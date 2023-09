Darabokra tört Williams és újabb Verstappen-mérföldkő Japánban – videó!

A világbajnoki címvédő Max Verstappen indulhat az élről a Formula–1-es Japán Nagydíjon, mivel az időmérőn a Red Bull holland pilótája érte el a legjobb köridőt. A nagy csattanást és félbeszakítást is hozó kvalifikáción a McLaren párosa, Oscar Piastri és Lando Norris zárt a vb-éllovas mögött. Verstappen karrierje 29. pole pozícióját szerezte meg, amivel egy legendát beért az örökrangsorban.

A múlt héten ízelítőt kaphattunk abból, milyen lenne az idei F1-es világbajnokság a Red Bull nélkül (amúgy egészen izgalmas), de akik abban reményedtek, hogy a Japán Nagydíj a szingapúrihoz hasonlóan a vb-favorit gyengélkedését hozza, az hamar csalódhatott:

Max Verstappen pénteken verhetetlen volt, és a szombati szabadedzésen sem volt párja.

Érdekes színfoltot a McLaren duója jelentett, a hollanddal szemben három tizeden belül volt Lando Norris és Oscar Piastri is a harmadik edzésen, a negyedi Sergio Pérez hátránya már több mint hét tized volt.

Q1 – hatalmas csattanás és Liam-varázslat

A kétszeres világbajnok Red Bull-pilóta az időmérő első etapjában sem ismert tréfát, elsőként ment be 1:30 alá (1:29.878), a mexikói ismét tisztes távolból (+0.774) követte csapattársát, aki mögé ismét befért a két McLaren, amikor is jött Logan Sargeant hatalmas balesete, ami miatt piros zászlóval félbe kellett szakítani az edzést:

a Williams amerikai pilótája a célegyenesre fordító kanyarban csúszott ki, ennek köszönhetően mondjuk villámgyorsan visszaért legalább a bokszba.

A mintegy negyedórás szünetet követő folytatásban a két Ferrari is feliratkozott a mért kört teljesítők táborába, Charles Leclerc a két McLaren közé, a múlt heti futamot megnyerő Carlos Sainz pedig mögéjük érkezett, Pérez így már csak a hatodik volt, a két Mercedes pedig George Russell, Lewis Hamilton sorrendben a nyolcadik és kilencedik helyen állt.

Az etap hajrájában az új idényre vezetői ülését Daniel Ricciardo miatt elveszítő Liam Lawson feljött a negyedik helyre, Sargeant mellett a két Alfa Romeo, Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü, valamint Nico Hülkenberg és Lance Stroll búcsúzott a Q1-ben.

Q2 – egy váratlan Ferrari-elsőség és javuló Hamilton

A másodikat is a holland kezdte a legjobban, bár az első szektorban ezúttal hagyott időt, ezzel szorosabb is lett az őt követő mezőny, amelyet ezúttal Piastri vezetett Norris és Pérez előtt, de még a hazai Cunoda Juki is négy tizeden belül volt.

A rész hajrájához érve a legnagyobb kérdés az volt, hogy a még éppen bennmaradó Mercedesekből valamelyik pórul jár-e, végül Hamilton a negyedik, Russell a nyolcadik helyre kapaszkodott fel, így megmenekültek.

Kisebb meglepetésre a szakasz Leclerc elsőségével ért véget, aki 24 ezreddel előzte meg Verstappent, és 25-tel Pérezt.

Lawson mágiája itt már nem működött, 43 ezreddel lemaradt a Q3-ról, mellette Pierre Gasly, Alexander Albon, Esteban Ocon és Kevin Magnussen esett ki.

Q3 – Verstappen visszavág, és beér egy legendát

A rajtelsőségről döntő felvonásban aztán újra jött a papírforma, Verstappen a hétvége messze legjobb idejével (1:29.012) rögvest az élre állt, amivel a többiek nem is tudták már felvenni a versenyt.

A második helyért zajló csatában a két McLaren nyitott a legjobban, Piastri 35 ezreddel előzte Norrist, és ők ketten fél másodpercen belül voltak az éllovashoz képest, senki más nem volt 1,2 másodpercen belül sem.

Verstappen végül egyedüliként 1:29 (1:28.877) alá is befért, a csak egy körre érkező Ferrarik a McLarenek mögött zártak, Pérez az ötödik lett.

Verstappen ezzel már karrierje 29. pole pozícióját szerezte meg, amivel beérte az örökranglisa kilencedik helyén álló Juan Manuel Fangiót – igaz, a Red Bull hollandjának ez a 179. versenyhétvégéje, az ötszörös világbajnok argentin 52-ből hozta ezt össze az 1950-es években.

Folytatás vasárnap reggel 7 órától a futammal.

A Japán Nagydíj rajtsorrendje

Max Verstappen (Red Bull) 1:28.877 Oscar Piastri (McLaren) +0.581 Lando Norris (McLaren) +0.616 Charles Leclerc (Ferrari) +0.665 Sergio Pérez (Red Bull) +0.773 Carlos Sainz (Ferrari) +0.973 Lewis Hamilton (Mercedes) +1.031 George Russell (Mercedes) +1.342 Cunoda Juki (Alpha Tauri) +1.426 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.683 Liam Lawson (AlphaTauri) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Alpine) Kevin Magnussen (Haas) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Nico Hülkenberg (Haas) Logan Sargeant (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Csou Kuan-jü (Alfa Romeo)

(Borítókép: Logan Sargeant összetört autója a Japán Nagydíj időmérő edzésén 2023. szeptember 23-án. Fotó: Issei Kato / Reuters)