Verstappen visszatalált a győztes útra: holland erődemonstráció Szuzukában

A címvédő, az idei pontversenyben is éllovas Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Formula–1-es Japán Nagydíjat vasárnap. A dobogó második és harmadik fokára a McLaren két pilótája léphet, a brit Lando Norris, valamint az ausztrál Oscar Piastri, utóbbi szezonújoncként először végzett az első háromban.

A verseny élő tudósítását itt olvashatja!

A Japán Nagydíjon Michael Shcumacher a csúcstartó hat sikerével – az elsőt 1995-ben, az utolsót 2004-ben szerezte. A német klasszist a sorban a hozzá hasonlóan hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton, illetve honfitársa, a négyszeres vb-győztes, a száguldó cirkusztól tavaly elköszönt Sebastian Vettel követi – öt, illetve négy elsőséggel.

Hazai versenyzőként egynél többször, esetükben kétszer két japán pilótának – Sunako Josikazu, Kuroszawa Motoharu – sikerült nyerni, de ezek közül a legutóbbi diadal is ötven éve született, illetve egyáltalán nem mellékesen a futam akkor még nem volt az F1-es sorozat része. Az elsőt ugyanis csak 1976-ban rendezték, de az 1963-ban a Honda tesztpályájának épített szuzukai helyszínnel 1987-ben, tízéves szünet után tért vissza a Japán Nagydíj, amely azóta is állandó helyszín. Leszámítva kétszer két idényt: egy rövid vendégséget Fujiban (2007, 2008), illetve a koronavírussal terhelt (2020, 2021) időszakot.

Hozzájuk hasonlóan az aktív pilóták közül még Fernando Alonso büszkélkedhetett két futamgyőzelemmel Japánban, a kétszeres világbajnok spanyol nem mostanság, hanem még 2006-ban és 2008-ban állhatott a pódium tetejére. Előző évben Verstappen győzött, a holland szoros csatában tartotta akkor maga mögött a Ferrari pilótáit, Charles Leclerc másodikként, Carlos Sainz Jr. harmadikként végzett.

A mostani futam legnagyobb kérdése az volt, hogy a Red Bull képes lesz-e kijönni abból a mély gödörből, amibe egy héttel ezelőtt a Szingapúri Nagydíjon került.

A riválisok éltek a favorit gyengélkedésével – az osztrák energiaitalos istálló 14 futamot követően először talált legyőzőre, míg a holland világbajnok tíz sikerből álló szériája lett oda –, a kockás zászlót Carlos Sainz Jr. látta meg először, a spanyolt a McLaren és a Mercedes brit párosa, Lando Norris és Lewis Hamilton követte szorosan. Az amúgy négyfős vonatos csapat azért fogyatkozott trióra, mert a szintén brit George Russell (Mercedes) az utolsó körben a falnak csapta magát.

Szuzukában aztán helyreállni látszott a sportági világrend: a pénteki szabadedzésen Verstappen dominált, majd szombaton a tréningen és az időmérőn is őt vitte a prímet. A vb-címvédő ezzel elég markánsan jelezte érdemi visszatérését, valamint üzent egyben a riválisoknak is, hogy hol van a helyük. A holland mögött az időmérőn a McLaren párosa, Oscar Piastri és Lando Norris zárt.

Mozgalmas rajt: szendvicsben a címvédő, ütközések a mezőnyben

Verstappen jól rajtolt az élről, az autóját középre kormányozta, de mellette Piastri és Norris talán még jobban reagált, így a vb-címvédő McLaren-szendvicsben érezhette magát. Előbb Piastrival vívott külön meccset, majd a bal oldalán meglátta a még direktebb támadást intéző Norrist, akit az első kanyarban alig tudott maga mögött tartani. A mezőnyben eközben többen „találkoztak”, a pálya tele lett alkatrésszel, jött is a biztonsági autó a takarítás idejére. A negyedik kör végén indult újra az érdemi rész – az elemcserére szorult Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Sergio Pérez (Red Bull), Csou Kuan-jü (kínai) közben megjárta a bokszutcát –, ott Verstappen kivárt, majd a célegyenes előtti kanyarkombinációban jelt adott az újrakezdésre, rögtön meg is lépett.

Bottas meg rövid időn belül kiszállt: a csapatrádión röviden annyit közölt, hogy kormányozhatatlanná vált az autója.

A 13. körben Pérez előzési szándékkal a kanyarban elmérte az ívet és kilökte Kevin Magnussent (Haas), a dán néhány másodpercig szemben állt a mezőnnyel, majd egy üresjáratban irányba tette a gépét. Az aszfaltra újfent törmelékek kerültek, jöhetett a virtuális safety car. A későbbre tervezett első kerékcserék ekkor már folyamatban voltak, a mezőny elejéről elsőként Piastri ment ki.

