Parádés Olasz Nagydíj, Verstappen olyat tett, amire F1-pilóta még sosem volt képes!

Ferrari-fölény volt – egy körön

A Ferrari a hazai futamán igyekezett a szurkolótábora kedvében járni, és az autó egykörös tempója nem is festett rosszul, hiszen a második és a harmadik szabadedzést is Carlos Sainz húzta be, de az igazán nagy dobás az időmérő végére jött, amikor a spanyol az utolsó pillanatokban a pole pozíciót is behúzta.

Ám az, hogy az edzéseken mutatott mesterhármas mire elég versenykörülmények között a gumikkal rendre pocsékul bánó Ferrarinál, minimum kérdéses volt...

Az viszont senkinél sem, hogy bekockáztatja-e valaki a lágy gumit, a mezőnyből senki sem voksolt erre, a többség a közepeseken indult, Lewis Hamilton viszont például a keményre szavazott.

Csúsztatott rajtot hozott a futam, majd jöttek sorra a Red Bull-támadások

Cunoda Juki a 11. helyről rajtolhatott volna el az Olasz Nagydíjon, de a felvezetőkörében megadta magát az AlphaTauri, így jöhetett a második melegítő mintegy 5800 méter, aztán a következő is, a teljesen új startprocedúrával, és egészen 15.20-ig kellett várni arra, hogy megint nekiindulhassanak a pilóták.

A rajtot jól kapta el Sainz, így gond nélkül meg tudta tartani a vezető helyét, a legnagyobb csata Charles Leclerc és George Russell között volt a harmadik helyért, a Ferrari pilótája meg tudta tartani a pozícióját.

Meglépni az élen nem tudott a spanyol, és a DRS segítségével Verstappen rendre megérkezett, ugyanakkor Sainz még a határokon belül kivédekezte a támadásokat.

Ezen manőverek miatt Leclerc gond nélkül tudott DRS-távolságban maradni a Red Bull hollandjával szemben, miközben Russell óriási csatát vívott Sergio Pérezzel, hogy megtartsa a negyedik pozíciót.

A 10. körben Sainz, Verstappen, Leclerc, Russell, Pérez, Albon, Piastri, Norris, Hamilton és Alonso volt a pontszerzők sorrendje, majd Pierre Gasly révén megindultak a kerékcserék is.

10 , Galéria: F1 Olasz Nagydíj 2023 (Fotó: Claudia Greco / Reuters)

A 14. kör elején Pérez és Russell is lement a pályáról, és hiába jött ki jobban ebből a mexikói, vissza kellett adnia a helyét, ezzel együtt a duó maradt le az éllovas trióról, ahonnan Leclerc kezdett leszakadni.

És akkor megjött Verstappen – és el is ment

A spanyol első hibáját kihasználva a holland a 15. körben bejött mellé, és a kanyarhoz érve az ideális íven be is fordult Sainz elé, aki megkapta ferraris csapattársát is maga mögé, egy körrel később pedig Pérez is elment már végre Russell mellett, így mindkét Red Bull-pilóta ünnepelhetett.

A hazai szurkolók bánatára Sainz nemhogy az első helyet nem tudta támadni, már Leclerc-t is feltartotta, így a 20. körben ki kellett vinni kerékcserére – ment vele együtt Russell is, a 9-10. helyre érkezett vissza a páros, erre pedig reagálni kellett Verstappennel és Leclerc-rel is, de centikkel a spanyol került előrébb a pályán.

Az élre kúszó Pérezt is hozni kellett a következő körben a két Ferrari mellé, a gyorsítás miatt pedig mögé ért vissza, de bőven lőtávba, miközben a két McLaren vezetett, és a keményeken rajtoló Hamilton állt a harmadik helyen.

10 , Galéria: F1 Olasz Nagydíj 2023 (Fotó: Christian Bruna / Pool / Reuters)

Ezekben a percekben vezette a futamot Oscar Piastri, és az ő kerékcseréje után Hamilton is, de a táv felénél már újra Verstappen volt az élen, miközben a két McLaren még egy kicsit össze is koccant egymással.

A második helyért kezdődött a csata, Pérez pedig megindult

A mezőnyből utolsóként a hétszeres világbajnok is kiment a kerékcserére, a 28. körben így ismét egy Sainz, Leclerc, Pérez vonat csatázott a második helyért, Russell egyrészt leszakadt, másrészt öt másodperces büntetést is kapott közben kanyarlevágásért és ezzel együtt előnyszerzés miatt.

