome-jából szinte egyszerre lépett ki a kétszeres világbajnok Max Verstappen, valamint a hétvége nagy visszatérője, Daniel Ricciardo. Nem feltétlenül neveznénk egyértelmű jelnek a jövőt illetően, mindenesetre beszédes részlet volt a harmadik szabadedzés kezdete előtt, hogy a Red Bull mexikói pilótája, Sergio Pérez jó néhány perccel korábban megindult a bokszutca irányába.

Az első edzésen elkövetett hibája, no meg az utóbbi öt futamon mutatott pocsék időmérős formája – egyszer sem jutott a legjobb tíz közé – után nem csoda, ha nagyobb nyomást érez magán, mint a Red Bull-csapatok bármely másik versenyzője. Elvégre ahogyan Baumgartner Zsolt, hazánk eddigi egyetlen F1-es indulója fogalmazott, egyre forróbb a talaj a közép-amerikai talpa alatt...

Az első szabadedzés a csapatok szempontjából csaknem értékelhetetlen volt a Hungaroringen, hiszen Pérez balesete után esős körülmények között körözhettek csak. Végül a Mercedes versenyzője, a tavaly meglepetésre első rajtkockát szerző George Russell zárt az élen a McLaren ausztrálja, Oscar Piastri előtt.

A péntek délutáni tréning már jobban hasonlított a szokásosra, igaz, az új időmérős szabály, mely szerint kötelező keverékeket kell használni a különböző etapokban, valamint az ezen a hétvégén rendelkezésre álló, tizenhárom helyett mindössze tizenegy szett abroncs miatt inkább a futamszimulációkról szólt. A Ferrariban ülő Charles Leclerc elsőségét alaposan árnyalja, hogy a két Red Bull a legjobb tíz közé sem került be, és ezt aligha az autókban rejlő potenciál teljes kiaknázásával érte el a Pérez–Verstappen-páros.

Nem kellett sok idő ahhoz, hogy ezt a feltételezést igazolják is az osztrák csapat versenyzői: az első mért körök után a két Red Bull állt a mezőny élére Verstappen, Pérez sorrendben, még úgy is, hogy utóbbi többször is a gumiabroncsokra panaszkodott a csapatrádión.

A Silverstone-ban kifejezetten erős hétvégét teljesítő, pénteken Mogyoródon is jól kezdő McLarennél jó darabig kivártak, a papayaszín autók jelentkeztek mért körrel legutolsóként a mezőnyben, ám rögvest a harmadik-negyedik helyen nyitottak Lando Norris, Piastri sorrendben.

Szűk húsz perc volt hátra a tréningből, amikor Fernando Alonso friss gumikon az élre ugrott, 1:18.350-es köridejével 128 ezredmásodpercet verve az addigi éllovas Verstappenre. Ahogy közeledett a hajrá, úgy került elő egyre több versenyzőnél friss lágy gumi, az idők pedig ennek megfelelően egyre csak javultak. Előbb Norris, majd Lewis Hamilton állt az élre, utóbbi 1.17.811-gyel elsőként ment be 1 perc 18 másodperc alá a mezőnyből.

A Red Bullok is kijöttek a garázsból, gyorsan felzárkózva Hamilton mögé a tabellán – ezúttal Pérez ráadásul minimális különbséggel, mindössze tizenhárom ezreddel maradt el holland csapattársa mögött. Őket Norris (ő ráadásul közepes keverékkel), Russell és Alonso követte. A mezőny kompaktságát jól mutatta, hogy a vége előtt bő öt perccel az elsőtől a tizenkettedik helyen álló Pierre Gaslyig kevesebb mint egy másodperc választotta el a versenyzőket.

A két AlphaTauri és némi meglepetésre a két Ferrari teljesen eltérő edzésprogramot választott a többi istállóétól, és az utolsó próbálkozást leszámítva elő sem vették a piros oldalfalú, azaz lágy keverékű gumiszetteket. Ennek megfelelően a mezőny végén is sorakoztak Cunoda Juki, Ricciardo, Carlos Sainz és Leclerc sorrendben.

A Ferrarik végül a leintés előtt a hetedik és a nyolcadik helyre jöttek fel, míg Ricciardo a hétvégén először legyőzte csapattársát, az AlphaTauri idei konstrukcióját azért jóval jobban ismerő Cunodát.

A közvetlen élmezőnyben nem történt változás, leszámítva, hogy a héten mozikba került Barbie-filmből inspirálódó Nico Hülkenberg fel tudott ugrani a negyedik helyre a Haasszal.

Az utolsó pillanatokban még a rajtpróbát végző Ricciardo és az utolsó mért köre után a célegyenes végén épp csak guruló Csou Kuan-jü ütköztek kis híján össze, de az ausztrál még időben félre tudta húzni az autója elejét, mintsem felöklelte volna a figyelmetlen kínait.

Az első után a harmadik szabadedzés leggyorsabb autója is egy Mercedes lett tehát, ezzel a német istálló kifejezetten jó formát mutat a Hungaroringen. A kérdés az, amikor a legfontosabb lesz, vagyis a ma délutáni időmérőn szintén gyorsabbak tudnak-e lenni egy körön Verstappenéknél...

A 38. Formula–1-es Magyar Nagydíj időmérője 16 órakor, a futam vasárnap 15 órakor kezdődik majd. Az Index stábja az egész versenyhétvégén a helyszínről jelentkezik exkluzív tartalmakkal.

(Borítókép: Lewis Hamilton 2023. július 22-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)