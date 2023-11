Leclerc a felvezető körben kiesett, teljes káosz a rajtnál

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT IN SAO PAULO!!!



Albon and Magnussen make contact at the first corner 💥



⚠️ @MercedesAMG SAFETY CAR ⚠️#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/jCIezUURDM