Az első ötöst így is tisztes távból követte az Albon, Norris, Piastri trió, Hamilton pedig ugyan Alonso mögé jött vissza, az új közepes abroncsokon visszavette egyből a kilencedik helyet, kétszeres világbajnok riválisa zárta ekkor a pontszerzők sorrendjét.

Pérez egyre veszélyesebb támadásokat indított Leclerc-rel szemben, és kisvártatva fel is jött a harmadik helyre, a ferraris „szerencséjére” nem szakadt le, így a DRS-sel tudta tartani riválisa tempóját, és segítette ezzel kicsit levegőhöz jutni Sainzot. Akinek erre nem volt szüksége, az természetesen megint Verstappen volt, aki már több mint nyolc másodperccel vezetett az üldözők előtt.

A 38. körben Norris ment be agresszívan a hatodik helyen haladó Albon mellé, de nem tudott időben befordulni, így vissza kellett adnia a helyét, Hamilton pedig egyre közelebb ért a hármas bolyhoz.

10 , Galéria: F1 Olasz Nagydíj 2023 (Fotó: Christian Bruna / Pool / Reuters)

Nem sokkal később már be is ment Piastri mellé, aki ütközött a Mercedes brit pilótájával, és még orrkúpcserére is mehetett ezt követően – bár ez most nem az ausztrál hibája volt, jött is az öt másodperc Hamiltonnak is.

A második helyért közben óriási csata zajlott, Sainz már a sportszerűség határán védekezett Pérezzel szemben, Hamilton pedig előrefelé menekült, Norrist előzte meg a hetedik helyért, és ment tovább Albon felé.

A 46. körben jött el a pont, amikor már semmilyen módon nem lehetett tartani Pérezt, összejött hát a Ferrari-szurkolók rémálmában látott Red Bull 1–2.

Hogy Sainz napja még rosszabb legyen, Leclerc is elment mellette az egyenesben, aztán visszatámadt, és kis híján a két Ferrari is összeütközött.

Hamilton elment Albon mellett is, sebességelőnyéből pedig könnyedén kiautózta az öt másodperces differenciát, az utolsó körre már csak az volt kérdés, hogy melyik vörös autó pilótája állhat a dobogó harmadik fokára.

Leclerc és Sainz óriási csatájából végül 184 ezreddel a spanyol került ki jobban, Albon lett a hetedik, Norris, Alonso és Bottas volt a további pontszerzők sorrendje.

Max Verstappen ezzel sorozatban a tizedik futamon diadalmaskodott, így új rekordot állított fel a Formula–1-ben, Sebastian Vettel korábbi csúcsát (9) a második helyre taszítva.

A Red Bull hollandja az összetettben már 145 ponttal vezet, és rohamléptekkel közeledik sorozatban harmadik világbajnoki címe felé.

A folytatás két hét múlva Szingapúrban. Tartsanak velünk akkor is!

FORMULA–1, 2023

OLASZ NAGYDÍJ

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:13:41.143 óra

2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 6.064 másodperc hátrány

3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 11.193 mp h.

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 11.377 mp h.

5. George Russell (brit, Mercedes) 23.028 mp h.

6. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 42.679 mp h.

7. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 45.106 mp h.

8. Lando Norris (brit, McLaren) 45.449 mp h.

9. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 46.294 mp h.

10. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 1:04.056 perc h.

leggyorsabb kör: 1:25.072 perc (43. kör, Piastri)

pole pozíció: Sainz

A vb-pontversenyek állása 14 futam után (még 8 van hátra):

versenyzők:

1. Verstappen 364 pont

2. Pérez 219

3. Alonso 170

4. Hamilton 164

5. Sainz 117

6. Leclerc 111

7. Russell 109

8. Norris 79

9. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 47

10. Pierre Gasly (francia, Alpine) 37

11. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 36

12. Esteban Ocon (francia, Alpine) 36

13. Albon 21

14. Nico Hülkenberg (német, Haas) 9

15. Bottas 6

16. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 4

17. Cunoda Juki (japán, AlphaTauri) 3

18. Kevin Magnussen (dán, Haas) 2

csapatok:

1. Red Bull 583 pont

2. Mercedes 273

3. Ferrari 228

4. Aston Martin 217

5. McLaren 115

6. Alpine 73

7. Williams 21

8. Haas 11

9. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3

(Borítókép: Max Verstappen. Fotó: Claudia Greco / Reuters)