Közben meg Pérez feladta a versenyt, bőven elég volt a mexikóinak a szuzukai hétvégéből: visszafogott időmérő, két karambol, időbüntetés...

Az első kerékcserék nem kavarták fel az élmezőnyt, Verstappen uralta a terepet, a 21. körben úgy volt közel öt másodperces előnye a másodikként száguldó George Russell-lel szemben, hogy utóbbi a mezőnyből egyedüliként akkor még nem járt a bokszutcában. A Mercedes bevállalós brit pilótáját Piastri és Norris követte, két másodperces különbségek voltak itt a versenyzők között. Russell a 25. körig húzta el a kerékcserét, így a mezőny részéről általában háromgumisra tervezett versenyt kettőből szándékozott megoldani.

A mezőny féltávnál már erősen megfogyatkozott: a Williams két pilótája, Alexander Albon és Logan Sargeant mellett Lance Stroll (Aston Martin) is befejezte a napot.

Az izgalommentes hajrát a Mercedes csapatutasítása színezte meg

Verstappen győzelmét senki és semmi nem veszélyeztette: a holland előnye a 35. körhöz érve több mint 15 másodperc volt a második helyezett Norrisszal szemben, akit csapattársa, Piastri követett közel hat másdoperccel. A második kerékcserék annyi izgalmat hoztak, hogy a riválisokkal ellentétben Russell nem váltott, de hiába pozícionálhatta magát gondolatban Verstappen mögé, rövid időn belül Norris a friss gumikon megelőzte, így a brit kénytelen volt beérni a harmadik hellyel, amelyért viszont Piastrival csatázott. Na azért sem sokáig, az ausztrál a célegyenes végén előzött.

Az éllovas holland előnye a 40. körben továbbra is több mint 15 másodperc volt. Öt körrel a vége előtt Russell az ötödik hely megtartásáért vívott csatát csapattársával, Lewis Hamiltonnal és Sainzzal. Egészen addig, amíg utasítást nem kapott a Mercedestől, amely úgy szólt: cseréljenek helyet. Ez Russellnek nem volt ínyére, a csapatrádión közölte is, a feladatot azonban végrehajtotta, és elengedte a nála gyorsabb társat. De Hamiltont se engedte szabadjára a Mercedes, neki vissza kellett fognia magát, hogy Russellt segítse. Hiába azonban a taktika, Sainz előzött, és máris Hamilton nyomába eredt, de őt már nem tudta befogni.

A vb-címvédő, a pontversenyben 400 ponttal első holland a győzelme mellé a leggyorsabb körért járó pluszpontot is bezsebelte. Verstappennek ez volt a 48. futamgyőzelme, idén a 13. A hollandnak matematikailag még három pont kell a címvédéshez – ez két hét múlva Katarban össze is jöhet, akár már a sprintfutamon is. Ami őt nem zavarja: a vb-győzelem, az vb-győzelem. A Red Bullnak viszont nem kell semmire várni: hatodik alkalommal szerezte meg a konstruktőri vb-címet.

Végeredmény, Japán Nagydíj, Szuzuka (53 kör, 307,471 km):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:30:58.421 óra

2. Lando Norris (brit, McLaren) 19.387 másodperc hátrány

3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 36.494 mp h.

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 43.998 mp h.

5. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 49.376 mp h.

6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 50.221 mp h.

7. George Russell (brit, Mercedes) 57.659 mp h.

8. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:14.725 perc h.

9. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:19.678 p h.

10. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:23.155 p h.

11. Liam Lawson (új-zélandi, Alpha Tauri) 1 kör h.

12. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1 kör h.

13. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1 kör h.

14. Nico Hülkenberg (német, Haas) 1 kör h.

15. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 kör h.

leggyorsabb kör: 1:34.183 perc (Verstappen, 39. kör)

pole pozíció: Verstappen

nem fejezte be a versenyt:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 26. kör

Logan Sargeant (amerikai, Williams) 22. kör

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 20. kör

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 15. kör

Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 7. kör

A vb-pontversenyek állása 16 futam után (még 6 van hátra):

versenyzők:

1. Verstappen 400 pont

2. Pérez 223

3. Hamilton 190

4. Alonso 174

5. Sainz 150

6. Leclerc 135

7. Norris 115

8. Russell 115

9. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Csou 4

17. Cunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

csapatok:

1. Red Bull 623 pont – már világbajnok

2. Mercedes 305

3. Ferrari 285

4. Aston Martin 221

5. McLaren 172

6. Alpine 84

7. Williams 21

8. Haas 12

9. Alfa Romeo 10

10. Alpha Tauri 5

Részletes eredménysor később!

(Borítókép: A Japán Nagydíj rajtja 2023. szeptember 24-én. Fotó: Mark Thompson / Getty Images)